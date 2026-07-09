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Đúng hôm nay 9/7, khóa bác sĩ y khoa đầu tiên của 1 trường ĐH ở Hà Nội tốt nghiệp: Duy nhất 1 sinh viên xếp loại xuất sắc

| | Sống

Trong số 83 sinh viên tốt nghiệp, tỷ lệ sinh viên xếp loại xuất sắc đạt 1,2%.

Hôm nay (9/7), trường Đại học Đại Nam tổ chức Lễ Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa năm 2026, đánh dấu thời khắc những sinh viên đầu tiên của ngành Y khoa chính thức hoàn thành chương trình đào tạo và nhận bằng Bác sĩ Y khoa sau 6 năm học tập, thực hành và rèn luyện.

Lễ tốt nghiệp và trao bằng cho 83 tân bác sĩ y khoa.

Sự kiện dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế Hà Nội; lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị chuyên môn; lãnh đạo các bệnh viện tuyến Trung ương, bệnh viện hạng I tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận; lãnh đạo các trường đại học đào tạo khối ngành sức khỏe; cùng đông đảo chuyên gia, giảng viên, phụ huynh và các tân Bác sĩ Y khoa.

Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với trường Đại học Đại Nam khi lần đầu tiên trao bằng cho khóa Bác sĩ Y khoa đầu tiên được đào tạo tại trường, khẳng định bước phát triển quan trọng trong hành trình đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao phục vụ xã hội.

Theo công bố từ nhà trường, khóa Bác Y khoa đầu tiên của trường Đại học Đại Nam có 105 sinh viên nhập học. Sau 6 năm, 83 sinh viên tốt nghiệp. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi, khá lần lượt là 1,2% (1 sinh viên), 32,5% (27 sinh viên), 63,9% (53 sinh viên) còn lại là trung bình khá.

Bên cạnh kết quả tốt nghiệp, chất lượng đào tạo của Khoa Y còn được thể hiện qua các kỳ thi tuyển sinh sau đại học có tỷ lệ chọi cao.

Ngay trong chu kỳ thi tuyển đầu tiên, 7/8 tân Bác sĩ Y khoa của Trường Đại học Đại Nam trúng tuyển vào hệ đào tạo Bác sĩ Nội trú (BSNT) thuộc các chuyên ngành: Nội khoa, Ngoại khoa và Sản khoa của trường đại học Y - Dược thái Nguyên. Ngoài ra, tại thời điểm tổ chức lễ tốt nghiệp trang trọng hôm nay, có 10 tân bác sĩ y khoa khóa K14 đang tham dự kỳ thi tuyển sinh Bác sĩ Nội trú tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Tiếp theo, sẽ có một số tân bác sĩ y khoa của Trường Đại học Đại Nam đang chuẩn bị để thử sức tại các kỳ thi tuyển BSNT ở các trường đại học uy tín khác như: Trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Y - Dược (Đại học Huế), Đại học VinUni... Đây là những tín hiệu, minh chứng cho năng lực và ý chí vươn lên không ngừng của thế hệ bác sĩ y khoa đầu tiên của trường đại học Đại Nam

Lễ tốt nghiệp khóa Bác sĩ Y khoa đầu tiên không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Trường Đại học Đại Nam mà còn khẳng định cam kết của Nhà trường trong việc đào tạo những bác sĩ có năng lực chuyên môn vững vàng, giàu y đức, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành y tế và nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đinh Anh

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