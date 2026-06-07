Chỉ với một chiếc máy tính, người phụ nữ 42 tuổi tìm được 6 nguồn thu giúp vượt giai đoạn khó khăn

Nhưng cũng từ chiếc máy tính ấy, chị bắt đầu thử từng công việc nhỏ trên internet. Có việc thất bại, có việc gần như không kiếm nổi đồng nào trong vài tháng đầu, nhưng cũng có việc giúp chị tạo thêm thu nhập ổn định mà không phải ra ngoài cả ngày.

Sau gần một năm, chị Lin cho biết tổng thu nhập từ các công việc online của mình có thời điểm vượt 10.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng hơn 35 triệu đồng). Điều khiến nhiều người chú ý là: phần lớn các công việc này đều có chi phí bắt đầu rất thấp, chủ yếu cần thời gian học và sự kiên trì.

Làm dịch vụ máy tính từ xa: Việc nhỏ nhưng có người cần mỗi ngày

Công việc đầu tiên chị Lin thử là hỗ trợ máy tính từ xa: dọn ổ cứng, cài lại Windows, phục hồi dữ liệu, xử lý lỗi phần mềm…

Ban đầu, chị nhận những đơn nhỏ chỉ vài chục nhân dân tệ, nhưng dần dần khách quen nhiều lên vì họ ngại mang máy ra tiệm hoặc không có thời gian đi sửa.

Sau đó, chị bắt đầu học thêm các công cụ AI để nhận phục hồi ảnh cũ, chỉnh ảnh và tạo ảnh bằng trí tuệ nhân tạo. Những dịch vụ này có giá cao hơn và đặc biệt dễ tiếp cận nhóm khách hàng trung niên muốn lưu giữ ảnh gia đình.

Theo chị Lin, điểm quan trọng nhất của công việc này không phải là "giỏi công nghệ", mà là biết giải quyết đúng nhu cầu người dùng phổ thông.

Viết nội dung online: 3 tháng đầu gần như không có tiền

Một trong những việc khiến chị Lin bất ngờ nhất là viết nội dung trên các nền tảng mạng xã hội.

Chị chọn chủ đề ăn uống lành mạnh và chăm sóc sức khỏe gia đình – lĩnh vực mình có kinh nghiệm sau nhiều năm chăm con và chăm bố mẹ lớn tuổi.

"Ba tháng đầu gần như chẳng có thu nhập gì. Có hôm đăng bài xong chỉ vài chục lượt xem", chị kể.

Nhưng sang tháng thứ tư, nội dung bắt đầu có lượng đọc ổn định hơn và xuất hiện doanh thu quảng cáo. Đến nay, khoản tiền này giúp chị có thêm vài nghìn nhân dân tệ mỗi tháng.

Chị cho rằng sai lầm của nhiều người mới bắt đầu là viết quá nhiều chủ đề cùng lúc. Trong khi đó, những nội dung đời sống thực tế, có trải nghiệm thật và giải quyết vấn đề cụ thể lại dễ giữ người đọc hơn.

Bán tài nguyên số: "Làm một lần, bán nhiều lần"

Một nguồn thu khác của chị Lin đến từ việc bán tài liệu điện tử như:

- Mẫu PowerPoint

- Mẫu CV

- File Excel

- Tài liệu ôn thi

- Checklist học tập

Các sản phẩm này được đăng bán trên các sàn thương mại điện tử với mức giá chỉ từ vài chục nghìn đồng.

Nghe có vẻ nhỏ, nhưng theo chị, khi bán số lượng lớn thì khoản thu cộng dồn lại khá ổn định.

Điểm hấp dẫn của mô hình này là không cần nhập hàng, không tốn kho bãi và gần như không mất thêm chi phí sau khi hoàn thiện sản phẩm.

"Đây là kiểu làm một lần nhưng có thể bán nhiều lần", chị nói.

Làm khảo sát và gắn nhãn dữ liệu: Việc nhỏ dành cho thời gian rảnh

Ngoài các công việc chính, chị Lin còn tranh thủ làm khảo sát online và nhập liệu đơn giản trong lúc chờ đón con đi học về.

Một số nền tảng thuê người phân loại ảnh, chuyển giọng nói thành văn bản hoặc kiểm tra dữ liệu AI. Công việc thường không quá khó nhưng yêu cầu sự kiên nhẫn và cẩn thận.

Thu nhập từ nhóm việc này không quá cao, nhưng đủ để nhiều người có thêm vài triệu đồng/tháng nếu làm đều đặn.

Đây cũng là lựa chọn được khá nhiều phụ nữ trung niên tìm đến vì có thể làm tại nhà và chủ động thời gian.

Kiếm hoa hồng từ tiếp thị liên kết

Sau một thời gian mua sắm online nhiều, chị Lin bắt đầu tìm hiểu mô hình tiếp thị liên kết (affiliate).

Hiểu đơn giản, người làm sẽ chia sẻ link sản phẩm. Khi có người mua qua link đó, họ nhận được hoa hồng.

Chị chủ yếu chia sẻ các món đồ gia dụng, thực phẩm hoặc sản phẩm cho gia đình trong các nhóm phụ huynh và mạng xã hội cá nhân.

Không cần nhập hàng, không cần giao hàng, cũng không phải chăm sóc kho vận – đây là lý do nhiều người chọn affiliate như một nguồn thu nhập phụ.

Tuy nhiên, chị Lin cho rằng nếu chỉ spam link bán hàng thì rất khó có người mua. Điều quan trọng là phải xây dựng sự tin tưởng và chia sẻ đúng thứ người khác thực sự cần.

Biến kỹ năng cá nhân thành khóa học online

Công việc cuối cùng mà chị Lin nhắc đến là bán kiến thức.

Theo chị, nhiều người nghĩ mình "không có gì đặc biệt", nhưng thực tế chỉ cần làm tốt một kỹ năng phổ thông cũng có thể tạo ra giá trị.

Ví dụ:

Giỏi Excel

Biết thiết kế CV

Có kinh nghiệm chăm con

Dạy tiếng Anh

Chỉnh sửa video cơ bản

Quản lý chi tiêu gia đình

Hiện nay, nhiều nền tảng cho phép tạo khóa học online hoặc dạy trực tuyến với chi phí rất thấp.

Chị Lin quen một giáo viên tiếng Anh chỉ dạy online tại nhà nhưng vẫn có nguồn thu khá ổn định mỗi tháng nhờ các lớp học cá nhân.

"Không có việc nào giàu nhanh cả"

Sau tất cả, điều chị Lin nhấn mạnh nhiều nhất không phải chuyện kiếm được bao nhiêu tiền, mà là tư duy bắt đầu từ những việc nhỏ.

Theo chị, internet và AI đang khiến nhiều công việc trở nên dễ tiếp cận hơn trước. Nhưng cũng vì vậy mà ngày càng có nhiều mô hình "kiếm tiền nhanh" đánh vào tâm lý nóng vội.

Nguyên tắc chị tự đặt ra cho mình là:

- Công việc nào bắt đóng phí trước quá nhiều thì phải cẩn thận

- Không dùng tài nguyên vi phạm bản quyền

- Không vay tiền để khởi nghiệp online

- Chỉ mở rộng khi nguồn thu đã ổn định

"Không có việc nào giàu nhanh cả. Nhưng nếu chịu học từng chút một, một chiếc máy tính cũng có thể giúp mình bắt đầu lại", chị nói.