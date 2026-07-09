Nam sinh trường y cứu sống người bất tỉnh bên đường: "Em chỉ mong vận dụng những gì được học để hỗ trợ người bệnh trong những tình huống khẩn cấp"

Mới đây, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam thông tin, 1 nam sinh tại trường đã kịp thời sơ cứu người gặp nạn, giúp bệnh nhân thoát cửa tử kịp thời.

Cụ thể, khoảng 10h ngày 7/7, khi đi qua khu vực Hồ Định Công (Hà Nội), em Bùi Trường Giang - sinh viên năm 3, chuyên ngành Y Khoa, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam bất ngờ phát hiện một nam thanh niên nằm bất tỉnh bên đường.

Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam thông tin, 1 nam sinh tại trường đã kịp thời sơ cứu người gặp nạn, giúp bệnh nhân thoát cửa tử kịp thời. (Ảnh: Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam)

Không chút do dự, Giang nhanh chóng tiếp cận nạn nhân, bình tĩnh kiểm tra tình trạng và thực hiện các bước sơ cứu ban đầu bằng những kiến thức đã được học tại Học viện. Sau khoảng 30 phút, nam thanh niên dần tỉnh lại và được người dân cùng lực lượng hỗ trợ đưa đến cơ sở y tế gần nhất để tiếp tục theo dõi, kiểm tra sức khỏe.

Chứng kiến sự việc, nhiều người dân đã bày tỏ sự cảm kích trước hành động bình tĩnh, kịp thời và đầy trách nhiệm của nam sinh viên. Chia sẻ sau khi cứu người, sinh viên Bùi Trường Giang cho biết, việc giúp đỡ người gặp nạn là điều em nghĩ mình cần phải làm. "Em chỉ mong có thể vận dụng những gì đã được học để hỗ trợ người bệnh trong những tình huống khẩn cấp. Đây cũng là động lực để em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành một bác sĩ giỏi, có tâm với nghề", Giang chia sẻ.

Chân dung chàng sinh viên trường y Bùi Trường Giang kịp thời cứu người bất tỉnh bên đường. (Ảnh: Học viện Y-dược học cổ truyền Việt Nam)

Câu chuyện đẹp của sinh viên Bùi Trường Giang không chỉ thể hiện tinh thần nhân ái và trách nhiệm của người thầy thuốc tương lai, mà còn phản ánh hiệu quả trong công tác đào tạo của Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam. Bên cạnh việc trang bị kiến thức chuyên môn, Học viện luôn coi trọng giáo dục y đức, bồi dưỡng tinh thần "lương y như từ mẫu", giúp sinh viên hình thành ý thức sẵn sàng cống hiến, đặt tính mạng và sức khỏe của người bệnh lên trên hết.

Hành động của sinh viên em là minh chứng sinh động cho việc y đức không chỉ được giảng dạy trong giảng đường, mà còn được nuôi dưỡng bằng những việc làm thiết thực, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp đến cộng đồng.

Ngay sau khi bài viết đăng tải, rất nhiều người đã nhanh chóng để lại bình luận, trân quý hành động tử tế của em.

Trong những tình huống khẩn cấp, chỉ vài phút đầu tiên có thể quyết định sự sống còn của người gặp nạn. Hành động bình tĩnh, kịp thời của nam sinh Bùi Trường Giang không chỉ giúp một người thoát khỏi nguy hiểm mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người thầy thuốc tương lai: giàu chuyên môn, vững y đức và luôn sẵn sàng giúp đỡ cộng đồng. Câu chuyện cũng là lời nhắc nhở về giá trị của những kiến thức sơ cứu cơ bản, có thể trở thành "chìa khóa" cứu sống một con người khi được vận dụng đúng lúc.