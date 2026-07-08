"Người tình" màn ảnh của Hà Tăng: 45 tuổi chưa vợ con, diện mạo như bị thời gian lãng quên

Nhờ ngoại hình sáng, phong thái thư sinh và khả năng ăn nói lưu loát, Lương Mạnh Hải bén duyên với điện ảnh vào đầu những năm 2000. Tên tuổi của anh thực sự bùng nổ khi đóng cặp cùng Tăng Thanh Hà trong bộ phim Bỗng dưng muốn khóc (2008). Vai Bảo Nam - chàng công tử giàu có, lạnh lùng nhưng si tình đã đưa Lương Mạnh Hải trở thành một trong những nam diễn viên được yêu thích nhất màn ảnh Việt thời điểm đó.

Sau thành công vang dội, anh tiếp tục ghi dấu ấn qua loạt phim như Ngôi nhà hạnh phúc (bản Việt), Vừa đi vừa khóc, Những nụ hôn rực rỡ, Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt... Không chỉ diễn xuất, Lương Mạnh Hải còn thử sức với vai trò biên kịch, đạo diễn và nhà sản xuất.

Lương Mạnh Hải từng là một trong những gương mặt đình đám của màn ảnh Việt. Ảnh: FBNV

Bạn thân hơn 20 năm của Tăng Thanh Hà

Bên cạnh sự nghiệp, Lương Mạnh Hải còn được biết đến là một trong những người bạn thân thiết nhất của Tăng Thanh Hà. Hai người quen nhau từ khi cùng đóng Bỗng dưng muốn khóc và duy trì tình bạn suốt gần hai thập kỷ. Dù "ngọc nữ" hạn chế hoạt động showbiz sau khi kết hôn, cả hai vẫn thường xuyên giữ liên lạc, gặp gỡ trong những dịp đặc biệt.

Tình bạn bền chặt của cả hai nhiều năm qua nhận được sự ngưỡng mộ từ khán giả. Trước đó, Lương Mạnh Hải từng chia sẻ về lý do không thể tái xuất màn ảnh với người bạn thân của mình là Tăng Thanh Hà: "Hà chính là người nhắc Hải ngày 25/8 vào 15 năm trước là Bỗng Dưng Muốn Khóc được phát sóng tập đầu tiên. 15 năm đã trôi qua, Hải biết rằng rất nhiều khán giả đến giờ vẫn đang xem lại Bỗng Dưng Muốn Khóc, chúng tôi vẫn cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho phim cũng như Hà và Hải.

Nhiều bạn cũng mong Hải và Hà sẽ trở lại với Bỗng Dưng Muốn Khóc phần 2 nhưng chắc chắn rằng không có đâu, bởi vì chúng tôi già rồi. Nhưng hy vọng rằng ở trong tương lai Hải và Hà sẽ có thể cùng nhau xuất hiện trong một dự án nào đó".

Lương Mạnh Hải còn được biết đến là một trong những người bạn thân thiết nhất của Tăng Thanh Hà. Ảnh: Tổng hợp

Hai người quen nhau từ khi cùng đóng Bỗng dưng muốn khóc và duy trì tình bạn suốt gần hai thập kỷ. Ảnh: Tổng hợp

Tình bạn bền chặt của cả hai nhiều năm qua nhận được sự ngưỡng mộ từ khán giả. Ảnh: FBNV

45 tuổi vẫn độc thân, nhan sắc gần như không đổi

Hiện tại, Lương Mạnh Hải vẫn chưa lập gia đình. Nam diễn viên khá kín tiếng về đời tư và hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm trước truyền thông. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, anh từng cho biết bản thân không quá áp lực chuyện kết hôn mà để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Với Lương Mạnh Hải, hạnh phúc không nhất thiết phải gắn liền với hôn nhân.

Điều khiến nhiều khán giả bất ngờ là diện mạo trẻ trung của nam diễn viên. Mỗi lần xuất hiện, anh đều nhận được nhiều lời khen vì gần như không thay đổi nhiều sau gần 20 năm. Gương mặt thư sinh cùng phong cách thời trang trẻ trung khiến nhiều người nhận xét Lương Mạnh Hải là một trong những nghệ sĩ "bị thời gian bỏ quên" của showbiz Việt.

Nam diễn viên khá kín tiếng về đời tư và hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm trước truyền thông. Ảnh: FBNV

Dần biến mất khỏi màn ảnh

Những năm gần đây, Lương Mạnh Hải gần như vắng bóng trong các dự án phim truyền hình hay điện ảnh với vai trò diễn viên. Thay vì xuất hiện dày đặc trên màn ảnh như trước, anh dành nhiều thời gian cho công việc phía sau hậu trường, phát triển các dự án điện ảnh với vai trò biên kịch, đạo diễn và nhà sản xuất.

Nam nghệ sĩ cũng khá kín tiếng trên mạng xã hội, ít tham gia các sự kiện giải trí. Dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như thời kỳ đỉnh cao, Lương Mạnh Hải vẫn được khán giả nhớ đến như một trong những nam thần đời đầu của màn ảnh Việt. Mỗi lần xuất hiện, anh đều khiến người hâm mộ trầm trồ bởi ngoại hình gần như không thay đổi cùng phong thái điềm đạm, lịch lãm sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.