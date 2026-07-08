Việt Nam có 1 loại rau quen thuộc có khả năng giảm 20% nguy cơ ung thư đại tràng, bán đầy chợ và quan trọng là RẤT RẺ

Ung thư đại trực tràng đang là một trong những loại ung thư có tốc độ gia tăng nhanh trên toàn cầu, đặc biệt ở nhóm người trẻ dưới 50 tuổi.

Trong khi các chuyên gia vẫn tiếp tục tìm lời giải cho xu hướng này, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh. Đáng chú ý, một nghiên cứu mới vừa chỉ ra rằng bông cải xanh, loại rau quen thuộc được bán phổ biến ở hầu hết các chợ và siêu thị tại Việt Nam có thể góp phần giảm nguy cơ mắc ung thư đại tràng nếu được bổ sung đều đặn vào thực đơn hằng ngày.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí BMC Gastroenterology đã tổng hợp dữ liệu từ 17 nghiên cứu với hơn 97.000 người tham gia nhằm đánh giá mối liên hệ giữa lượng rau họ cải tiêu thụ và nguy cơ ung thư đại tràng.

Kết quả cho thấy, những người ăn khoảng 20-40g rau họ cải mỗi ngày có nguy cơ mắc ung thư đại tràng thấp hơn khoảng 20% so với nhóm ăn ít. Các nhà khoa học cũng nhận thấy hiệu quả bảo vệ xuất hiện rõ nhất khi tiêu thụ khoảng 20g mỗi ngày và gần như đạt mức tối đa khi lượng ăn tăng lên khoảng 40-60g/ngày.

Trong nhóm rau họ cải, bông cải xanh là cái tên quen thuộc nhất với người Việt. Đây là loại rau có giá thành khá rẻ, được bán quanh năm và thường xuất hiện trong bữa cơm gia đình dưới nhiều cách chế biến như luộc, hấp, xào thịt bò, xào tỏi, nấu súp hoặc làm salad.

Đây là loại thực phẩm dân dã được nhiều nghiên cứu đánh giá cao về lợi ích đối với sức khỏe

Theo các nhà nghiên cứu, bông cải xanh chứa nhiều hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học như sulforaphane, glucosinolate và indole. Đây đều là những chất đã được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ bảo vệ tế bào trước các tác nhân gây hại, giảm stress oxy hóa và góp phần trung hòa các gốc tự do, những yếu tố có thể làm tổn thương ADN và liên quan đến quá trình hình thành ung thư.

Không chỉ vậy, bông cải xanh còn giàu vitamin C, flavonoid, carotenoid cùng lượng chất xơ dồi dào. Chất xơ giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh vật đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, duy trì sự khỏe mạnh của niêm mạc ruột và tạo môi trường thuận lợi để hạn chế sự phát triển của các vi khuẩn có hại. Đây cũng là một trong những cơ chế được cho là góp phần làm giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

Các chuyên gia cho biết phát hiện này phù hợp với nhiều nghiên cứu trước đây, vốn cũng ghi nhận việc tiêu thụ rau họ cải thường xuyên có liên quan đến nguy cơ thấp hơn đối với một số loại ung thư như ung thư đại trực tràng, dạ dày, phổi, tuyến tiền liệt hay tuyến tụy.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng nhấn mạnh rằng đây là nghiên cứu quan sát, vì vậy chưa thể khẳng định ăn bông cải xanh là yếu tố trực tiếp giúp ngăn ngừa ung thư. Nói cách khác, kết quả chỉ cho thấy mối liên hệ giữa việc tiêu thụ rau họ cải và nguy cơ mắc bệnh, chứ chưa chứng minh quan hệ nhân quả.

Dù vậy, trong bối cảnh ung thư đại trực tràng ngày càng trẻ hóa và lối sống hiện đại khiến nhiều người tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn, việc bổ sung thêm các loại rau xanh như bông cải xanh vào khẩu phần ăn được xem là một thay đổi đơn giản nhưng có lợi cho sức khỏe lâu dài.

Các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên những cách chế biến nhẹ như hấp hoặc luộc để giữ lại tối đa dưỡng chất. Bên cạnh đó, việc duy trì chế độ ăn cân bằng, tăng cường rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt, hạn chế thịt chế biến sẵn, rượu bia, kết hợp tập luyện thường xuyên, kiểm soát cân nặng và tầm soát định kỳ theo khuyến cáo vẫn là những giải pháp quan trọng nhất để giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Nguồn: Aol, Medical