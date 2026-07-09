Công an cảnh báo chiêu trò thủ đoạn mới "lừa đảo chồng lừa đảo"

Theo công an tỉnh Phú Thọ, thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng tiếp tục sử dụng thủ đoạn mới nhằm chiếm đoạt tài sản của những người từng là nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư tài chính, tiền ảo, chứng khoán, sàn giao dịch trực tuyến hoặc làm nhiệm vụ trực tuyến nhận hoa hồng. Trước tình trạng này, Công an xã Thọ Văn, tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước chiêu trò giả danh hỗ trợ thu hồi “vốn treo” để tránh tiếp tục sập bẫy các đối tượng phạm tội.

Theo đó, sau khi nhiều người bị lừa mất tiền thông qua các hình thức đầu tư tài chính, tiền ảo, chứng khoán, sàn giao dịch trực tuyến hoặc thực hiện nhiệm vụ trực tuyến nhận hoa hồng, các đối tượng tiếp tục lợi dụng tâm lý mong muốn lấy lại số tiền đã mất để thực hiện hành vi lừa đảo lần thứ hai.

Các đối tượng lập nhiều hội, nhóm trên Facebook, Zalo, Telegram và các nền tảng mạng xã hội khác với những tên gọi như “Hỗ trợ thu hồi vốn treo”, “Thu hồi tiền bị lừa”, “Lấy lại tiền đầu tư”, “Hỗ trợ nạn nhân lừa đảo”, “Thu hồi vốn online”… nhằm tạo lòng tin đối với người dân.

Để tăng tính thuyết phục, các đối tượng sử dụng hình ảnh mặc trang phục lực lượng Công an, luật sư, cán bộ ngân hàng hoặc giả mạo cơ quan nhà nước; đồng thời đăng tải các bài viết, hình ảnh, video và bình luận về việc đã hỗ trợ thành công, lấy lại tiền cho nhiều nạn nhân. Tuy nhiên, toàn bộ những thông tin này đều được dàn dựng nhằm đánh vào tâm lý muốn nhanh chóng thu hồi tài sản của người bị hại.





Khi có người liên hệ, các đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, sao kê giao dịch, thông tin tài khoản ngân hàng và cam kết sẽ hỗ trợ thu hồi toàn bộ số tiền đã bị lừa.

Sau đó, chúng liên tục đưa ra nhiều lý do như phải nộp phí hồ sơ, phí xác minh, phí luật sư, phí mở khóa tài khoản, phí thuế, phí bảo hiểm hoặc tiền ký quỹ để yêu cầu nạn nhân tiếp tục chuyển tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền hoặc phát hiện sự việc, các đối tượng lập tức cắt liên lạc, xóa tài khoản hoặc giải tán nhóm.

Đây là thủ đoạn “lừa đảo chồng lên lừa đảo”, trong đó các đối tượng trực tiếp nhắm đến những người đã từng là nạn nhân của các vụ lừa đảo trước đó.

Để chủ động phòng ngừa, Công an xã Thọ Văn khuyến cáo người dân:

﻿- Tuyệt đối không tin vào các quảng cáo, lời hứa hẹn trên mạng xã hội về việc có thể thu hồi tiền bị lừa trong thời gian ngắn hoặc bảo đảm thành công.

- Không tham gia các hội, nhóm không rõ nguồn gốc tự xưng hỗ trợ thu hồi “vốn treo”, đặc biệt khi các nhóm này yêu cầu đóng bất kỳ khoản phí nào.

- Người dân không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của những người quen biết qua mạng. Cần hiểu rằng không có cơ quan nhà nước nào yêu cầu người dân chuyển tiền để được hỗ trợ điều tra, thu hồi tài sản hoặc giải quyết vụ việc.

- Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc đã trở thành nạn nhân, người dân cần nhanh chóng lưu giữ toàn bộ chứng cứ như tin nhắn, số tài khoản, hóa đơn chuyển tiền, đường liên kết, hình ảnh liên quan và trình báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Công an xã Thọ Văn cũng đề nghị mỗi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin trước khi thực hiện các giao dịch trên không gian mạng; đồng thời chia sẻ rộng rãi thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè để cùng nâng cao ý thức phòng ngừa, góp phần ngăn chặn hiệu quả tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.