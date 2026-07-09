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Toàn bộ người dân đang dùng Zalo chú ý thông báo quan trọng

| | Sống

Toàn bộ người dân đang dùng Zalo chú ý thông báo quan trọng

Mạng xã hội Zalo được xem là một ứng dụng giao tiếp quen thuộc để nhắn tin, gọi điện và chia sẻ dữ liệu. Song, cũng vì mức độ phổ biến này, Zalo trở thành mục tiêu của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Công an tỉnh Cà Mau cảnh báo, để tự bảo vệ mình trước tội phạm lừa đảo, một trong những biện pháp hiệu quả nhất mà người dân cần thiết lập ngay chính là tính năng cảnh báo khi có thiết bị lạ đăng nhập Zalo.

Đây là tính năng bảo vệ mạnh mẽ được Zalo tích hợp nhằm bảo vệ tài khoản người dùng trước mọi rủi ro xâm nhập trái phép. Khi tính năng này được kích hoạt, hệ thống sẽ tự động giám sát và nhận diện mỗi khi có ai đó cố gắng đăng nhập vào tài khoản của bạn từ một thiết bị lạ.

Ngay lập tức, Zalo sẽ yêu cầu người truy cập phải nhập mã OTP được gửi về số điện thoại chính chủ, đồng thời phát đi một thông báo khẩn cấp đến thiết bị bạn đã đăng nhập trước đó. Nhờ quy trình xác minh nghiêm ngặt này, giúp cho người dùng quản lý, giám sát được truy cập cho phép hay từ chối lượt đăng nhập đó, giúp chặn đứng ngay lập tức những nỗ lực truy cập bất hợp pháp.

Hướng dẫn thao tác kích hoạt bảo mật trên Zalo

Bước 1: Vào ứng dụng Zalo, chọn mục cá nhân ở góc dưới bên phải màn hình và chọn mục cài đặt ở góc trên bên phải màn hình.

Bước 2: Vào tài khoản và bảo mật, bạn tìm đến Bảo mật 2 lớp và gạt thanh trạng thái sang màu xanh để bật bảo vệ tài khoản khi đăng nhập trên thiết bị mới.

Các bước cài đặt bảo vệ 2 lớp đảm bảo an toàn cho tài khoản Zalo

Khi tính năng được bật, từ thời điểm này, bất cứ thiết bị lạ nào đăng nhập Zalo bằng tài khoản của bạn sẽ ngay lập tức được thông báo qua tin nhắn hoặc thông báo đẩy trên máy tính. Nếu vô tình để lộ mật khẩu hay nhấn vào đường link không an toàn dẫn đến tài khoản rơi vào tay kẻ xấu. Việc bật bảo vệ 2 lớp sẽ giúp tài khoản của bạn an toàn trên môi trường không gian mạng.

Theo Công an tỉnh Cà Mau﻿

Kim Linh

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