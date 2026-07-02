Khách Tây đến Hà Giang đều được phát một cây giống, lý do phía sau khiến nhiều người xúc động

Không ít người dùng mạng Việt Nam gần đây tỏ ra thích thú khi xem những đoạn video ghi lại cảnh các du khách nước ngoài tham gia hành trình Hà Giang Loop. Điều khiến họ tò mò không phải xe máy, núi đá hay những cung đường hùng vĩ, mà là hình ảnh gần như vị khách Tây nào cũng cầm trên tay một chiếc túi ni lông, bên trong là một cây non.

Đến Hà Giang, vị khách Tây nào cũng cầm trên tay một chiếc túi nilon, bên trong là một cây non khiến nhiều người tò mò. Nguồn: Jasmine Tours

Hóa ra, đó là một món quà rất đặc biệt mà nhiều đơn vị tổ chức Hà Giang Loop dành tặng cho du khách. Mỗi người sẽ được nhận một cây sa mộc giống, tự tay vun đất, trồng xuống sườn đồi và tưới những giọt nước đầu tiên trước khi tiếp tục hành trình khám phá cao nguyên đá.

Những đoạn video ghi lại khoảnh khắc ấy nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem. Không ít người thắc mắc vì sao Hà Giang lại chọn sa mộc mà không phải bất kỳ loài cây nào khác. Câu trả lời nằm ngay trong chính vùng đất này.

Hoá ra đây là món quà mà nhiều đơn vị tổ chức Hà Giang Loop dành tặng cho du khách

Mỗi người sẽ được nhận một cây sa mộc giống, tự tay vun đất, trồng xuống sườn đồi và tưới những giọt nước đầu tiên. Nguồn: Jasmine Tours

Giữa cao nguyên đá Đồng Văn, nơi bốn bề là núi đá tai mèo khô cằn và khắc nghiệt, sa mộc là một trong số ít loài cây có thể sinh trưởng bền bỉ. Chúng chịu được nắng gắt, gió lạnh, sương giá và đất đá nghèo dinh dưỡng. Trải qua nhiều năm, những cây non sẽ vươn cao thành những hàng cây xanh mát, góp phần phủ xanh các sườn đồi, giữ đất, cải thiện cảnh quan và hồi sinh những khoảng núi đá trơ trọi.

Sa mộc - biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của con người Hà Giang

Không chỉ mang giá trị về môi trường, sa mộc còn được xem như biểu tượng của sức sống mãnh liệt nơi địa đầu Tổ quốc. Cây phân bố nhiều nhất ở vùng lõi Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, trải dài từ Phố Cáo, Sủng Là, Phó Bảng đến thị trấn Đồng Văn. Từ trên các con đèo nhìn xuống, những hàng sa mộc hiện lên giữa biển đá xám như những "người lính gác", lặng lẽ che chở cho các bản làng suốt bao thế hệ. Nổi tiếng nhất là hàng sa mộc cổ thụ hơn trăm năm tuổi ở Sà Phìn, trên con đường dẫn vào dinh thự Vua Mèo, nơi những thân cây cao lớn đã trở thành một phần biểu tượng của Hà Giang.

Ảnh: vivid.ec

Nhưng điều khiến món quà này trở nên đặc biệt không chỉ là ý nghĩa phủ xanh núi rừng. Việc cùng cây giống đồng hành trong suốt chuyến đi tạo nên một sợi dây gắn kết rất riêng giữa du khách và Hà Giang. Ở đâu đó trên cao nguyên đá sẽ luôn có một cái cây mang dấu ấn của chính họ, lớn lên từng ngày sau khi chuyến đi kết thúc. Nhiều người ví đó là một "mầm neo" - một lý do đủ dịu dàng để một ngày nào đó quay trở lại Việt Nam, tìm xem cái cây mình từng tự tay vun trồng giờ đã cao đến đâu.

Có lẽ cũng bởi vậy mà sau khi rời Hà Giang, điều nhiều du khách nhớ nhất không chỉ là những cung đường hùng vĩ hay cảnh sắc ngoạn mục, mà còn là cảm giác mình đã để lại một phần nhỏ của bản thân giữa núi rừng, và nhận về sự tử tế, hiếu khách của con người nơi đây.

Ảnh: vivid.ec

Ít ai biết, sa mộc còn có tên gọi khác là sa mu, là loài cây thân gỗ thuộc họ Hoàng đàn, có nguồn gốc từ Trung Quốc. Nhờ khả năng chịu rét, chịu hạn và thích nghi tốt với địa hình núi đá khô cằn, sa mộc được trồng ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Lai Châu, Lạng Sơn hay Cao Bằng. Tuy nhiên, nhắc đến sa mộc, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) - nơi những hàng cây thân thẳng tắp, tán lá vươn cao như những mũi tên xanh nổi bật giữa biển đá xám. Vào những ngày sương phủ, sắc xanh của sa mộc khiến khung cảnh Đồng Văn bớt lạnh lẽo, tạo nên một vẻ đẹp rất riêng mà nhiều du khách ví như bước vào một "ngôi làng cổ tích" giữa miền đá.