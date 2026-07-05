Không phải mê tín: Nhiều nhà luôn đặt 1 bát chanh muối ở góc phòng, hóa ra có công dụng thật sự

Mẹo quen thuộc được nhiều gia đình áp dụng

Trong đời sống hằng ngày, có nhiều mẹo vặt được truyền tai nhau qua nhiều thế hệ bằng những nguyên liệu rất quen thuộc trong gian bếp. Dù cách làm khá đơn giản, không phải ai cũng hiểu rõ công dụng thực sự của chúng.

Thoạt nhìn, nhiều người cho rằng đặt 1 bát chanh muối ở góc phòng chỉ là một thói quen mang yếu tố dân gian hoặc phong thủy. Tuy nhiên, xét dưới góc độ sinh hoạt, mục đích chính của cách làm này là hỗ trợ khử mùi và tạo cảm giác không gian trong lành hơn bằng những nguyên liệu rẻ, dễ tìm. Từ lâu, chanh đã được nhiều người sử dụng để giảm mùi hôi tại những khu vực kín như nhà bếp, phòng tắm hoặc tủ lạnh.

Chanh và muối là hai nguyên liệu hầu như luôn có sẵn trong mỗi căn bếp. Chỉ cần bổ đôi quả chanh, rắc một lớp muối lên bề mặt rồi đặt ở góc phòng, gần cửa ra vào, trong nhà vệ sinh hoặc khu vực ít thông gió, nhiều người cho rằng không gian sẽ trở nên dễ chịu và bớt mùi hơn.

Thực tế, đây không phải là mẹo hoàn toàn vô căn cứ. Việc sử dụng chanh kết hợp với sả hoặc lá dứa để hỗ trợ khử mùi trong nhà tắm, hay dùng nước cốt chanh giúp không gian vệ sinh có mùi thơm dễ chịu hơn.

Ở góc độ đơn giản, hương thơm tự nhiên của chanh mang lại cảm giác tươi mát và sạch sẽ, nhờ đó có thể giúp lấn át phần nào những mùi khó chịu trong không gian kín. Vì vậy, nhiều gia đình vẫn duy trì mẹo nhỏ này như một cách làm mới không gian sống bằng những nguyên liệu luôn sẵn có trong nhà.

Hiệu quả thực tế dưới góc nhìn khoa học

Dù chanh và muối có những công dụng nhất định, hiệu quả rõ rệt nhất thường xuất hiện khi hai nguyên liệu này được sử dụng trực tiếp trong quá trình vệ sinh thay vì chỉ đặt trong phòng.

Nhiều tạp chí từng giới thiệu nhiều cách tận dụng chanh và muối để làm sạch và khử mùi các vật dụng trong nhà như lò vi sóng, thớt hay tủ lạnh. Axit tự nhiên trong chanh kết hợp với tinh dầu từ vỏ giúp làm dịu mùi khó chịu, còn muối hỗ trợ làm sạch bề mặt.

Điều này cho thấy chanh và muối phát huy hiệu quả tốt hơn khi được sử dụng trong việc lau chùi, vệ sinh. Nếu chỉ đặt một bát chanh rắc muối ở góc phòng, tác dụng dễ nhận thấy nhất chủ yếu là tạo hương thơm nhẹ và giúp không gian có cảm giác dễ chịu hơn.

Vì vậy, những quan niệm cho rằng chanh và muối có thể "lọc sạch không khí", "hút độc", "khử khuẩn toàn bộ căn phòng" hay loại bỏ hoàn toàn mùi ẩm mốc đều vượt quá những gì phương pháp này có thể mang lại trong thực tế.

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), muốn cải thiện chất lượng không khí trong nhà cần tập trung vào ba giải pháp chính là loại bỏ nguồn gây ô nhiễm, tăng cường thông gió và sử dụng các biện pháp lọc không khí phù hợp. Điều đó cho thấy bát chanh muối chỉ nên được xem là một mẹo hỗ trợ tạo cảm giác dễ chịu, chứ không thể thay thế việc xử lý tận gốc nguyên nhân gây mùi.

Muốn không gian luôn thơm tho, cần xử lý từ nguyên nhân

Điều này càng đúng với những căn phòng xuất hiện mùi hôi kéo dài do ẩm mốc, hệ thống thoát nước, rác thải hoặc không khí lưu thông kém. Trong những trường hợp này, chanh và muối chỉ mang lại hiệu quả tạm thời. Việc vệ sinh thường xuyên là giải pháp quan trọng nhất, trước khi áp dụng các mẹo sử dụng nguyên liệu tự nhiên.

Tương tự, EPA cho rằng cách hiệu quả nhất để cải thiện chất lượng không khí là xác định và loại bỏ nguồn gây ô nhiễm. Nói cách khác, muốn ngôi nhà luôn sạch sẽ và dễ chịu, việc lau dọn định kỳ, giữ không gian khô ráo và thông thoáng vẫn đóng vai trò quyết định.

Ngoài ra, bản thân chanh cũng không nên để quá lâu. Báo Thanh Niên từng lưu ý rằng khi dùng chanh hoặc vỏ chanh để khử mùi trong tủ lạnh, người dùng cần thay mới thường xuyên để duy trì hiệu quả. Điều này cũng cho thấy mẹo sử dụng chanh chỉ phù hợp trong thời gian ngắn, nếu để lâu thì tác dụng sẽ giảm dần.

Nhìn chung, việc đặt một bát chanh rắc muối trong góc phòng không hẳn xuất phát từ yếu tố mê tín mà là một kinh nghiệm dân gian nhằm tận dụng nguyên liệu sẵn có để tạo cảm giác dễ chịu hơn cho không gian sống. Tuy nhiên, đây chỉ nên được coi là giải pháp hỗ trợ. Muốn ngôi nhà luôn sạch, thơm và thoáng mát, điều quan trọng nhất vẫn là giữ vệ sinh thường xuyên, xử lý đúng nguồn phát sinh mùi và duy trì sự lưu thông không khí trong nhà.

(Tổng hợp)