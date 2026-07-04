Phát hiện cọc tiền 500.000 đồng nằm chơ vơ tại Bệnh viện K, đội ngũ an ninh lập tức xác minh, rà soát hệ thống camera

Theo thông tin từ trang fanpage chính thức của Bệnh viện K, sáng ngày 30/6, anh Đặng Văn Thủy - Đội phó an ninh, Bệnh viện K cơ sở Quán Sứ đã nhặt được một túi vải. Túi chứa 10,8 triệu đồng tiền mặt.

Ngay khi phát hiện, bộ phận an ninh đã phối hợp với các phòng ban liên quan rà soát hệ thống camera và nhanh chóng tìm được chủ nhân của chiếc túi trên. Đó là bà Vũ Thị Bích (61 tuổi) tới Bệnh viện K khám lại theo lịch khám định kỳ.

Bà Bích cho biết khi bị thất lạc đồ, bản thân cũng lo lắng, đi tìm lại ở các khoa, phòng vừa khám. Khi được đội an ninh Bệnh viện liên hệ để trao trả lại túi đồ cùng số tiền đó, bà rất vui mừng và gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Thủy và các đơn vị của bệnh viện.

Thông qua trường hợp này, Bệnh viện K khuyến cáo người bệnh, người nhà người bệnh đến thăm khám, điều trị cần chú ý bảo vệ tài sản, chủ động kiểm tra các đồ dùng cá nhân trước khi rời vị trí, khu vực khám, điều trị.

Với đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, người lao động tại bệnh viện, việc hỗ trợ người bệnh, người nhà người bệnh khi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện vừa là trách nhiệm, vừa là việc làm ý nghĩa, nhân văn, góp phần xây dựng môi trường bệnh viện an toàn, chuyên nghiệp, thân thiện là điểm đến an tâm cho người bệnh.