Việt Nam có 6 thực phẩm màu đen là "vua dưỡng tóc", chứa cả vựa chất chống oxy hóa, "chống già" giá rẻ hều

Sự bùng nổ của các phương pháp làm đẹp hiện đại đang khiến chúng ta phụ thuộc vào các loại hóa chất uốn nhuộm đắt đỏ. Nhiều người sẵn sàng chi tiền cho các loại serum kích thích mọc tóc hay viên uống ngoại nhập. Tuy nhiên họ lại vô tình bỏ qua một quy luật cốt lõi là muốn tóc đẹp thì phải nuôi dưỡng từ sâu bên trong, nhất là thông qua chế độ ăn uống.

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Sắc đen nguyên bản của thực phẩm bản địa chính là dấu hiệu của vựa chất chống oxy hóa khổng lồ có khả năng tiêu diệt các gốc tự do từ ô nhiễm và tia UV. Thiếu hụt các hợp chất này sẽ khiến tế bào nang tóc bị phá hủy, da đầu lão hóa sớm và chân tóc teo nhỏ gây rụng tóc hàng loạt. Do đó bổ sung 7 thực phẩm màu đen giàu chất chống oxy hóa dưới đây sẽ giúp bảo vệ nang tóc, tăng tuần hoàn máu và giữ cho mái tóc luôn đen dày, trẻ trung:

1. Mè đen (Vừng đen)

Mè đen chứa hai hợp chất lignan độc quyền là sesamin và sesamolin. Đây là hai chất chống oxy hóa cực mạnh có khả năng can thiệp sâu vào quá trình tổng hợp sắc tố. Chúng ngăn chặn sự phá hủy của các gốc tự do lên tế bào melanocyte ở đáy nang tóc. Đây là tế bào chịu trách nhiệm sản sinh melanin quyết định màu đen của tóc. Nhờ tác động chống oxy hóa này, mè đen duy trì màu tóc nguyên bản và ngăn chặn hiện tượng bạc tóc sớm. Vitamin E dồi dào trong hạt mè còn cấp ẩm sâu để loại bỏ tình trạng da đầu khô ráp.

Bên cạnh công dụng nuôi tóc, lượng axit béo chưa bão hòa trong mè đen giúp hòa tan các mảng bám thành mạch. Chúng hỗ trợ hạ cholesterol xấu và bảo vệ hệ tim mạch khỏe mạnh. Hàm lượng canxi cao trong loại hạt này cũng giúp xương khớp dẻo dai và ngăn ngừa loãng xương.

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- Cách ăn tốt nhất cho tóc: Bạn nên rang chín mè đen rồi xay mịn thành bột để phá vỡ lớp vỏ chitin cứng bên ngoài. Mỗi ngày bạn pha hai thìa bột này với nước ấm để uống giúp cơ thể hấp thụ trọn vẹn chất béo có lợi và các chất chống oxy hóa.

2. Đậu đen xanh lòng

Màu đen của vỏ đậu đen được tạo nên từ hoạt chất anthocyanin đậm đặc. Đây là một chất chống oxy hóa nhóm flavonoid đỉnh cao có khả năng tạo màng chắn bảo vệ chân tóc. Chúng trung hòa các gốc tự do sinh ra bởi tia UV và ngăn chặn quá trình thoái hóa nang tóc. Đậu đen cung cấp nguồn protein thực vật dồi dào để tổng hợp nên các chuỗi keratin giúp sợi tóc dày dặn và đàn hồi tốt hơn. Sự kết hợp giữa sắt và hoạt chất chống oxy hóa trong đậu đen còn thúc đẩy quá trình tạo máu để nuôi dưỡng da đầu liên tục.

Đối với sức khỏe tổng thể, nhóm chất chống oxy hóa trong đậu đen xanh lòng là bộ lọc tự nhiên giúp gan đào thải độc tố. Chúng giúp thanh nhiệt cơ thể và làm giảm mụn nội tiết rất tốt. Chất xơ dồi dào trong đậu cũng hỗ trợ kiểm soát đường huyết và duy trì vóc dáng thon gọn.

- Cách ăn tốt nhất cho tóc: Bạn hãy rang chín đậu đen xanh lòng cho đến khi vỏ nứt nhẹ. Sau đó bạn hãm với nước sôi làm trà uống thay nước lọc hằng ngày để hấp thu các hoạt chất chống oxy hóa tan trong nước.

3. Gạo nếp cẩm (nếp than)

Gạo nếp cẩm sở hữu lượng anthocyanin đậm đặc gấp nhiều lần các loại ngũ cốc thông thường. Hợp chất chống oxy hóa đặc biệt này kết hợp với nhóm vitamin B complex tạo nên một liên kết bền vững bảo vệ màng tế bào. Chúng dập tắt các phản ứng viêm vi mô ở chân tóc do hóa chất tạo kiểu gây ra. Tác dụng chống oxy hóa của nếp cẩm giúp kéo dài chu kỳ sống của sợi tóc và giảm hẳn tình trạng gãy rụng và chẻ ngọn ở ngọn tóc.

Về mặt sức khỏe, nếp cẩm chứa nhiều axit amin và các chất chống oxy hóa giúp bổ máu và nâng cao huyết sắc tố. Chúng hỗ trợ điều hòa huyết áp và cực kỳ tốt cho hệ tiêu hóa của những người mới ốm dậy.

- Cách ăn tốt nhất cho tóc: Bạn nên sử dụng nếp cẩm dưới dạng lên men như cơm rượu hoặc sữa chua nếp cẩm. Quá trình lên men tự nhiên giúp giải phóng hoàn toàn vitamin nhóm B và tăng hiệu suất của các chất chống oxy hóa.

4. Mộc nhĩ đen (Nấm mèo)

Mộc nhĩ đen chứa hàm lượng polysaccharide dồi dào mang hoạt tính chống oxy hóa và kháng viêm mạnh mẽ. Chất chống oxy hóa này dọn dẹp sạch sẽ các sản phẩm phụ của quá trình chuyển hóa tế bào tích tụ ở da đầu. Chúng bảo vệ các mạch máu nhỏ dưới da không bị xơ cứng. Lượng sắt cực cao trong mộc nhĩ giúp cải thiện tuần hoàn máu một cách đều đặn. Các mao mạch được bảo vệ bởi chất chống oxy hóa sẽ cung cấp đủ dinh dưỡng giúp sợi tóc bám chặt vào da đầu.

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Ngoài ra mộc nhĩ đen còn có khả năng kết dính các tạp chất trong hệ tiêu hóa để đào thải ra ngoài. Hoạt chất chống oxy hóa trong nấm cũng giúp giảm độ nhớt của máu và ngăn ngừa hình thành cục máu đông gây đột quỵ.

- Cách ăn tốt nhất cho tóc: Bạn ngâm nở mộc nhĩ bằng nước lạnh rồi rửa sạch và chế biến chín cùng các món xào. Các chất chống oxy hóa trong mộc nhĩ không bị phân hủy bởi nhiệt độ cao và hấp thu tốt hơn khi gặp chất béo.

5. Quả dâu tằm đen

Sắc tím đen thẫm của dâu tằm chứa hàm lượng resveratrol vô cùng lớn. Đây là một chất chống oxy hóa quý hiếm có khả năng kích hoạt gene sirtuin kéo dài tuổi thọ tế bào. Cơ chế chống oxy hóa của resveratrol ngăn chặn tình trạng teo nang tóc do yếu tố tuổi tác gây ra. Chúng kích thích các nang tóc cũ tái sinh và mọc tóc mới nhanh chóng. Vitamin C nồng độ cao trong quả dâu phối hợp với các chất chống oxy hóa giúp cơ thể sản sinh collagen để duy trì độ đàn hồi cho da đầu.

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Mở rộng ra ngoài hệ tóc, dâu tằm đen rất bổ cho gan thận. Chất chống oxy hóa trong quả dâu giúp cải thiện chứng mất ngủ kéo dài, làm chậm lão hóa hệ thần kinh và giúp làm sáng mắt rõ rệt.

- Cách ăn tốt nhất cho tóc: Bạn nên ăn trực tiếp quả dâu tằm tươi chín mọng hoặc xay sinh tố uống liền. Việc không qua nhiệt độ nấu nướng giúp bảo toàn nguyên vẹn lượng vitamin C và mạng lưới chất chống oxy hóa nhạy cảm.

6. Tỏi đen

Tỏi đen sau quá trình lên men dài ngày sẽ sản sinh ra hợp chất SAC (S-allyl-cysteine). Đây là phân tử có năng lực chống oxy hóa cao gấp hàng chục lần so với tỏi trắng thông thường. Chất chống oxy hóa đặc hiệu này giúp tiêu diệt tận gốc các loại nấm ký sinh và vi khuẩn gây gàu trên da đầu. Chúng dập tắt các ổ viêm nhiễm và tạo ra môi trường sạch sẽ nhất để sợi tóc phát triển thuận lợi. Tỏi đen cũng bảo vệ hệ thống mao mạch khỏi tác hại của stress oxy hóa để đưa dưỡng chất đến ngọn tóc.

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Đối với cơ thể, tỏi đen là vũ khí tăng cường hệ miễn dịch tối ưu nhờ nguồn chất chống oxy hóa dồi dào. Chúng giúp ngăn ngừa các bệnh xơ vữa động mạch, bảo vệ tế bào gan khỏi độc tố và hỗ trợ phòng chống ung thư hiệu quả.

- Cách ăn tốt nhất cho tóc: Bạn bóc vỏ và ăn trực tiếp từ một đến hai tép tỏi đen vào buổi sáng trước khi ăn băm. Cách ăn tươi này giữ nguyên vẹn cấu trúc của các hợp chất chống oxy hóa quý giá mà không bị biến tính.