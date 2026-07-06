Khách Tây nhất quyết đi tàu hỏa du lịch Việt Nam thay vì đi máy bay, dõng dạc tuyên bố: “17 tiếng nhưng đáng từng phút”

Nhân vật được nhắc đến là Marisa Vogiatzi, mới đây đã chia sẻ hành trình du lịch Việt Nam của mình trên trang cá nhân. Trong video, cô ghi lại chi tiết chuyến đi bằng tàu hỏa từ Đà Nẵng ra Hà Nội và sau đó tiếp tục đến Lào Cai, qua đó giới thiệu một góc nhìn rất khác về giao thông đường sắt Việt Nam.

Theo đó, Marisa cho biết cô đã di chuyển bằng tàu từ Đà Nẵng đến Hà Nội trong khoảng 17 giờ với giá vé 1.910.000 đồng. Sau khi đến Hà Nội, cô tiếp tục bắt chuyến tàu kéo dài khoảng 8 giờ để đi Lào Cai với mức giá 543.000 đồng. Không chỉ dừng lại ở thời gian và chi phí, điều khiến nữ du khách ấn tượng hơn cả là những dịch vụ và tiện nghi có trên tàu. Cô cho biết hành khách được phục vụ đầy đủ đồ ăn, thức uống và thậm chí còn có thể đặt dịch vụ massage chân trong suốt hành trình.

Đặt lên bàn cân so sánh với các phương tiện khác, Marisa cho biết nếu lựa chọn xe khách, cô có thể tiết kiệm thêm khoảng 10 bảng Anh (khoảng 347.000 đồng) và rút ngắn thời gian di chuyển từ 2 đến 3 giờ. Tuy nhiên, sự chênh lệch này không đủ để khiến cô thay đổi lựa chọn, bởi theo cô, tàu hỏa mang lại cảm giác thoải mái và dễ chịu hơn đáng kể.

Một trong những điểm khiến cô đánh giá cao trải nghiệm này là khả năng di chuyển tự do giữa các toa tàu, cũng như việc có phòng tắm và không gian sinh hoạt rộng rãi hơn so với máy bay hay xe khách. Những yếu tố tưởng như nhỏ này lại góp phần tạo nên cảm giác thuận tiện trong suốt hành trình dài.

Tuy nhiên, điều khiến Marisa ấn tượng nhất không nằm ở tiện ích, mà đến từ những khoảnh khắc khi tàu di chuyển vào buổi tối. Cô ghi lại hình ảnh toa tàu lên đèn, bên ngoài mưa nhẹ và ánh sáng thành phố hắt vào qua khung cửa sổ, tạo nên một không gian yên tĩnh mà cô mô tả như “góc đọc sách hoàn hảo”. Chính trải nghiệm này khiến cô cho rằng việc đi tàu mang lại cảm xúc rất khác so với việc di chuyển bằng đường hàng không.

Sau hành trình, nữ du khách không chỉ chia sẻ trải nghiệm cá nhân mà còn chủ động hướng dẫn bạn bè quốc tế cách đặt vé tàu tại Việt Nam, kèm theo đường dẫn trong bài đăng để những ai quan tâm có thể dễ dàng tìm hiểu.

Phản hồi từ cộng đồng mạng cho thấy trải nghiệm này không chỉ gây tò mò với du khách quốc tế mà còn tạo sự đồng cảm với nhiều người từng đi tàu tại Việt Nam. Trong phần bình luận, nhiều ý kiến cho rằng chính nhịp di chuyển chậm rãi của tàu hỏa đã giúp họ quan sát rõ hơn cảnh quan dọc đường, từ đồng lúa, núi non cho đến những vùng ven biển, điều mà máy bay không thể mang lại.

Những trải nghiệm cá nhân như vậy cũng phản ánh phần nào xu hướng mới trong du lịch là thay vì chỉ ưu tiên tốc độ, ngày càng nhiều du khách tìm kiếm hành trình mang tính trải nghiệm và cảm xúc nhiều hơn.

Tàu hỏa Việt Nam cũng dần trở thành một sản phẩm du lịch

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện của một du khách, thực tế những năm gần đây cho thấy đường sắt Việt Nam đang có sự chuyển mình rõ rệt, từ một phương tiện di chuyển đơn thuần sang một sản phẩm du lịch trải nghiệm.

Hiện mạng lưới đường sắt quốc gia gồm 7 tuyến chính với hơn 3.200 km đường ray, kết nối 23 tỉnh, thành phố và hơn 300 nhà ga trên cả nước. Trong đó, tuyến Bắc – Nam (Thống Nhất) đã hai năm liên tiếp được tạp chí du lịch Lonely Planet đánh giá là một trong những hành trình tàu hỏa đáng trải nghiệm nhất thế giới.

Trên nền tảng hạ tầng này, nhiều sản phẩm tàu du lịch mới đã được phát triển, hướng đến đa dạng nhóm khách hàng. Ở phân khúc cao cấp, SJourney nổi bật với hành trình xuyên Việt 8 ngày 7 đêm từ Hà Nội đến TP.HCM. Đoàn tàu được thiết kế như một “khách sạn di động” phong cách Đông Dương, bao gồm khoang ngủ riêng, toa nhà hàng fine dining và các điểm dừng tham quan văn hóa dọc tuyến. Mức giá hiện vào khoảng hơn 220 triệu đồng mỗi khách.

Trong khi đó, đoàn tàu Hoa Phượng Đỏ trên tuyến Hà Nội đến Hải Phòng lại hướng đến trải nghiệm gần gũi hơn với công chúng, khi kết hợp không gian di chuyển với các toa VIP phong cách Indochine, khu vực quầy bar và biểu diễn âm nhạc trực tiếp. Giá vé dao động khoảng 150.000 đến 300.000 đồng tùy hạng ghế.

Một sản phẩm khác là đoàn tàu hai tầng Hà Nội 5 cửa ô, khai thác tuyến Hà Nội đến Bắc Ninh, tái hiện không gian văn hóa Thăng Long xưa thông qua các toa theo chủ đề. Hành trình này kết hợp giữa di chuyển và tham quan, với mức giá khoảng 550.000 đến 750.000 đồng mỗi người.

Ở khu vực miền Trung, tuyến tàu Kết nối di sản Huế – Đà Nẵng tiếp tục thu hút du khách nhờ cung đường đi qua đèo Hải Vân và vịnh Lăng Cô, một trong những đoạn đường sắt ven biển được đánh giá đẹp nhất Việt Nam. Một số toa VIP còn được thiết kế theo cảm hứng cung đình Huế, kết hợp biểu diễn nghệ thuật và phục vụ đồ uống ngay trên tàu.

Từ những mô hình này có thể thấy, đường sắt Việt Nam đang dần thay đổi vai trò của mình. Không chỉ là phương tiện vận tải, tàu hỏa ngày càng trở thành một lựa chọn du lịch giàu trải nghiệm, nơi hành trình di chuyển cũng quan trọng không kém điểm đến. Với nhiều du khách quốc tế, chính nhịp đi chậm rãi của tàu lại trở thành cách riêng để cảm nhận cảnh quan, con người và nhịp sống Việt Nam một cách trọn vẹn hơn.