Vừa chuyển khoản thành công hơn 9,7 tỷ đồng tới 6 tài khoản khác nhau, nữ doanh nhân lập tức báo cảnh sát

Vào năm 2024, một đường dây lừa đảo xuyên tỉnh tại Trung Quốc đã bị triệt phá sau khi cảnh sát phát hiện nhiều người cao tuổi cùng trực tiếp rút hàng triệu NDT từ ngân hàng. Điều bất ngờ là họ không phải đồng phạm mà cũng là nạn nhân, bị các đối tượng lợi dụng để hợp thức hóa dòng tiền trước khi chuyển ra nước ngoài.

Vụ việc bắt nguồn từ đơn trình báo của bà Trạch, một nữ doanh nhân ở thành phố Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang. Tháng 9/2024, bà phát hiện 2,51 triệu NDT (hơn 9,7 tỷ đồng) trong tài khoản ngân hàng đột ngột biến mất. Đây là khoản tiền liên quan đến cả hoạt động kinh doanh lẫn tài sản cá nhân của nữ doanh nhân này.

Ngay sau khi nhận ra toàn bộ 2,51 triệu NDT của mình đã rời khỏi tài khoản, bà Trạch vội đến cơ quan công an trình báo.﻿ Nhận được tin, cảnh sát chi nhánh Đào Sơn thuộc Cục Công an Thất Đài Hà đã phối hợp với ngân hàng truy vết các giao dịch. Kết quả cho thấy toàn bộ số tiền đã được chuyển vào 6 tài khoản cá nhân khác nhau.

Ban đầu, cuộc điều tra gặp nhiều khó khăn khi bà Trạch khẳng định không quen biết chủ các tài khoản nhận tiền. Tuy nhiên, dữ liệu giao dịch lại cho thấy việc chuyển khoản được thực hiện từ chính tài khoản của bà.

Nhiều ngày sau, dưới sự động viên của gia đình, nữ doanh nhân này mới tiết lộ toàn bộ câu chuyện phía sau. Theo lời kể, bà từng nhận cuộc gọi từ một người tự xưng là cảnh sát kinh tế thuộc Cục Công an Thất Đài Hà. Đối phương cho biết bà Trạch có liên quan đến một vụ rửa tiền quy mô hàng chục triệu NDT, đồng thời đọc chính xác số tài khoản ngân hàng của bà. Điều này càng khiến bà Trạch hoàn toàn tin đó là cuộc điều tra thật.

Ít phút sau, cuộc gọi được chuyển sang một nhóm người tự xưng là cảnh sát tại Thượng Hải. Nhóm này gửi lệnh truy nã cùng hình ảnh của bà Trạch qua WeChat và liên tục gây sức ép, yêu cầu bà giữ bí mật để phục vụ điều tra.

Ảnh minh họa: Internet

Trong trạng thái hoảng loạn, bà Trạch đã chuyển toàn bộ 2,51 triệu NDT từ cả tài khoản cá nhân và tài khoản công ty vào tài khoản do nhóm này chỉ định. Sau khi thông báo đã nhận được tiền, các đối tượng tiếp tục yêu cầu nữ doanh nhân này cài đặt ứng dụng lạ. Chỉ hai ngày sau, toàn bộ số tiền bà vừa chuyển đã bị các đối tượng rút khỏi 6 tài khoản nhận tiền.

Quá trình điều tra, cảnh sát cho rằng thông tin cá nhân của bà Trạch nhiều khả năng đã bị các đối tượng thu thập từ trước để phục vụ màn kịch giả danh cơ quan công an. Lần theo dòng tiền, cảnh sát xác định số tiền được rút thành 6 đợt tại các tỉnh Chiết Giang, Thiểm Tây và thành phố Thiên Tân. Người trực tiếp thực hiện các giao dịch đều là những người khoảng 60 tuổi.

Khi mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện những người này thực chất cũng là nạn nhân. Theo đó, những người cao tuổi này trước đó đã nhận được các cuộc gọi giả danh cán bộ phụ trách chương trình xóa đói giảm nghèo. Với lời hứa sẽ được hỗ trợ tài chính, họ được hướng dẫn cung cấp thông tin tài khoản và thực hiện các giao dịch ngân hàng theo yêu cầu.

Sau khi rút tiền, họ phải giao tiền cho các "người nhận tiền" do nhóm lừa đảo bố trí. Từ đây, số tiền tiếp tục được chuyển đổi thành tiền ảo rồi nhanh chóng tẩu tán ra nước ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

Phía cảnh sát cho biết hơn 20 đối tượng liên quan đến vụ án này đã bị bắt giữ, đồng thời số tiền bị chiếm đoạt cũng được thu hồi để hoàn trả cho các nạn nhân.

Vụ việc là lời cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi. Cơ quan chức năng Trung Quốc khuyến cáo người dân không chuyển tiền theo yêu cầu từ các cuộc gọi lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc và luôn xác minh thông tin qua kênh chính thức trước khi thực hiện giao dịch tài chính.

(Theo Sohu)