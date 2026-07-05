Có nên mua vàng ngay sau khi giá vừa giảm mạnh?

Thực tế, mỗi khi giá vàng điều chỉnh sau một giai đoạn tăng, lượng người quan tâm đến việc mua vàng thường tăng theo. Không ít người tranh thủ xuống tiền vì sợ nếu chần chừ, giá sẽ bật tăng trở lại. Ngược lại, cũng có người tiếp tục chờ với hy vọng giá sẽ còn giảm nữa.

Vấn đề là không ai có thể biết chính xác đâu là đáy của thị trường. Vì vậy, nếu quyết định mua chỉ dựa trên việc giá vừa giảm, bạn rất dễ rơi vào trạng thái mua xong lại lo lắng vì giá tiếp tục đi xuống. Trước khi quyết định xuống tiền, hãy kiểm tra 4 điều dưới đây.

1. Đừng mua chỉ vì thấy giá đang giảm

Đây là sai lầm khá phổ biến của những người mới mua vàng. Việc giá giảm chỉ cho thấy thị trường đang điều chỉnh, không có nghĩa đây chắc chắn là thời điểm tốt nhất để mua. Nếu trước đó bạn chưa từng có kế hoạch tích sản bằng vàng, cũng chưa từng dự định dành một phần tiền để mua vàng, việc xuống tiền chỉ vì thấy giá giảm rất dễ là quyết định theo cảm xúc.

Hãy tự hỏi: Nếu hôm nay giá không giảm, bạn có định mua vàng không? Nếu câu trả lời là "không", có lẽ bạn nên dành thêm thời gian để cân nhắc.

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2. Kiểm tra xem đây có phải khoản tiền nhàn rỗi hay không

Một nguyên tắc đơn giản là chỉ nên mua vàng bằng khoản tiền chưa có kế hoạch sử dụng trong thời gian tới.

Nếu vài tháng nữa bạn cần tiền để đóng học phí, mua xe, sửa nhà, cưới hỏi hoặc trả nợ, việc chuyển toàn bộ số tiền đó sang vàng có thể khiến bạn rơi vào thế bị động nếu cần bán đúng lúc giá chưa như kỳ vọng. Ngược lại, nếu đây là khoản tiền bạn xác định để tích sản trong nhiều năm, những biến động ngắn hạn của thị trường sẽ ít ảnh hưởng hơn đến kế hoạch của bạn.

3. Đừng cố chờ đúng "đáy"

Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần chờ thêm vài ngày là sẽ mua được giá tốt hơn. Thực tế, rất khó để biết đâu là mức giá thấp nhất. Có người chờ mãi vì nghĩ giá sẽ còn giảm, cuối cùng lại phải mua ở mức cao hơn khi thị trường tăng trở lại. Cũng có người mua vì cho rằng giá đã chạm đáy nhưng chỉ vài ngày sau thị trường tiếp tục điều chỉnh.

Thay vì cố tìm đúng thời điểm hoàn hảo, hãy xác định một mức giá mà bạn cảm thấy phù hợp với kế hoạch tài chính của mình và chấp nhận rằng không ai có thể mua đúng đáy.

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4. Nếu có số tiền lớn, không nhất thiết phải mua một lần

Nếu dự định dành 100 triệu đồng để mua vàng, bạn không nhất thiết phải xuống tiền toàn bộ trong một ngày.

Nhiều người lựa chọn chia số tiền thành nhiều phần và mua theo từng đợt. Cách làm này không giúp bạn mua được mức giá thấp nhất, nhưng có thể giảm áp lực phải đoán đúng thời điểm của thị trường. Đồng thời, nếu giá tiếp tục giảm sau lần mua đầu tiên, bạn vẫn còn nguồn tiền để cân nhắc ở những lần tiếp theo.

Kết luận

Giá vàng giảm có thể là một cơ hội, nhưng không phải cứ giảm là nên mua ngay. Trước khi xuống tiền, hãy nhìn vào kế hoạch tài chính của chính mình thay vì chỉ nhìn vào bảng giá. Bạn đã có quỹ dự phòng chưa? Khoản tiền này có cần dùng trong thời gian tới không? Bạn mua để tích sản hay chỉ vì thấy giá đang giảm?

Trả lời được những câu hỏi đó sẽ giúp bạn đưa ra quyết định phù hợp hơn, thay vì chỉ chạy theo biến động của thị trường.