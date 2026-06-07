Thực đơn giảm cân của mỹ nhân xứ Đài bỗng "gây bão": Nhờ "thịt bò + 1 siêu thực phẩm" mà người gọn hẳn, dân mạng đu trend giảm ngay 3kg sau 2 tuần!

Nhắc đến thực đơn giảm cân của các sao nữ, phản ứng đầu tiên của nhiều người thường là: "Chắc chắn là nuốt không trôi!". Thế nhưng mới đây, khi mỹ nhân xứ Đài Quách Tuyết Phù công bố thực đơn giữ dáng của mình trên Instagram Story, cô nàng đã khiến hội chị em phải trầm trồ khen ngợi: "Nhìn ngon mắt quá!", "Đây đích thị là đỉnh cao của đồ ăn giảm mỡ!" .

Quách Tuyết Phù là người mẫu, diễn viên, ca sĩ và là thành viên trẻ tuổi nhất của nhóm nhạc Đài Loan Dream Girls. Năm 2008, Tuyết Phù được "phát hiện" và nhanh chóng tham gia quảng cáo thương hiệu thức ăn nhanh và chúng thức gia nhập ngành công nghiệp giải trí.

Món "Bí ngòi trộn thịt bò lát" được cô chia sẻ không chỉ nhẹ bụng, dễ làm mà điểm cộng lớn nhất là mang lại cảm giác no lâu, hoàn toàn không gây cảm giác trống rỗng, thèm ăn như các chế độ ăn kiêng kham khổ truyền thống. Đặc biệt là trong giai đoạn "nước rút" để độ dáng đón hè như hiện tại, món ăn này ngay lập tức trở thành một trong những công thức giảm cân nhận được lượt thảo luận cực khủng trên mạng xã hội.

Lộ diện thực đơn giảm cân mới nhất của Quách Tuyết Phù: Món "Bí ngòi trộn thịt bò" nhìn là thèm!

Mới đây, Quách Tuyết Phù đã chia sẻ bữa ăn giảm mỡ của mình trên mạng xã hội kèm dòng trạng thái thả thính: "Có ai muốn ăn cùng không nào" . Ngay lập tức khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên".

Món ăn lần này của cô là "Bí ngòi trộn thịt bò lát" với nguyên liệu chủ chốt cực kỳ đơn giản gồm: bí ngòi, thịt bò thái lát và một chút gia vị cơ bản, không cần chế biến cầu kỳ là đã có ngay thành phẩm.

Điểm sáng lớn nhất của đĩa thức ăn này chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa protein cao và chất xơ dồi dào . Lượng calo thì thấp nhưng ăn vào lại cực kỳ thỏa mãn dạ dày. Chẳng trách nhiều cư dân mạng vừa nhìn thấy đã vội bấm lưu lại và cảm thán: "Món này bắt tôi ăn mỗi ngày tôi cũng nguyện ý!" .

Bỏ túi công thức siêu dễ, "bất bại" của Quách Tuyết Phù

Món ăn này thực chất có cách làm cực kỳ đơn giản, dù vụng về đến mấy cũng khó mà thất bại:

Bước 1: Bí ngòi cắt lát mỏng, áp chảo xém cạnh.

Bước 2: Thịt bò lát chần nhanh qua nước sôi hoặc đảo sơ trên chảo.

Bước 3: Trộn đều hai nguyên liệu, nêm thêm chút tiêu đen, muối và một xíu dầu ô liu là hoàn thành.

Nếu muốn tăng thêm kết cấu và hương vị cho món ăn, bạn hoàn toàn có thể xào chung với hành tây hoặc các loại nấm.

Vì sao bí ngòi lại là "vũ khí bí mật" giúp giảm cân? Ít calo lại cực kỳ nhanh no

Bản thân bí ngòi đã mọng nước, ít calo, kết hợp cùng thịt bò giàu protein giúp cơ thể không bị đói cồn cào sau khi ăn, cực kỳ thân thiện với những ai đang trong giai đoạn siết cân. Đặc biệt vào ban đêm khi "cơn thèm ăn" trỗi dậy, việc chọn một đĩa salad giảm mỡ thế này thay vì đồ chiên rán hay ăn đêm vô tội vạ sẽ tạo nên sự khác biệt khổng lồ cho vóc dáng của bạn.

Không phải ngẫu nhiên mà những năm gần đây, bí ngòi liên tục lọt vào danh sách thực đơn giữ dáng của hàng loạt sao nữ. Bên cạnh hương vị thanh mát dễ ăn, giá trị dinh dưỡng của loại quả này cũng thuộc hàng "đáng gờm":

Lượng calo siêu thấp: Mỗi 100g bí ngòi chứa lượng calo rất nhỏ, giúp giảm bớt áp lực cân nặng trong thời kỳ siết mỡ.

Hàm lượng nước cao: Giúp tăng cảm giác no, giảm tỷ lệ ăn quá đà hay thèm ăn vặt.

Giàu chất xơ: Hỗ trợ nhu động ruột, cải thiện tình trạng táo bón rõ rệt.

Chế biến đa dạng: Dù là áp chảo, dùng nồi chiên không dầu hay luộc sơ đều rất ngon.

Giữ năng lượng ổn định khi kết hợp với protein: Rất thích hợp để bắt cặp cùng thịt bò hoặc ức gà.

Gợi ý các công thức giảm cân biến tấu với bí ngòi: Ăn hoài không chán!

Bên cạnh món bí ngòi trộn thịt bò "chuẩn Quách Tuyết Phù", bạn có thể biến tấu loại thực phẩm này thành nhiều món ăn đa dạng khác. Ví dụ như: "Bí ngòi xào tôm trứng" , "Bí ngòi nướng bằng nồi chiên không dầu" hay "Mì Ý ức gà bí ngòi" .

Gần đây, hội mê độ dáng còn rộ lên trào lưu bào bí ngòi thành dạng sợi dài để thay thế hoàn toàn cho các loại mì sợi truyền thống vốn giàu calo. Cách này giúp cắt giảm tối đa lượng tinh bột nạp vào cơ thể. Đối với dân văn phòng hay những ai hay ăn ngoài, bí ngòi cũng là loại rau cực kỳ dễ tìm thấy trong các hộp cơm healthy ở cửa hàng tiện lợi. Việc kết hợp nó cùng các nguồn protein nguyên bản sẽ giúp hành trình ăn kiêng của bạn trở nên dễ dàng và bền bỉ hơn rất nhiều so với việc nhịn ăn cực đoan.

Hiệu quả giảm cân từ bí ngòi có thực sự "thần thánh"? Cư dân mạng thực nghiệm: 2 tuần thổi bay 3kg!

Rất nhiều cư dân mạng đã chia sẻ rằng, kể từ khi dùng mì bí ngòi hoặc bánh bí ngòi ức gà để thay thế cho một phần tinh bột tinh chế, áp lực ăn uống của họ đã giảm đi rõ rệt. Có người dùng mạng chia sẻ sau khi kết hợp kiểm soát ăn uống điều độ và nạp đủ protein, họ đã giảm được khoảng 2-3kg chỉ trong vòng 2 tuần , thậm chí phần bụng dưới cũng thon gọn hơn và tình trạng tích nước, phù nề được cải thiện đáng kể.

Tất nhiên, việc chỉ dựa vào một loại thực phẩm duy nhất thì không thể giúp bạn gầy đi ngay lập tức. Nhưng nếu bạn biết cách lồng ghép các nguyên liệu giàu chất xơ, ít calo này vào thực đơn mỗi ngày giống như Quách Tuyết Phù, thì đó đã là một khởi đầu vô cùng tuyệt vời cho hành trình F5 vóc dáng rồi!

Nguồn ảnh: Shutterstock, IG @aohsuehfu