5 loại quả đi chợ nên mua

Mùa hè là thời điểm các sạp trái cây trở nên phong phú hơn bao giờ hết với đủ loại quả tươi ngon, mọng nước. Đây cũng là lúc nhiều loại trái cây bước vào chính vụ nên không chỉ có hương vị thơm ngon tự nhiên mà giá thành cũng "dễ chịu" hơn so với trái vụ. Nếu đang phân vân đi chợ nên chọn loại quả nào để vừa giải nhiệt, vừa bổ sung vitamin cho cả gia đình, dưới đây là 5 gợi ý rất đáng để cho vào giỏ hàng.

1. Đào

Tháng 7 là mùa đào chín rộ. Những quả đào căng mọng, vỏ hồng phớt, phủ lớp lông mịn đặc trưng không chỉ bắt mắt mà còn có hương thơm dịu nhẹ. Tùy từng giống, đào có thể giòn hoặc mềm, vị ngọt xen chút chua thanh nên rất dễ ăn. Đào chứa nhiều vitamin C, vitamin A, kali và chất xơ, giúp bổ sung nước, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường sức đề kháng. Loại quả này có thể ăn trực tiếp sau khi làm lạnh, làm nước ép, sinh tố hoặc kết hợp với sữa chua để tạo thành món ăn giải nhiệt cho mùa hè.

2. Xoài

Nhắc đến mùa hè không thể thiếu xoài. Đây là thời điểm nhiều giống xoài như xoài cát, xoài keo hay xoài tượng vào vụ, cho quả ngọt thơm, thịt dày và ít xơ. Xoài là nguồn cung cấp vitamin A, vitamin C cùng nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể. Quả chín có thể ăn trực tiếp, làm sinh tố, kem hoặc kết hợp với sữa chua. Trong khi đó, xoài xanh lại là nguyên liệu quen thuộc của các món gỏi, nộm hay ăn kèm muối ớt, mang đến hương vị hấp dẫn trong những ngày oi nóng.

3. Dưa hấu

Dưa hấu luôn nằm trong danh sách trái cây được yêu thích nhất vào mùa hè. Với hàm lượng nước rất cao, loại quả này giúp giải khát nhanh, đồng thời bổ sung vitamin A, vitamin C và nhiều khoáng chất cần thiết. Một quả dưa hấu ngon thường có vỏ căng bóng, cuống còn tươi, cầm chắc tay và khi gõ phát ra âm thanh trầm. Ngoài việc ăn trực tiếp, dưa hấu còn được dùng để ép nước, làm salad hoặc kết hợp với các loại trái cây khác tạo nên món tráng miệng thanh mát.

4. Bưởi

Bưởi là loại trái cây quen thuộc nhưng luôn nằm trong danh sách được nhiều gia đình lựa chọn nhờ vị thanh mát, dễ ăn và khả năng bảo quản lâu. Thời điểm này, nhiều giống bưởi có chất lượng ổn định, giá thành khá tốt, phù hợp để mua ăn hằng ngày hoặc dự trữ trong nhà. Bưởi có vị ngọt thanh, tép mọng nước, không quá nhiều calo nhưng giàu vitamin C, chất xơ cùng các hợp chất chống oxy hóa. Loại quả này vừa thích hợp ăn trực tiếp, vừa có thể dùng làm món tráng miệng, salad hoặc kết hợp với sữa chua. Khi chọn mua, nên ưu tiên những quả cầm chắc tay, vỏ căng, phần cuống còn tươi và không có dấu hiệu dập hỏng để đảm bảo bưởi nhiều nước, tép mọng và có độ ngọt tự nhiên.

5. Chôm chôm

Khoảng tháng 6 đến tháng 8 là mùa chôm chôm chín rộ. Những chùm chôm chôm đỏ rực, gai mềm, cùi dày và mọng nước luôn là lựa chọn được nhiều người yêu thích. Chôm chôm chứa nhiều vitamin C, đồng và mangan, đồng thời cung cấp lượng nước khá lớn. Khi chọn mua, nên ưu tiên những quả còn tươi, vỏ sáng màu, gai cứng vừa phải và không bị thâm đen. Đây là loại trái cây thích hợp để ăn trực tiếp sau khi làm mát trong tủ lạnh, mang lại cảm giác sảng khoái trong những ngày nắng nóng.

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Bên cạnh việc lựa chọn đúng loại trái cây, người tiêu dùng cũng nên ưu tiên mua tại các cửa hàng, siêu thị hoặc điểm bán uy tín để đảm bảo chất lượng. Sau khi mua về, cần rửa sạch dưới vòi nước, bảo quản đúng cách và sử dụng trong thời gian phù hợp để giữ được hương vị cũng như giá trị dinh dưỡng. Những loại trái cây đang vào chính vụ không chỉ ngon hơn mà còn giúp bữa ăn mùa hè thêm phong phú, thanh mát và tiết kiệm chi phí hơn.