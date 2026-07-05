Không cần sơn hào hải vị, bữa cơm cuối tuần của gia đình tôi toàn món nấu nhanh nhưng ai cũng hào hứng

Dạ dày và trái tim, một trong hai phải luôn được no đủ. Vì vậy, mọi phiền muộn, mệt mỏi và đau khổ trên đời đều có thể được xua tan bằng những món ăn ngon! Cuối tuần là khoảng lặng quý giá sau một tuần dài quay cuồng trong guồng quay công việc và học tập. Những ngày thường nhật, bữa cơm gia đình thường trôi qua vội vã, tiếng bát đũa khua nhanh như chạy đua với thời gian để kịp giờ làm, giờ học. Thế nhưng, khi thứ Bảy hoặc Chủ Nhật gõ cửa, nhịp sống bỗng chốc dịu lại. Đó là lúc các thành viên được tận hưởng giấc ngủ nướng nồng say, thức dậy với tâm trạng khoan khoái, không còn những âu lo thường trực.

Trong gian bếp nhỏ, người nấu ăn cũng trút bỏ được sự chi phối của những tệp hồ sơ hay những cuộc họp căng thẳng để toàn tâm toàn ý chăm chút cho từng món ăn. Không cần cầu kỳ hay cao lương mỹ vị, chỉ đơn giản là bát canh nóng hổi, đĩa rau luộc xanh mướt hay món canh được nấu từ những loại rau theo mùa dân dã mà thanh mát, tất cả được chuẩn bị trong sự thảnh thơi và tiếng cười nói râm ran. Bữa cơm cuối tuần vì thế không chỉ là việc nạp năng lượng, mà là nơi gắn kết tình thân, nơi hương vị món ăn hòa quyện cùng sự bình yên, tạo nên dư vị ngọt ngào khó quên cho cả gia đình.

Trong gia đình tôi cũng vậy, thời điểm cuối tuần chính là khoảnh khắc gia đình quây quần vui vẻ bên mâm cơm. Tôi sẽ là người đi chợ, chuẩn bị nguyên liệu và nấu nướng. Các món ăn tôi nấu trong bữa ăn cuối tuần không cầu kỳ mà đúng chuẩn "cơm nhà". Các món ăn tôi nấu cho bữa cơm nhà sẽ bao gồm 1 món mặn, 1 món canh và 2 món rau.

Tôi sẽ sơ chế nguyên liệu ngay khi mua về

Thường vào ngày cuối tuần, tôi có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn. Do đó tôi vẫn thích làm sạch và sơ chế rau củ cũng như các nguyên liệu thực phẩm ngay sau khi mua về, bất kể hôm đó tôi muốn làm món gì. Tôi sẽ sơ chế, ướp, thái - rồi sau đó mới làm các việc nhà khác. Như vậy, khi bắt tay vào nấu nướng, tôi sẽ không phải vội vàng khi đến giờ nấu ăn. Cũng như bữa ăn hôm nay, tôi nấu 4 món và đã sơ chế hết nguyên liệu ngay từ lúc mua về.

Hôm nay tôi mua một ít rau dền xanh, và nó mềm hơn nhiều so với rau dền đỏ. Rau dền đã được rửa sạch và ráo nước. Khi nấu tôi chỉ cần làm nóng dầu trong chảo, phi thơm tỏi, cho rau dền vào xào đến khi mềm, sau đó nêm muối vừa ăn là xong.

Tiếp theo là món rau muống xào tỏi băm và tương đậu đen lên men. Ban đầu tôi chỉ định xào rau muống nguyên cọng với tỏi, nhưng sau đó tôi nhớ ra mình được cô bạn tặng cho một hũ tương đậu đen lên men. Nên ngay sau đó tôi đã dùng dao thái vát rau muống thành những đoạn ngắn. Sau đó phi thơm tỏi băm với chút mỡ heo rồi cho rau muống vào xào. Thêm một ít tương đậu đen lên men vào xào cùng rau muống. Chính tương đậu đen lên men sẽ làm cho món ăn thơm lừng và rất hợp với cơm.

Tôi mua tôm tươi và bắt đầu sơ chế ngay khi về đến nhà. Hôm nay tôi muốn làm món tôm chiên giòn cho các con ăn nên việc sơ chế khá tốn thời gian. Vì có tôm nên tôi muốn tận dụng phần đầu tôm để nấu nước dùng cho món canh nên tôi có mua thêm mướp và rau mồng tơi. Sau khi bóc bỏ vỏ, ướp tôm với gia vị và một chút bột tiêu. Tôi nhúng từng con tôm vào hỗn hợp trứng rồi lăn qua bột chiên xù. Khi dầu đã được đun sôi, tôi thả tôm vào chiên đến khi vàng giòn là hoàn thành.

Nhiều người chắc sẽ thắc mắc tại sao gia đình tôi không ăn lá rau muống. Thực tế, gia đình chúng tôi ăn chúng riêng biệt. Với món rau xào, tôi thích độ giòn của thân rau muống. Trong khi phần lá tôi sẽ tận dụng để nấu canh cho bữa kế tiếp.

Món canh hôm nay tôi xào phần đầu tôm với một chút dầu ăn đến khi chúng ra dầu màu đỏ. Sau đó tôi cho nước vào và đun một lúc để làm nước dùng. Lọc bỏ đầu tôm ra, đun sôi trở lại thêm mướp thái miếng nhỏ và rau mồng tơi cùng gia vị vào là đã có bát canh ngọt ngon, đậm đà.

Bữa cơm không nhất thiết phải là một bữa tiệc toàn thịt và cá mới được coi là ngon. Bạn thấy đấy, như gia đình tôi, một bữa cơm có 1 món canh, 2 món rau và 1 món mặn nấu theo kiểu nhà làm, rất đơn giản nhưng ai cũng háo hức và khen ngon. Đơn giản vì tại bữa cơm ấy, chúng tôi được thưởng thức những loại nguyên liệu tươi ngon theo mùa, nấu nhanh và hương vị phù hợp gia đình. Quan trọng nhất trong bữa ăn ấy, gia đình tôi được quây quần bên nhau, trò chuyên và san sẻ mọi điều trong cuộc sống.