Khi nào KHÔNG nên mua vàng?

Giá vàng liên tục biến động khiến nhiều người có cảm giác cứ có một khoản tiền nhàn rỗi là nên mua vàng ngay. Tuy nhiên, trong tài chính cá nhân, việc có tiền không đồng nghĩa với việc thời điểm đó đã phù hợp để xuống tiền.

Thực tế, có những trường hợp mà việc mua vàng nên được cân nhắc kỹ, thậm chí tạm gác lại để ưu tiên những mục tiêu tài chính quan trọng hơn.

1. Khi bạn chưa có quỹ dự phòng

Đây là nguyên tắc được nhiều chuyên gia tài chính cá nhân nhắc đến. Nếu toàn bộ số tiền tiết kiệm đang có chỉ đủ để trang trải vài tháng chi phí sinh hoạt hoặc chưa có khoản dự phòng cho những tình huống khẩn cấp như ốm đau, mất việc hay sửa chữa xe cộ, việc mua vàng có thể khiến bạn rơi vào thế bị động khi cần tiền gấp.

Quỹ dự phòng giúp cuộc sống vận hành ổn định. Vàng phù hợp hơn với vai trò tích sản. Thứ tự này không nên đảo ngược.

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2. Khi khoản tiền đó sắp phải dùng

Nếu vài tháng nữa bạn dự định đóng học phí, mua xe, tổ chức đám cưới, đặt cọc mua nhà hoặc thanh toán một khoản chi lớn, việc chuyển tiền sang vàng cần được cân nhắc.

Giá vàng có thể tăng nhưng cũng có thể giảm trong ngắn hạn. Nếu buộc phải bán đúng thời điểm thị trường không thuận lợi chỉ vì cần tiền, quyết định mua vàng trước đó có thể không còn nhiều ý nghĩa.

3. Khi bạn mua chỉ vì sợ giá sẽ tăng tiếp

Đây là tâm lý khá phổ biến mỗi khi giá vàng lập đỉnh hoặc liên tục xuất hiện trên mạng xã hội. Nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) có thể khiến nhiều người xuống tiền rất nhanh mà chưa kịp trả lời những câu hỏi cơ bản: Mình mua để làm gì? Dự định giữ trong bao lâu? Nếu giá giảm ngay sau khi mua thì có sẵn sàng tiếp tục nắm giữ không?

Nếu chưa có câu trả lời rõ ràng, có lẽ điều nên làm trước tiên không phải là mua vàng, mà là xác định lại kế hoạch tài chính của bản thân.

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4. Khi phải vay mượn để mua vàng

Việc sử dụng tiền vay hoặc rút tiền từ thẻ tín dụng để mua vàng là lựa chọn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong khi giá vàng không có gì đảm bảo sẽ tăng trong ngắn hạn, chi phí lãi vay lại là khoản gần như chắc chắn phải trả. Áp lực trả nợ cũng dễ khiến người mua buộc phải bán vàng vào thời điểm không mong muốn.

Với phần lớn người tích sản, vàng nên được mua bằng khoản tiền nhàn rỗi, không phải bằng đòn bẩy tài chính.

5. Khi bạn chưa hiểu mình sẽ bán vàng khi nào

Nhiều người dành rất nhiều thời gian để quyết định lúc mua nhưng lại chưa từng nghĩ đến thời điểm bán.

Bạn mua để tích sản trong 5-10 năm, để dành cho một mục tiêu cụ thể hay chỉ muốn giữ một phần tài sản? Mỗi mục tiêu sẽ dẫn đến cách nắm giữ khác nhau. Nếu chưa xác định được điều này, rất dễ rơi vào tình trạng giá tăng thì tiếc không bán, giá giảm lại hoang mang muốn bán. Điều đó không có nghĩa phải lên sẵn một mốc giá cụ thể. Nhưng người mua nên biết mình đang hướng đến điều gì trước khi xuống tiền.

Nhìn từ góc độ tài chính cá nhân, không có thời điểm nào hoàn hảo để mua vàng. Nhưng chắc chắn có những thời điểm chưa phù hợp.

Vì vậy, thay vì chỉ hỏi "Hôm nay có nên mua vàng không?", có lẽ nên tự hỏi thêm một câu: "Nếu mua hôm nay, khoản tiền này có ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính của mình trong vài tháng tới không?".