15 con gà biến mất sau 1 đêm, chủ nhà chết lặng khi thấy 3 sinh vật lạ trốn dưới đất: Liền gọi chuyên gia

Chủ nhà phát hiện 15 con gà biến mất bí ẩn sau một đêm

Chủ nhà cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 6h25 sáng ngày 21/8/2024 tại khu vực gần Trường tiểu học Triệu Đồn, thuộc quận Thanh Phố, Thượng Hải, Trung Quốc.

Theo Sohu, một người dân sống gần khu vực này đã gọi điện báo cảnh sát sau khi phát hiện 15 con gà con nuôi trong nhà bỗng biến mất. Điều khiến chủ nhà khó hiểu là chuồng gà gần như còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị người lạ phá hoại hay dùng dụng cụ cạy mở.

Thông thường, nếu có người lẻn vào bắt trộm gà, hiện trường sẽ để lại dấu chân, vết xô lệch hoặc âm thanh khiến người trong nhà chú ý. Tuy nhiên, lần này mọi thứ diễn ra rất im ắng. 15 con gà con biến mất trong đêm mà gần như không phát ra bất kỳ tiếng động bất thường nào.

Sau khi tiếp nhận tin báo, cảnh sát thuộc đồn Triệu Đồn, Chi cục Công an Thanh Phố, nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra. Ban đầu, vụ việc được xem như một vụ mất trộm tài sản nhỏ trong khu dân cư. Tuy nhiên, càng rà soát, lực lượng chức năng càng nhận thấy nhiều điểm bất thường.

Không chỉ riêng gia đình này, từ tháng 6/2024, quanh khu vực Trường tiểu học Triệu Đồn đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ gà con trong nhà dân biến mất bí ẩn. Một số hộ cho biết họ từng nghi ngờ gà bị chồn hoặc động vật hoang dã tha đi, nhưng do không có bằng chứng rõ ràng nên mọi chuyện vẫn chỉ dừng ở phỏng đoán.

Việc nhiều hộ dân cùng mất gà khiến không ít người lo lắng. Nếu thật sự có kẻ trộm thường xuyên lẻn vào khu dân cư vào ban đêm, sự việc có thể ảnh hưởng đến an ninh của cả khu vực.

Cảnh sát điều tra 6 giờ, phát hiện dấu vết lạ

Để tìm ra "kẻ trộm gà", cảnh sát đã kiểm tra các đoạn video công cộng quanh khu vực, đồng thời đến từng nhà dân để hỏi thêm thông tin. Dù vậy, trong các đoạn camera, lực lượng chức năng không phát hiện người lạ hay phương tiện khả nghi nào xuất hiện vào thời điểm xảy ra các vụ mất gà.

Sau khi phân tích thời gian, vị trí xảy ra sự việc và hiện trường không có dấu hiệu phá hoại, đội điều tra bắt đầu nghi ngờ "thủ phạm" có thể không phải con người.

Trong quá trình thăm hỏi, một số người dân phản ánh gà nuôi trong nhà từng bị động vật giống chồn tha đi. Từ chi tiết này, cảnh sát nhận định có thể một loài động vật nào đó đang sống gần khu dân cư và thường xuyên lẻn vào chuồng gà để tìm thức ăn.

Cuối tháng 8/2024, trong thời tiết nắng nóng, lực lượng chức năng tiếp tục rà soát khu ruộng và bãi đất hoang phía bắc Trường tiểu học Triệu Đồn. Nhiệt độ ngoài trời khi đó lên tới khoảng 38 độ C, nhưng cảnh sát vẫn lần theo từng dấu vết khả nghi.

Sau hơn 6 giờ tìm kiếm, họ phát hiện trên nền đất bùn có lông gà, xương gà cùng một hang đất đáng ngờ. Những dấu vết này trùng khớp với nhận định rằng đàn gà con có thể đã bị động vật hoang dã tha về đây.

Để xác minh, cảnh sát đặt thiết bị theo dõi và thiết bị an ninh di động quanh khu vực hang đất. Sau 3 ngày liên tục quan sát, bí ẩn cuối cùng cũng được giải mã.

3 sinh vật lạ trốn dưới đất là "thủ phạm" thật sự

Hình ảnh ghi lại cho thấy "kẻ trộm gà" không phải người, cũng không phải chồn như nhiều người suy đoán ban đầu. Ẩn trong hang đất gần khu dân cư là 3 con lửng chó.

Theo kết quả điều tra, loạt vụ mất gà này liên quan đến tổng cộng 11 hộ dân trong khu vực. Số gà bị mất lên tới khoảng 50 con. Điều này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, bởi trước đó họ vẫn nghĩ đây có thể là một vụ trộm do con người thực hiện.

Lửng chó là loài động vật hoạt động khá lén lút, thường ra ngoài tìm kiếm thức ăn vào ban đêm. Với tập tính đào hang và ẩn náu dưới đất, chúng có thể biến mất rất nhanh sau mỗi lần kiếm ăn, khiến người dân khó phát hiện nếu chỉ quan sát bằng mắt thường.

Sau khi xác định danh tính "thủ phạm", cảnh sát cũng nhắc nhở người dân không nên tự ý đào hang, bắt giữ hoặc làm hại động vật hoang dã. Nếu phát hiện sinh vật lạ xuất hiện gần khu dân cư, chuồng trại hoặc khu chăn nuôi, người dân nên báo cho cơ quan chức năng hoặc lực lượng chuyên môn để được hỗ trợ xử lý an toàn.

Đối với các hộ nuôi gia cầm, đặc biệt là chủ trang trại nhỏ trong khu dân cư, lực lượng chức năng khuyến cáo nên gia cố chuồng trại, che kín các khe hở, hạn chế để gà con ở khu vực dễ bị động vật tiếp cận vào ban đêm. Việc lắp camera hoặc thiết bị chiếu sáng cũng có thể giúp phát hiện sớm dấu hiệu bất thường.

Từ vụ 15 con gà con biến mất sau một đêm, cảnh sát đã lần ra cả chuỗi vụ việc liên quan đến 11 hộ dân. Câu chuyện cũng cho thấy không phải lúc nào "kẻ trộm gà" cũng là con người. Đôi khi, thủ phạm thật sự lại đang âm thầm ẩn náu ngay dưới mặt đất, chỉ chờ đêm xuống để xuất hiện.

Theo Sohu, Tân Dân Vãn báo, Sina