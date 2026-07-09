Từ hôm nay, các tuyến đường sau sẽ bị cấm/tạm cấm: Người dân cập nhật ngay để chủ động thay đổi hành trình

Các tuyến đường bị tạm cấm hoặc hạn chế trong ngày 9-10/7

Để phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, Hà Nội sẽ triển khai phương án cấm và hạn chế phương tiện lưu thông trên nhiều tuyến phố trung tâm trong hai ngày 9 và 10/7 như sau:

Cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ phố Trần Nguyên Hãn đến Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, trong khung giờ từ 20h đến 23h ngày 9/7.

Sau đó, thành phố sẽ áp dụng biện pháp tạm cấm hoặc hạn chế phương tiện trên 29 tuyến phố quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng lân cận, gồm: Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Hữu Huân, Cầu Gỗ, Hàng Gai, Hàng Bông, Lương Văn Can, Hàng Ngang, Hàng Đào, Lê Lai, Lê Thạch, Hàng Khay, Bà Triệu, Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Hàng Trống, Nhà Thờ, Nhà Chung, Quang Trung và Lý Quốc Sư.

Lệnh tạm cấm được áp dụng đối với xe tải có khối lượng chuyên chở từ 500 kg trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên, ngoại trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe xử lý sự cố và các phương tiện có phù hiệu bảo vệ.

Trong khi đó, ô tô cá nhân và xe máy sẽ bị hạn chế lưu thông trên các tuyến phố thuộc phạm vi phân luồng.

Để giảm áp lực giao thông, Công an TP Hà Nội hướng dẫn các phương tiện từ khu vực phía Đông và Đông Bắc như Gia Lâm, Long Biên đi về phía Tây, Tây Bắc như Đống Đa và khu vực phía Tây thành phố, cũng như theo chiều ngược lại, di chuyển qua cầu Nhật Tân, cầu Vĩnh Tuy hoặc cầu Thanh Trì, sau đó lưu thông theo các tuyến đê 401, Yên Phụ, Thanh Niên hoặc đường Vành đai 3.

Đối với các phương tiện đi từ phía Bắc như Tây Hồ, Đông Anh đến khu vực phía Nam gồm Hoàng Mai, Thanh Trì và chiều ngược lại, lực lượng chức năng khuyến nghị lưu thông qua cầu Nhật Tân hoặc cầu Thăng Long, sau đó đi theo các tuyến Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Vành đai 2 hoặc Vành đai 3.

Các tuyến đường bị tạm cấm hoặc hạn chế trong ngày 11/7

Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm sẽ diễn ra từ 9h ngày 11/7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, TP Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).

Để bảo đảm an ninh, an toàn và phục vụ công tác tổ chức, cơ quan chức năng sẽ tạm cấm, hạn chế phương tiện trong 2 khung giờ từ 7h30 đến 9h30 và từ 10h30 đến 12h ngày 11/7 .

Cụ thể, các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên và xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên sẽ bị tạm cấm lưu thông , ngoại trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe xử lý sự cố, phương tiện có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, các phương tiện giao thông khác cũng sẽ bị hạn chế lưu thông trên các tuyến đường Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, đường Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và chiều ngược lại), cùng đường gom Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70).

Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian tổ chức phân luồng, Công an TP Hà Nội hướng dẫn các phương tiện lưu thông theo các tuyến thay thế. Theo đó, xe từ các tỉnh phía Đông như Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh đi các tỉnh phía Bắc, phía Tây và Tây Bắc như Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang có thể di chuyển theo tuyến cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Quốc lộ 18 và ngược lại.

Đối với phương tiện từ các tỉnh phía Đông đi các tỉnh phía Tây, Tây Bắc như Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, lộ trình thay thế gồm cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La - Văn Khê - Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6 và ngược lại.

Các phương tiện đi từ hướng đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đến Đại lộ Thăng Long được hướng dẫn lưu thông theo tuyến Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Quốc lộ 32 - Tỉnh lộ 70 rồi kết nối với Đại lộ Thăng Long và theo chiều ngược lại.

Đối với các tuyến đường và phương tiện không thuộc phạm vi điều chỉnh nêu trên, việc tổ chức giao thông tiếp tục thực hiện theo quy định của UBND TP Hà Nội về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn cùng các văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền.

Công an TP Hà Nội đề nghị người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng. Khi gặp các đoàn xe ưu tiên đang phát tín hiệu làm nhiệm vụ, người điều khiển phương tiện cần nhanh chóng chuyển hướng vào đường ngang hoặc nút giao gần nhất theo hướng dẫn để nhường đường.

Công an TP Hà Nội cũng đề nghị Sở Xây dựng phối hợp điều chỉnh lộ trình hoạt động của các tuyến xe buýt phù hợp với phương án phân luồng, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm.

(Tổng hợp)﻿