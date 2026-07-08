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Một người đàn ông lớn tuổi đã may mắn thoát khỏi việc bị lừa mất 1,8 tỷ đồng tiền tiết kiệm nhờ nhân viên ngân hàng

| | Sống

Một người đàn ông lớn tuổi đã may mắn thoát khỏi việc bị lừa mất 1,8 tỷ đồng tiền tiết kiệm nhờ nhân viên ngân hàng

Người đàn ông Trung Quốc đến ngân hàng rút 2,3 triệu đài tệ (tương đương 1,8 tỷ đồng) tiền mặt, dự định chuyển vào tài khoản được chỉ định. Nhân viên ngân hàng nhận thấy điều bất thường và đã báo cảnh sát, lực lượng chức năng quốc gia này đã can thiệp kịp thời.

Đồn cảnh sát ở Chu Nam (Trung Quốc) nhận được tin báo về việc một người đàn ông lớn tuổi bị nghi ngờ lừa đảo. Sau khi đến ngân hàng, cảnh sát được biết người đàn ông 80 tuổi này đã tham gia một nhóm đầu tư thông qua mạng xã hội. Nhóm này thường xuyên chia sẻ các khóa học đầu tư và nội dung hứa hẹn lợi nhuận, điều mà nhiều người nghe rồi sẽ tin tưởng tuyệt đối.

Ảnh minh họa

Cụ thể, một cá nhân trong nhóm tự xưng là nhân viên bán hàng của một công ty chứng khoán đã gửi tin nhắn và tư vấn về khoản đầu tư lợi nhuận được đảm bảo. Người đàn ông lớn tuổi sau khi nghe xong đã tin tưởng mà không hề nghi ngờ và đến ngân hàng rút 2,3 triệu đài tệ (tương đương 1,8 tỷ đồng) để chuyển vào tài khoản mà nhân viên tư vấn gửi.

Cảnh sát và nhân viên ngân hàng địa phương đã cố gắng thuyết phục ông nên kiên nhẫn một chút. Nhưng người đàn ông lại nói rằng: “Tôi biết cảnh sát quan tâm đến người dân và có rất nhiều kẻ lừa đảo nhưng tôi theo dõi khóa học trong nhóm đó mỗi ngày và chắc chắn rằng không bị lừa. Mọi người đừng lo lắng”.

Ảnh minh họa

Thấy người đàn ông lớn tuổi đã rơi vào bẫy của đường dây lừa đảo, cảnh sát và nhân viên ngân hàng đã ngồi phân tích nhiều lần. Cuối cùng, người đàn ông cũng đồng ý hủy bỏ giao dịch chuyển tiền. Lo sợ ông tiếp tục bị lừa bởi những lời thao túng tâm lý của đường dây lừa đảo, cảnh sát tiếp tục thuyết phục và hỗ trợ người đàn ông xóa bỏ toàn bộ nhóm đầu tư và tài khoản kinh doanh giả mạo để loại bỏ nguy cơ trở thành nạn nhân.

Nguồn: 163.com

Lâm An

Phụ Nữ Mới

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