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Được tặng đồng hồ Rolex tiền tỷ sau chiến thắng ở World Cup, tuyển Mexico vẫn phải ngậm ngùi trả lại vì sợ rắc rối cá cược

| | Lifestyle

Đang hân hoan nhận những chiếc Rolex xa xỉ trị giá hàng chục nghìn USD sau chiến thắng tại World Cup 2026, các tuyển thủ Mexico bất ngờ phải trả lại toàn bộ món quà.

Chỉ ít ngày trước cuộc đại chiến với tuyển Anh ở vòng 1/8 World Cup 2026, các cầu thủ Mexico bất ngờ phải trả lại những chiếc đồng hồ Rolex vừa được nhận, dù trước đó cả đội đã vô cùng phấn khích với món quà đặc biệt này.

Theo truyền thông quốc tế, người tặng những chiếc đồng hồ xa xỉ là YouTuber nổi tiếng người Mỹ Stephen Deleonardis (SteveWillDoIt). Sau khi đặt cược 2 triệu USD vào chiến thắng của Mexico trước Ecuador ở vòng 32 đội và thắng lớn, anh đã bay thẳng đến Mexico City để chia vui cùng HLV Javier Aguirre và toàn đội.

SteveWillDoIt chuẩn bị một món quà không hề nhỏ: mỗi thành viên tuyển Mexico được tặng một chiếc Rolex. Tổng giá trị số đồng hồ được ước tính vào khoảng 1 triệu USD. Các cầu thủ El Tri được cho là vô cùng bất ngờ trước món quà này. Không khí vui vẻ đến mức họ còn bế bổng và tung SteveWillDoIt lên không trung theo đúng nghi thức ăn mừng chiến thắng quen thuộc của đội bóng.

Tuy nhiên, màn ăn mừng nhanh chóng khép lại khi Liên đoàn Bóng đá Mexico (FMF) vào cuộc. Do SteveWillDoIt có liên quan trực tiếp đến vụ đặt cược vào trận đấu của tuyển Mexico, việc các cầu thủ nhận quà từ anh có thể làm phát sinh những vấn đề liên quan đến quy định về cá cược và tính minh bạch của giải đấu. Để tránh mọi rủi ro, FMF yêu cầu toàn đội hoàn trả toàn bộ số đồng hồ.

Dàn sao Mexico được tặng đồng hồ Rolex, tổng giá trị lên tới 1 triệu USD (Ảnh: IGNV)

Liên đoàn bóng đá Mexico đã yêu cầu các cầu thủ trả lại đồng hồ (Nguồn: IGNV) Liên đoàn bóng đá Mexico đã yêu cầu các cầu thủ trả lại đồng hồ (Nguồn: IGNV)

Trong thông báo, Liên đoàn Bóng đá Mexico cho biết: "Theo sự thống nhất của các bên, các cầu thủ đã quyết định trả lại những chiếc đồng hồ mà nhà sáng tạo nội dung này chủ động trao tặng".

Sự việc xảy ra đúng thời điểm Mexico chuẩn bị bước vào một trong những trận đấu được chờ đợi nhất vòng 1/8 với tuyển Anh trên sân Azteca. Đây cũng là trận đấu từng đứng trước nguy cơ phải thay đổi giờ thi đấu vì dự báo thời tiết xấu. FIFA từng cân nhắc đẩy thời điểm bóng lăn lên sớm hơn do lo ngại giông bão tại Mexico City, nhưng sau đó quyết định giữ nguyên lịch thi đấu.

Dù vậy, nguy cơ gián đoạn vẫn hiện hữu. Theo Sky Sports, khả năng xuất hiện giông bão vào thời điểm trận đấu diễn ra lên tới 80%. Theo quy định an toàn của World Cup 2026, nếu phát hiện sét trong bán kính khoảng 13 km quanh sân vận động, trận đấu sẽ tự động bị tạm hoãn ít nhất 30 phút.

Theo Tú Tú

Đời sống pháp luật

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