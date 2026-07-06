Chi hàng chục triệu đồng mỗi năm cho quần áo nhưng vẫn thấy "không có gì để mặc": Chỉ khi thay đổi cách mua sắm, tôi mới tiết kiệm được tiền và mặc đẹp hơn

Có một thời gian, tôi luôn nghĩ rằng tủ quần áo càng đầy thì gu thời trang càng tốt.

Mỗi lần lướt mạng xã hội, thấy người khác mặc đẹp là tôi lập tức tìm mua món đồ tương tự. Mỗi đợt giảm giá lớn, tôi lại tự nhủ: "Mua bây giờ rẻ hơn, sau này kiểu gì cũng dùng đến".

Kết quả là sau nhiều năm, tủ quần áo chật kín nhưng mỗi sáng đứng trước gương, tôi vẫn thở dài vì "không có gì để mặc".

Có những chiếc váy chỉ mặc đúng một lần. Có những chiếc áo còn nguyên tem sau hai năm. Cũng có không ít món đồ mua chỉ vì đang là xu hướng, nhưng chưa bao giờ thực sự phù hợp với bản thân.

Điều đáng nói là số tiền dành cho quần áo mỗi năm không hề nhỏ. Khi cộng lại, tôi mới giật mình nhận ra mình đã chi hàng chục triệu đồng cho những món đồ gần như không tạo ra giá trị.

Bước sang tuổi 40, tôi quyết định thay đổi. Không chỉ để mặc đẹp hơn mà còn để tiêu tiền thông minh hơn.

Từ mua vì muốn sở hữu sang mua vì thực sự cần

Ngày trước, tôi mua quần áo theo cảm xúc.

- Thấy người khác mặc đẹp thì mua.

- Thấy giảm giá thì mua.

- Thấy rẻ thì mua.

- Thấy "biết đâu sau này cần" cũng mua.

Thế nhưng càng mua nhiều, tôi càng ít sử dụng. Sau khi nghiêm túc nhìn lại thói quen tiêu dùng, tôi bắt đầu tự hỏi mình ba câu trước mỗi lần thanh toán:

- Món đồ này có thay thế được món nào mình đang có không?

- Tôi sẽ mặc nó ít nhất 20 lần chứ?

- Nó có phối được với những món đồ hiện tại trong tủ không?

Nếu không trả lời được cả ba câu hỏi, tôi sẽ không mua.

Quy tắc này giúp tôi cắt giảm rất nhiều khoản chi không cần thiết, đồng thời khiến mỗi quyết định mua sắm đều có chủ đích hơn.

Ngừng chạy theo xu hướng, xây dựng "tủ đồ sinh lời"

Tôi từng nghĩ thời trang là phải liên tục thay đổi.

Mỗi mùa lại có một kiểu mốt mới, một bảng màu mới, một xu hướng mới. Nếu không chạy theo, tôi sợ mình lỗi thời.

Nhưng rồi tôi nhận ra: thứ khiến mình nhanh lỗi thời nhất chính là chạy theo xu hướng.

Tôi bắt đầu thanh lọc tủ quần áo.

- Những món quá sặc sỡ nhưng khó phối.

- Những thiết kế đẹp trên ảnh nhưng mặc không thoải mái.

- Những bộ đồ khiến mình phải "gồng" để mặc.

Tất cả đều được loại bỏ. Thay vào đó, tôi xây dựng một tủ đồ cơ bản nhưng có tính ứng dụng cao:

Thiết kế đơn giản, ít lỗi mốt. Màu sắc trung tính, phù hợp với tông da. Chất liệu mặc dễ chịu suốt nhiều giờ. Có thể kết hợp linh hoạt với nhiều món đồ khác.

Tôi gọi đây là "tủ đồ sinh lời", bởi mỗi món đều được sử dụng nhiều lần, thay vì chỉ mặc một vài lần rồi cất đi.

Mặc đẹp không phụ thuộc vào số lượng quần áo

Một thay đổi khác giúp tôi tiết kiệm đáng kể là học cách phối đồ.

Tôi giữ lại:

Hai chiếc quần jeans với hai kiểu dáng khác nhau. Một vài áo phông, áo len cùng bảng màu. Ba chiếc áo khoác đáp ứng đủ bốn mùa.

Tôi còn ghi chú những công thức phối đồ mình yêu thích ngay trên điện thoại.

Ví dụ:

- Áo sơ mi trắng kết hợp được với những chiếc quần nào.

- Váy len mặc đẹp trong dịp nào.

- Cách phối nhiều lớp để tạo cảm giác mới mẻ mà không cần mua thêm quần áo.

Nhờ vậy, cùng một món đồ nhưng tôi có thể tạo ra rất nhiều bộ trang phục khác nhau. Điều thú vị là người xung quanh lại bắt đầu khen tôi ăn mặc đẹp hơn trước, không phải vì tôi mua nhiều hơn mà vì tôi biết cách tận dụng những gì mình đang có.

Tiêu dùng thông minh cũng là một kỹ năng tài chính

Trước đây, tôi luôn nghĩ tiền mua quần áo là khoản chi nhỏ nên không cần quá tính toán.

Nhưng khi nhìn lại, những khoản chi vài trăm nghìn, một triệu đồng tích lũy suốt nhiều năm đã trở thành con số rất lớn.

Nếu mỗi năm giảm được 10-20 triệu đồng tiền mua sắm bốc đồng, số tiền đó hoàn toàn có thể dành cho quỹ dự phòng, đầu tư hoặc những trải nghiệm thực sự có giá trị.

Đó cũng là lúc tôi hiểu rằng quản lý tài chính không chỉ nằm ở việc tiết kiệm điện, cắt giảm chi tiêu hay lập bảng ngân sách.

Nó còn bắt đầu từ những quyết định rất nhỏ như: có thật sự cần mua thêm một chiếc váy nữa hay không.

Khi tủ quần áo gọn hơn, cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn

Ngày nay, tôi không còn bị cuốn vào những chương trình giảm giá hay các xu hướng thay đổi liên tục. Mỗi món đồ còn lại trong tủ đều là thứ tôi yêu thích và sử dụng thường xuyên.

- Tôi không mất hàng chục phút mỗi sáng để chọn đồ.

- Tôi cũng không còn cảm giác áy náy vì những món đồ mua rồi bỏ quên.

Đến tuổi trung niên, tôi nhận ra thời trang không phải là cuộc đua sở hữu thật nhiều, mà là biết lựa chọn những gì thực sự phù hợp với mình.

Khi ngừng mua sắm theo cảm xúc, tôi không chỉ tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể mà còn tìm thấy một phong cách ổn định, bền vững và tự tin hơn.

Đôi khi, khoản đầu tư hiệu quả nhất không phải là mua thêm một món đồ mới, mà là học cách sử dụng thật tốt những gì mình đã có.