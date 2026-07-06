Theo thông tin từ Công an phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, khoảng 8h ngày 18/6, anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1982, trú Tổ dân phố 1A, phường Tam Điệp) đến trình báo về việc nhặt được một chiếc cặp màu tím trên Đại lộ Hoa Lư, đoạn qua Tổ dân phố Trại Vòng. Bên trong chiếc cặp có 500 triệu đồng tiền mặt với nhiều mệnh giá khác nhau.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Tam Điệp đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương rà soát, xác minh người đánh rơi tài sản trên địa bàn và các khu vực lân cận.

Kết quả xác minh cho thấy chủ nhân của chiếc cặp là ông Nguyễn Đức Hy (SN 1959, trú Tổ dân phố 8, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình).

Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Bình

Ngay trong buổi sáng cùng ngày, Công an phường đã liên hệ với ông Hy để đối chiếu thông tin và hoàn tất thủ tục trao trả toàn bộ số tiền cùng tài sản bị thất lạc.

Theo Công an phường Tam Điệp, hành động của anh Nguyễn Văn Tuấn thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm và ý thức công dân đáng trân trọng. Việc chủ động giao nộp tài sản có giá trị lớn cho cơ quan chức năng không chỉ giúp người đánh rơi nhanh chóng nhận lại tài sản mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Công an phường Tam Điệp cho biết đơn vị đã biểu dương tinh thần "nhặt được của rơi, trả người đánh mất" của anh Nguyễn Văn Tuấn, đồng thời đang hoàn thiện hồ sơ để đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng đối với nghĩa cử đẹp này.

(Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Bình)