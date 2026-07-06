Neymar bật khóc tạm biệt World Cup: Vũ điệu Samba cuối cùng dang dở

Trận thua 1-2 trước Na Uy tại vòng 1/8 World Cup 2026 sáng nay không chỉ biến Brazil thành cựu vương, mà còn chính thức khép lại giấc mơ vàng thế giới của một trong những thiên tài bóng đá lận đận nhất: Neymar Jr.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, ống kính truyền hình ngay lập tức đổ dồn về phía Neymar. Siêu sao 34 tuổi gục xuống sân, lấy áo che mặt và bật khóc nức nở. Đó không đơn thuần là giọt nước mắt của một trận thua, mà là sự bất lực của một chương huyền thoại chuẩn bị khép lại trong dang dở. Ở tuổi 34, với tiền sử chấn thương dày đặc, Bắc Mỹ 2026 gần như chắc chắn là chương cuối trong sự nghiệp World Cup của "hoàng tử bóng đá Brazil".

Neymar bật khóc (Ảnh: BR Football)

Hành trình của Neymar tại giải đấu năm nay vốn đã là một câu chuyện thấm đẫm nghị lực. Để có tên trong danh sách của HLV Carlo Ancelotti, anh phải chạy đua khốc liệt với thời gian để hồi phục chấn thương. Chấp nhận lùi lại phía sau, sắm vai "siêu dự bị" cho các đàn em, Neymar kiên nhẫn chờ đợi thời khắc được chạy trên sân cỏ World Cup.

Vào sân ở phút 67 trận với Na Uy, trong bối cảnh Brazil bị dẫn bàn, Neymar đã thi đấu với tất cả những gì còn sót lại. Cú sút phạt đền lạnh lùng, chuẩn xác ở phút 90'+10 rút ngắn tỷ số xuống 1-2 là minh chứng cho đẳng cấp không thể bàn cãi của anh. Nhưng định mệnh quá nghiệt ngã. Bàn thắng ấy vừa được ghi thì trận đấu cũng khép lại, biến nỗ lực cuối cùng của anh thành một nốt trầm cay đắng.

Neymar rời sân khấu lớn nhất thế giới với tư cách là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Brazil (79 bàn thắng cho Brazil ở các đấu trường). Anh đã vượt qua Vua bóng đá Pele về số pha lập công, nhưng vĩnh viễn không thể chạm tay vào chiếc cúp vàng thế giới để đứng chung hàng ngũ với các bậc tiền bối huyền thoại.

Giọt nước mắt của Neymar sáng nay tại nước Mỹ đã chính thức khép lại một kỷ nguyên đầy cảm xúc, lãng mạn nhưng cũng đầy bi kịch của bóng đá Samba.

Hành trình World Cup 2026 đầy nghiệt ngã của Neymar

Giấc mơ World Cup còn dang dở

Đây cũng có thể là lần cuối cùng Neymar khoác áo tuyển Brazil