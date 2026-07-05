Công an điều tra các giao dịch chuyển khoản 500.000 - 5 triệu đồng: Một thanh niên SN 2005 phải làm việc với lực lượng chức năng

﻿Mới đây, Công an xã Tân Thạnh vừa tiếp nhận trình báo của một người dân trên địa bàn xã bị lừa tiền do phải chuyển khoản phí “làm thủ tục” khi vay tiền trực tuyến (vay tiền online).

Bị hại là một thanh niên sinh năm 2005, chưa có nghề nghiệp ổn định và trong tình trạng thiếu nợ nhiều nơi. Đang trong lúc khó khăn, bị hại xem trên mạng và thấy thông tin quảng cáo về vay trực tuyến.

Bên cho vay cam kết hỗ trợ khách hàng số tiền vay lên đến 200 triệu đồng, giải ngân trong ngày, với mức lãi suất 0,8% mỗi tháng. Thủ tục vay đơn giản, chỉ cần cung cấp họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại chính chủ, chụp ảnh căn cước công dân mặt trước và mặt sau, phí đăng ký là 500.000 đồng. Bị hại đã tin và làm theo, chuyển 500.000 đồng làm phí đăng ký.

Sau khi chuyển xong, bị hại liên hệ số điện thoại bên cho vay cung cấp thì nhận được thông báo hồ sơ vay đang được thẩm định. Hình thức cho vay buộc khách hàng mở thẻ tín dụng, muốn được giải ngân thì khách hàng phải chuyển thêm số tiền 5 triệu đồng để làm thủ tục giải ngân.

Với lời hứa hẹn của bên cho vay đưa ra sau khi giải ngân xong sẽ hoàn trả lại số tiền 5 triệu đồng cho khách hàng, người đăng ký vay nhận được 200 triệu đồng tiền vay và 5 triệu đồng tiền thủ tục đã chuyển.

Tuy nhiên, sau khi bị hại chuyển xong số tiền 5 triệu đồng như yêu cầu thì không còn liên lạc được với số điện thoại của đối tượng. Nhận biết mình đã bị lừa nên bị hại đến Công an xã Tân Thạnh trình báo vụ việc. Hiện Công an xã đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ảnh minh hoạ

Đây là một thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản khá phổ biến hiện nay. Đánh vào tâm lý cần tiền gấp, muốn vay nhanh, thủ tục đơn giản, các đối tượng đăng tải quảng cáo trên mạng xã hội, website hoặc ứng dụng với những lời mời hấp dẫn về các “Khoản vay dễ dàng” như: “Giải ngân trong 5 phút”, “Không cần thế chấp”, “Hỗ trợ nợ xấu”, “Lãi suất ưu đãi”…

Khi người dân liên hệ, các đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh giấy tờ tùy thân, sau đó thông báo hồ sơ đã được phê duyệt. Tiếp đó, các đối tượng viện ra nhiều lý do như: đóng phí hồ sơ, phí bảo hiểm khoản vay, phí xác minh tài khoản, phí mở hạn mức, tiền ký quỹ hoặc tiền thuế… để yêu cầu người vay chuyển tiền trước.

Sau khi nạn nhân đã chuyển tiền đóng các khoản phí này, các đối tượng tiếp tục yêu cầu nộp thêm các khoản phí khác với lý do “lỗi hệ thống”, “đóng băng tài khoản”, “cần xác thực lần cuối”… Đến khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền hoặc phát hiện bị lừa thì các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trước đó mà nạn nhân đã chuyển.

Do đó, để chủ động phòng ngừa, Công an xã Tân Thạnh khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch vay vốn online.

- Không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào đối với các yêu cầu phải chuyển tiền đóng phí trước khi được xem xét hoặc giải ngân hồ sơ vay.

- Nếu có nhu cầu vay vốn chính đáng, người dân cần liên hệ các ngân hàng, tổ chức tín dụng và công ty tài chính được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động.

- Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho người khác. Đồng thời kiểm tra kỹ tính xác thực của website, ứng dụng và các tài khoản mạng xã hội trước khi thực hiện giao dịch.

Khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn hoặc trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo, người dân cần lưu giữ các thông tin liên quan như nội dung trao đổi, số tài khoản nhận tiền, số điện thoại, đường dẫn website, hình ảnh giao dịch... Sau đó nhanh chóng trình báo ngay đến cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Theo Trang TTĐT ﻿Công an thành phố Cần Thơ