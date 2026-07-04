Người phụ nữ 50 tuổi bị loãng xương vì thường xuyên ăn bánh mì: Bác sĩ cảnh báo một chất âm thầm "rút" canxi khỏi xương

Một phụ nữ 50 tuổi tại Đài Loan (Trung Quốc) được phát hiện mắc loãng xương nghiêm trọng sau thời gian dài duy trì thói quen ăn bánh mì thường xuyên. Bác sĩ cho biết ngoài yếu tố tuổi tác và sự thay đổi nội tiết tố, một thành phần trong nhiều thực phẩm chế biến có thể khiến cơ thể tăng nguy cơ mất canxi.

Loãng xương: Căn bệnh "âm thầm" nhưng có thể để lại hậu quả nặng nề

Loãng xương là tình trạng mật độ và cấu trúc xương suy giảm, khiến xương trở nên giòn, yếu, dễ tổn thương hơn. Bệnh thường diễn biến âm thầm trong nhiều năm, đến khi xảy ra gãy xương mới được phát hiện.

Theo các tổ chức y tế quốc tế, loãng xương làm tăng nguy cơ gãy xương do những tác động rất nhẹ, đặc biệt ở cột sống, hông và cổ tay. Phụ nữ sau mãn kinh là nhóm có nguy cơ cao vì sự suy giảm estrogen khiến tốc độ mất xương tăng lên.

Các yếu tố thường liên quan đến loãng xương gồm: Tuổi tác, đặc biệt sau giai đoạn mãn kinh; Thiếu canxi, vitamin D; Ít vận động; Chế độ ăn thiếu dinh dưỡng...

Bánh mì có thực sự gây loãng xương?

Trong chương trình sức khỏe tại Đài Loan, bác sĩ gia đình Ngụy Sĩ Hàng chia sẻ trường hợp một nữ bệnh nhân 50 tuổi có chỉ số T-score thấp hơn -2,5, mức được dùng để chẩn đoán loãng xương.

Theo bác sĩ, nguyên nhân không chỉ nằm ở việc người phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh, khi hormone bảo vệ xương suy giảm, mà còn liên quan đến thói quen ăn uống kéo dài. Đó là bệnh nhân này có sở thích ăn bánh mì thường xuyên.

Bác sĩ phân tích rằng: Trong quá trình sản xuất một số loại bánh mì công nghiệp, nhà sản xuất có thể sử dụng chất tạo xốp, làm tăng hàm lượng phốt pho trong sản phẩm. Khi cơ thể hấp thụ quá nhiều phốt pho nhưng chế độ ăn mất cân bằng, quá trình điều hòa canxi có thể bị ảnh hưởng, từ đó tác động không tốt đến sức khỏe xương.

Ngoài bánh mì, một số thực phẩm chế biến sẵn như mì ăn liền, thịt chế biến cũng thường chứa hàm lượng phốt pho cao. Tuy nhiên, chuyên gia y tế cũng lưu ý: không phải cứ ăn bánh mì là chắc chắn gây loãng xương. Nguy cơ phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn, mức độ vận động, tuổi tác, hormone và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Cà phê có thực sự gây loãng xương? Bác sĩ giải đáp

Nhiều người lo ngại cà phê làm tăng nguy cơ loãng xương. Tuy nhiên, theo bác sĩ, vấn đề không nằm ở một loại đồ uống đơn lẻ mà liên quan đến tổng lượng dinh dưỡng và khả năng hấp thụ canxi của cơ thể.

Ở người trẻ, khỏe mạnh và có chế độ ăn đủ canxi, việc uống cà phê ở mức vừa phải thường không phải nguyên nhân chính gây loãng xương.

Nhưng ở người lớn tuổi, khi khả năng hấp thụ canxi giảm dần, việc tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể khiến việc duy trì cân bằng canxi trở nên khó khăn hơn. Người đã có nguy cơ loãng xương nên trao đổi với bác sĩ về lượng caffeine phù hợp.

5 thực phẩm được khuyến nghị giúp bảo vệ xương

Các chuyên gia khuyến cáo, bảo vệ xương không chỉ phụ thuộc vào việc bổ sung canxi mà cần kết hợp nhiều yếu tố: đủ vitamin D, protein, vận động thường xuyên và chế độ ăn đa dạng.

1. Rong biển - nguồn canxi đáng chú ý

Rong biển chứa nhiều khoáng chất, trong đó có canxi, dưỡng chất quan trọng giúp duy trì cấu trúc xương.

Việc bổ sung các thực phẩm giàu khoáng chất từ rau xanh, hải sản và nguồn thực phẩm tự nhiên giúp đa dạng hóa chế độ ăn.

2. Trứng – hỗ trợ hấp thu canxi

Vitamin D đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cơ thể hấp thụ canxi.

Lòng đỏ trứng là một nguồn vitamin D tự nhiên, đồng thời cung cấp protein – thành phần cần thiết cho quá trình duy trì cơ bắp và xương.

3. Cá hồi - giàu Omega-3, tốt cho xương

Cá hồi cung cấp protein, vitamin D và axit béo Omega-3. Omega-3 được nghiên cứu về vai trò trong việc giảm phản ứng viêm của cơ thể, từ đó có thể hỗ trợ sức khỏe xương và khớp.

4. Kiwi - bổ sung vitamin C cho quá trình tạo collagen

Vitamin C tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, một loại protein quan trọng trong cấu trúc xương và mô liên kết. Kiwi là một loại trái cây giàu vitamin C, phù hợp để bổ sung trong chế độ ăn hằng ngày.

5. Xoài – giàu chất chống oxy hóa

Xoài chứa vitamin C và nhiều hợp chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do quá trình oxy hóa. Tuy nhiên, do xoài có lượng đường tự nhiên khá cao, nên ăn với lượng phù hợp.

Muốn xương chắc khỏe: Đừng chỉ uống canxi, hãy xây dựng thói quen từ sớm

Các chuyên gia khuyến nghị:

- Tắm nắng hợp lý để cơ thể tổng hợp vitamin D

- Duy trì vận động, đặc biệt các bài tập chịu trọng lượng giúp kích thích xương

- Ăn đủ protein, canxi và vitamin D

- Hạn chế hút thuốc, rượu bia

- Kiểm tra sức khỏe xương khi có nguy cơ cao

Xương mất đi thường không có dấu hiệu cảnh báo rõ ràng. Vì vậy, chăm sóc hệ xương không nên bắt đầu khi đã có bệnh, mà cần được hình thành từ những thói quen nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.

(Nguồn: HK01)