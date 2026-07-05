8 sai lầm khiến bạn cố đến đâu cũng không tiết kiệm nổi

Không ít người từng rơi vào tình huống cuối tháng nhìn lại tài khoản rồi tự hỏi: "Mình cũng đâu tiêu hoang mà sao vẫn hết sạch?". Thực tế, vấn đề đôi khi không nằm ở việc thu nhập cao hay thấp, tiêu nhiều hay tiêu ít mà là cách tiết kiệm chưa đúng. Có những điều tưởng chừng chẳng ảnh hưởng gì nhưng lại khiến việc tích lũy trở nên khó khăn hơn, thậm chí còn làm nhiều người nhanh chóng bỏ cuộc.

1. Tiết kiệm theo cảm hứng, tháng có tháng không

Đây là sai lầm rất phổ biến. Nhiều người chỉ để dành tiền nếu cuối tháng còn dư, còn tháng nào phát sinh nhiều chi phí thì coi như "nghỉ tiết kiệm". Kết quả là việc tích lũy hoàn toàn phụ thuộc vào cảm xúc và hoàn cảnh.

Tiết kiệm hiệu quả cần được xem như một khoản chi cố định, giống tiền nhà hay tiền điện nước. Ngay khi nhận lương, nên chuyển trước một khoản vào tài khoản tiết kiệm rồi mới lên kế hoạch chi tiêu với số tiền còn lại. Dù chỉ là vài trăm nghìn đồng mỗi tháng, việc duy trì đều đặn vẫn tốt hơn rất nhiều so với những lần tiết kiệm lớn nhưng ngắt quãng.

2. Cố cắt giảm mọi khoản chi

Nhiều người nghĩ rằng muốn tiết kiệm thì phải hạn chế tối đa việc mua sắm, ăn uống hay giải trí. Ban đầu có thể thực hiện được, nhưng sau một thời gian sẽ cảm thấy quá gò bó rồi lại "xả phanh" để bù đắp.

Ảnh minh họa

Tiết kiệm không có nghĩa là từ bỏ hoàn toàn những niềm vui trong cuộc sống. Một kế hoạch hợp lý luôn có chỗ cho các khoản chi phục vụ sở thích cá nhân, miễn là nằm trong giới hạn đã đặt ra. Khi không tạo áp lực quá lớn, việc tiết kiệm sẽ dễ duy trì lâu dài hơn.

3. Không lập ngân sách chi tiêu

Một sai lầm khác là nghĩ rằng chỉ cần "cố gắng tiêu ít hơn" là đủ. Tuy nhiên, nếu không biết mỗi tháng nên dành bao nhiêu cho ăn uống, đi lại, mua sắm hay giải trí thì rất dễ chi vượt ở một hạng mục mà không nhận ra. Ngân sách không cần quá phức tạp. Chỉ cần chia thu nhập thành các nhóm chi tiêu chính và bám sát kế hoạch là đã giúp kiểm soát dòng tiền hiệu quả hơn rất nhiều. Khi biết tiền đang đi đâu, việc tiết kiệm cũng trở nên dễ dàng hơn.

4. Tiết kiệm phần tiền còn lại sau khi đã chi tiêu

Đây là cách mà rất nhiều người áp dụng nhưng hiếm khi mang lại kết quả tốt. Sau một tháng với đủ loại hóa đơn và những khoản mua sắm phát sinh, số tiền còn lại thường rất ít, thậm chí bằng không.

Một nguyên tắc được nhiều chuyên gia tài chính khuyến khích là "trả cho bản thân trước". Nghĩa là ưu tiên dành tiền tiết kiệm ngay khi có thu nhập, sau đó mới sử dụng phần còn lại cho các nhu cầu khác. Khi khoản tiết kiệm đã được tách riêng, khả năng tiêu quá tay cũng giảm đáng kể.

5. Không có mục tiêu tiết kiệm cụ thể

Tiết kiệm "để đó" thường rất khó duy trì. Khi xuất hiện một món đồ hấp dẫn hoặc một chuyến nhu cầu bất chợt, nhiều người sẵn sàng rút tiền tiết kiệm vì cảm thấy không có lý do đủ mạnh để giữ lại.

Ngược lại, nếu khoản tiền đó gắn với một mục tiêu rõ ràng như quỹ khẩn cấp, mua nhà, học thêm kỹ năng hay nghỉ hưu, động lực sẽ lớn hơn rất nhiều. Càng cụ thể về số tiền và thời gian cần đạt được, khả năng hoàn thành mục tiêu càng cao.

6. Nghĩ rằng thu nhập thấp thì chưa cần tiết kiệm

Không ít người tự nhủ sẽ bắt đầu tiết kiệm khi lương tăng hoặc có công việc tốt hơn. Tuy nhiên, nếu chưa hình thành được thói quen quản lý tiền từ bây giờ thì ngay cả khi thu nhập tăng, khả năng chi tiêu cũng thường tăng theo.

Tiết kiệm là một kỹ năng chứ không chỉ phụ thuộc vào mức lương. Bắt đầu với số tiền nhỏ sẽ giúp xây dựng thói quen tích lũy và kỷ luật tài chính. Khi thu nhập cao hơn, việc nâng mức tiết kiệm cũng sẽ tự nhiên hơn.

7. Để tiền tiết kiệm lẫn với tiền chi tiêu

Khi toàn bộ tiền đều nằm trong một tài khoản, việc "mượn tạm" vài trăm nghìn hay vài triệu đồng để mua sắm sẽ diễn ra rất dễ dàng. Mỗi lần chỉ rút một ít nhưng sau nhiều tháng, khoản tiết kiệm gần như không tăng lên.

Một cách đơn giản là tách riêng tài khoản tiết kiệm với tài khoản dùng cho chi tiêu hằng ngày. Nếu có thể, hãy cài đặt chuyển tiền tự động mỗi khi nhận lương. Khi số tiền tiết kiệm ít xuất hiện trước mắt, cám dỗ sử dụng nó cũng giảm đi đáng kể.

Tiết kiệm không phải là cuộc đua xem ai sống kham khổ hơn, mà là quá trình xây dựng những thói quen tài chính bền vững. Thay vì cố gắng cắt giảm mọi chi tiêu hoặc đặt ra những mục tiêu quá sức, điều quan trọng là lựa chọn phương pháp phù hợp với khả năng của bản thân và kiên trì thực hiện. Chỉ cần tránh được những sai lầm phổ biến kể trên, việc tích lũy sẽ dần trở nên nhẹ nhàng hơn và mỗi tháng trôi qua đều có thể tiến gần hơn tới sự chủ động về tài chính.