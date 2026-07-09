FIFA báo tin không vui cho tuyển Pháp

FIFA không hủy thẻ vàng cho tiền đạo Pháp

Mới đây, FIFA quyết định bác đơn kháng cáo liên quan đến chiếc thẻ vàng của tiền đạo Michael Olise. Điều này đồng nghĩa cầu thủ thuộc biên chế Bayern Munich vẫn phải thi đấu trong tình trạng đối mặt nguy cơ bị treo giò nếu nhận thêm một thẻ vàng.

Sau khi FIFA từng tạm hoãn án treo giò đối với tiền đạo Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ ở trận gặp Bỉ, Liên đoàn Bóng đá Pháp cũng gửi đơn đề nghị xem xét lại thẻ vàng mà Michael Olise phải nhận trong trận gặp Paraguay ở vòng 1/16.

Olise bị trọng tài rút thẻ sau pha va chạm với Matias Galarza. Cầu thủ Paraguay ngã xuống sân và ôm mặt, trong khi các góc quay chậm cho thấy tiền đạo người Pháp dường như chỉ kéo áo đối phương chứ không có tác động trực tiếp vào vùng mặt.

Tuy nhiên, trước trận tứ kết với Morocco diễn ra lúc 3h ngày 10/7, HLV Didier Deschamps xác nhận FIFA đã giữ nguyên quyết định ban đầu.

"Thẻ vàng của Olise vẫn được giữ nguyên. Chúng tôi đã nhận được thông báo từ FIFA vào sáng nay", chiến lược gia người Pháp cho biết.

Với quyết định này, Olise sẽ phải đặc biệt thận trọng trong trận đấu sắp tới. Nếu tiếp tục nhận thêm một thẻ vàng, anh sẽ bị treo giò ở vòng bán kết trong trường hợp tuyển Pháp vượt qua Morocco.

Trước trận đấu, truyền thông Pháp cũng bày tỏ sự băn khoăn khi FIFA phân công tổ trọng tài người Argentina điều khiển cuộc chạm trán giữa Pháp và Morocco. Dù vậy, HLV Deschamps không muốn bàn luận về vấn đề này.

Ông nhấn mạnh: "Mọi người có thể đặt ra những câu hỏi về trọng tài, nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ mong họ điều hành trận đấu tốt như ông François Letexier và các cộng sự đã làm ở trận Argentina gặp Ai Cập. Đối thủ của chúng tôi là Morocco, không phải trọng tài. Nhiệm vụ của họ là áp dụng luật một cách công bằng nhất."

HLV Pháp thông tin về tình hình nhân sự

Trước vòng tứ kết, Deschamps cũng cập nhật về tình hình nhân sự. "Tôi chưa có đầy đủ thông tin vì phải rời trung tâm huấn luyện từ sáng sớm. Nhưng Tchouameni đã cảm thấy khá hơn. Đó là trường hợp duy nhất cần đánh giá thêm. Tchouameni có thể sẽ tham gia buổi tập hôm nay, còn quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau. Ngoài ra, tất cả các cầu thủ khác đều sẵn sàng" - HLV Deschamps chia sẻ.

Bên cạnh đó, chiến lược gia 57 tuổi cũng khẳng định, đội trưởng Kylian Mbappe hoàn toàn đủ điều kiện thi đấu, bất chấp ồn ào liên quan đến cuộc khẩu chiến với nữ thượng nghị sĩ Paraguay - Celeste Amarilla.

Sau thất bại của Paraguay trước Pháp tại vòng 1/8, Amarilla đăng tải những bình luận gây tranh cãi trên mạng xã hội, khiến Mbappe đáp trả bằng cách gọi bà là "người phụ nữ đáng khinh".

"Kylian vẫn ổn. Cậu ấy là người rất mạnh mẽ cả về tinh thần lẫn thể chất và đang hoàn toàn tập trung cho trận đấu gặp Maroc" - Deschamps thông tin.

Nhận định Pháp - Morocco

Trận tứ kết đầu tiên của World Cup 2026 sẽ diễn ra lúc 3h ngày 10/7 (giờ Việt Nam) trên sân Boston (Mỹ), đội tuyển Pháp chạm trán Morocco. Đây là cơ hội để Les Bleus tiến gần hơn tới mục tiêu góp mặt ở bán kết World Cup lần thứ ba liên tiếp.

Sau khi toàn thắng ở vòng bảng, đoàn quân của HLV Didier Deschamps tiếp tục vượt qua Thụy Điển và Paraguay để ghi tên mình vào vòng tám đội mạnh nhất. Dù phải rất vất vả mới đánh bại Paraguay nhờ quả phạt đền thành công của Kylian Mbappe, tuyển Pháp vẫn cho thấy sức mạnh đáng nể trên hàng công với 13 bàn thắng sau 7 trận.

Bộ tứ Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise và Bradley Barcola đang thi đấu ăn ý, trong khi Desire Doue tạo dấu ấn bằng khả năng rê dắt và tạo đột biến. Les Bleus cũng đang sở hữu phong độ rất cao khi thắng 11 trong 12 trận chính thức gần nhất, đồng thời nối dài chuỗi thắng lên con số 7.

Cuộc đối đầu với Morocco còn mang ý nghĩa đặc biệt với HLV Didier Deschamps. Đây là trận World Cup thứ 25 của ông trên cương vị dẫn dắt đội tuyển Pháp, qua đó cân bằng kỷ lục của Helmut Schön. Nhà cầm quân 57 tuổi cũng hướng tới chiến thắng thứ 20 tại các kỳ World Cup trước khi khép lại hành trình cùng đội tuyển sau giải đấu năm nay.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Morocco tiếp tục chứng minh vị thế của một trong những đại diện hàng đầu bóng đá châu Phi. Sau khi đứng nhì bảng C, đội bóng của HLV Mohamed Ouahbi lần lượt vượt qua Hà Lan bằng loạt sút luân lưu và đánh bại đồng chủ nhà Canada để lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở tứ kết World Cup. "Những chú sư tử Atlas" cũng đang duy trì chuỗi 10 trận bất bại kể từ sau thất bại ở trận chung kết CAN hồi đầu năm, nhưng Pháp được đánh giá là thử thách lớn nhất của họ kể từ đầu giải.

Lịch sử đối đầu cũng chưa đứng về phía Morocco. Trong 6 lần chạm trán trước đây, đại diện châu Phi chưa từng đánh bại tuyển Pháp trong thời gian thi đấu chính thức, với thành tích hòa 2 và thua 4. Đáng nhớ nhất là thất bại 0-2 tại bán kết World Cup 2022 ở Qatar, trận đấu mà Theo Hernandez và Randal Kolo Muani ghi bàn, chấm dứt hành trình đầy bất ngờ của Morocco.

Dẫu vậy, tuyển Pháp vẫn có lý do để thận trọng. Thống kê cho thấy một nửa số thất bại của Les Bleus tại các kỳ World Cup trong thế kỷ XXI đều đến trước các đại diện châu Phi. Cụ thể, họ đã thua 3 trong 7 trận gặp các đội bóng châu Phi (không tính loạt sút luân lưu), nhiều hơn tổng số thất bại trước các đối thủ châu Âu (2 trận sau 15 lần gặp) và Nam Mỹ (không thua sau 9 trận) cộng lại.

(Tổng hợp)