Trường Đại học đào tạo bác sĩ hơn 1 tỷ đồng/khóa, sở hữu bệnh viện riêng 40.000m2: Gần 7 điểm/môn có thể trúng tuyển

Mới đây, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) công bố mức học phí năm học 2025-2026. Theo thông tin từ nhà trường, hai ngành đào tạo bác sĩ là Y khoa và Răng Hàm Mặt có thời gian đào tạo 6 năm (12 học kỳ), với học phí khoảng 180 triệu đồng/năm. Như vậy, tổng học phí toàn khóa vào khoảng 1,08 tỷ đồng. Nhà trường cho biết sẽ giữ nguyên mức học phí trong suốt khóa học.

Hiện HIU đào tạo 45 ngành, trong đó Khoa học sức khỏe được nhà trường xác định là lĩnh vực mũi nhọn. Chương trình đào tạo ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt được xây dựng theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế, đồng thời tăng cường các nội dung hội nhập quốc tế, tiếng Anh và kỹ năng mềm nhằm đáp ứng yêu cầu của môi trường hành nghề hiện đại.

Đối với ngành Y khoa, sinh viên được trang bị kiến thức từ y học cơ sở đến nội khoa, ngoại khoa, sản khoa, nhi khoa, truyền nhiễm... Đồng thời, người học được tham gia thực tập lâm sàng tại các bệnh viện từ năm thứ hai cho đến khi tốt nghiệp.

Trong khi đó, chương trình đào tạo ngành Răng Hàm Mặt tập trung vào chẩn đoán, điều trị các bệnh lý răng miệng, kỹ thuật phục hình thẩm mỹ và chăm sóc sức khỏe răng miệng. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, chương trình cũng chú trọng phát triển tư duy phản biện, kỹ năng thực hành và năng lực sử dụng tiếng Anh để sinh viên có thể tiếp cận kiến thức y học hiện đại của nha khoa quốc tế.

Năm 2025, điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT của HIU đối với 2 ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt là 20,5 điểm, tương đương trung bình khoảng 6,8 điểm mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển. Trước đó, năm 2024, điểm chuẩn của hai ngành này là 22,5 điểm, tương đương trung bình 7,5 điểm/môn.

Hoàn thiện mô hình Trường - Viện với bệnh viện đại học quy mô 40.000 m2, phòng khám Răng Hàm Mặt 50 tỷ đồng

Tháng 6 vừa qua, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã được Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Tiền thân của bệnh viện là Bệnh viện Vạn Phúc, nay được phát triển theo mô hình bệnh viện đại học với ba chức năng chính gồm khám chữa bệnh, đào tạo thực hành và nghiên cứu khoa học. Bệnh viện có tổng diện tích sàn khoảng 40.000 m², quy mô 350 giường bệnh, được thiết kế theo tiêu chuẩn FGI của Mỹ và đầu tư theo mô hình đa khoa.

Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng là nơi thực hành. thực tập, thực hiện các đề tài khoa học, phát triển kỹ thuật y học mới của sinh viên Khối Sức khỏe HIU

Cơ sở này gồm khu khám bệnh, điều trị nội trú, cận lâm sàng, hệ thống phòng mổ hiện đại cùng 15 khoa lâm sàng và cận lâm sàng. Một số chuyên khoa được đầu tư trọng điểm gồm Ngoại thần kinh, Chấn thương chỉnh hình, Ung bướu, Sản - Nhi, Thẩm mỹ, Phục hồi chức năng - Y học cổ truyền và Dinh dưỡng.

Bên cạnh bệnh viện đại học, HIU còn đầu tư Phòng khám Chuyên khoa Răng Hàm Mặt Hồng Bàng (HIU Clinic) với tổng vốn đầu tư khoảng 50 tỷ đồng. Theo thông tin từ nhà trường, phòng khám được trang bị hệ thống máy móc hiện đại, có 52 danh mục kỹ thuật điều trị được Bộ Y tế phê duyệt, 35 ghế nha phục vụ thực tập lâm sàng và mô phỏng điều trị. Nhờ đó, phòng khám HIU Clinic đã tiếp nhận khám và điều trị cho hàng trăm lượt bệnh nhân mỗi ngày.

Trung tâm Mô phỏng - Tiền lâm sàng Răng Hàm Mặt HIU

Sinh viên khoa Răng Hàm Mặt tại Phòng khám - Trung tâm thực hành lâm sàng HIU Clinic.

Ngoài bệnh viện đại học và hệ thống phòng khám thực hành, HIU cho biết sinh viên còn có cơ hội thực hành tại nhiều bệnh viện đối tác ngay trong quá trình học. Từ năm 2022, trường cũng ghi nhận nhiều sinh viên quốc tế đến từ Honduras, Ấn Độ, Liên bang Nga, Nigeria... theo học ngành Y khoa.

Theo Báo cáo thường niên năm 2025 của HIU, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp lĩnh vực Khoa học sức khỏe có việc làm đạt 94,4%. Trước đó, theo báo cáo công khai thông tin chất lượng đào tạo năm học 2023-2024, 88,9% sinh viên tốt nghiệp lĩnh vực này có việc làm sau một năm ra trường.

Việc đưa bệnh viện đại học vào vận hành cùng hệ thống phòng khám thực hành được kỳ vọng sẽ tiếp tục hoàn thiện chuỗi đào tạo - thực hành - nghiên cứu của HIU, qua đó nâng cao năng lực nghề nghiệp và khả năng đáp ứng nhu cầu nhân lực của sinh viên sau tốt nghiệp.

Theo HIU﻿