Vào tháng 7, hãy phơi khô 3 loại "rau củ rẻ tiền" này, để được cả năm, dùng nấu ăn còn thơm hơn cả khi tươi!

Khi tháng 7 đến và thời tiết trở nên nóng ẩm, các loại rau theo mùa trên đồng ruộng phát triển nhanh chóng. Các loại đậu, dưa chuột và khoai tây vào mùa với số lượng lớn, chúng lại rẻ và tươi ngon. Tuy nhiên, rau tươi không để được lâu; nếu mua quá nhiều, chúng sẽ bị úa vàng và thối rữa chỉ trong hai hoặc ba ngày, gây lãng phí rất lớn.

Thực tế, những phương pháp ăn uống lành mạnh được truyền lại từ các thế hệ trước rất đáng tin cậy. Trong những ngày hè nóng bức, bạn không cần phải tốn nhiều tiền. Chỉ cần phơi khô 3 loại rau củ thông dụng, giá rẻ này, chúng sẽ trở thành những những nguyên liệu khô tuyệt vời dùng nấu ăn quanh năm. Sau khi được phơi khô dưới ánh nắng mặt trời, rau củ sẽ mất đi lượng nước dư thừa, giữ lại hương thơm và chất dinh dưỡng.

Không chỉ có thời hạn sử dụng lên đến cả năm, mà nó còn có vị đậm đà và dai hơn rau tươi. Vào mùa thu và mùa đông, nó có thể được dùng để hầm thịt hoặc xào. Ăn kèm với cơm rất ngon.

1. Dưa chuột phơi khô

Dưa chuột vào tháng 7 ngọt và mọng nước. Dưa chuột tươi có tính mát nhẹ, nhưng khi sấy khô, tính mát của chúng biến mất, và trở nên giòn, tươi mát. Chúng rất tuyệt vời để dùng trong các món trộn hoặc món xào.

Cách làm dưa chuột phơi khô

Rửa sạch dưa chuột tươi và thái lát, không quá mỏng. Xếp dưa chuột lên giá phơi và phơi nắng trong 2 đến 3 ngày, cho đến khi chúng hoàn toàn khô, không còn dính. Sau đó bạn cho dưa chuột đã phơi khô vào bảo quản trong hộp kín đến cả năm.

Cách làm món ăn từ dưa chuột khô: Dưa chuột trộn

Ngâm dưa chuột khô trong nước ấm cho đến khi mềm, rửa sạch và vắt hết nước thừa. Chuẩn bị một chiếc bát, cho bột ớt xay thô, hạt mè và tỏi băm. Sau đó thêm 2 thìa canh nước tương, 2 thìa canh giấm, một chút muối và 2 thìa canh đường, khuấy đều để được nước sốt. Rưới nước sốt lên dưa chuột khô đã ngâm và trộn đều. Cho vào tủ lạnh nửa tiếng để các hương vị hòa quyện. Món ăn sẽ có độ giòn, hương thơm tươi mát và rất thích hợp để ăn kèm với cháo hoặc mì.

2. Đậu đũa phơi khô

Đậu đũa là loại rau rất rẻ vào mùa hè và cũng là loại rau thích hợp nhất để phơi khô. Chúng có thể dễ dàng được phơi khô trong 3 ngày dưới nắng gắt mà không gặp khó khăn hay sự cố nào.

Cách làm đậu đũa phơi khô

Cắt bỏ hai đầu của đậu đũa tươi và rửa sạch nhiều lần với nước. Đun sôi nước trong nồi, thêm một chút muối, rồi chần đậu xanh trong 1-2 phút để giữ màu xanh tươi. Vớt ra, rửa lại bằng nước lạnh, để ráo nước và phơi khô dưới ánh nắng mặt trời. Trong thời tiết nắng gắt mùa hè, đậu đũa sẽ khô trong 2-3 ngày. Sau đó bạn cho đậu đũa phơi khô vào túi nilon kín rồi bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh sẽ để được cả năm.

Cách làm món ăn từ đậu đũa phơi khô: Đậu đũa khô xào thịt heo

Bước 1: Rửa sạch thịt nạc heo rồi thái thành các lát mỏng. Cho thịt heo vào bát, thêm nước tương, dầu hào, một chút bột tiêu và dầu ăn vào rồi trộn đều. Ướp thịt trong khoảng 10 phút. Cắt đậu đũa khô thành từng khúc nhỏ sau đó ngâm cho đến khi nở mềm. Chuẩn bị tỏi băm, ớt ngọt xanh và đỏ thái khoanh và hành lá thái nhỏ.

Bước 2: Làm nóng dầu trong chảo và phi thơm tỏi băm cùng ớt băm. Cho thịt nạc đã ướp vào xào trên lửa lớn đến khi thịt đổi màu. Thêm đậu đũa khô và đảo đều. Nêm nếm chút muối và dầu hào. Rưới một ít nước quanh mép nồi và đun nhỏ lửa trong 3 phút. Cuối cùng, cho hành lá thái nhỏ vào và đảo đều. Đậu đũa khô sau khi ngấm hương vị của thịt càng nhai càng thơm, và ngon hơn đậu xanh tươi gấp mười lần!

3. Khoai tây phơi khô

Khoai tây là một nguyên liệu đa năng có thể sử dụng được trong mọi mùa. Khi được phơi khô, chúng có kết cấu mềm, dai và rất tốt trong việc hấp thụ nước dùng, khiến chúng trở thành một nguyên liệu hoàn hảo cho các món hầm.

Cách làm khoai tây phơi khô

Cắt khoai tây thành lát dày 3-5mm, cho vào nồi nước rồi đặt lên bếp và luộc trên lửa lớn trong 6 phút, đến khi khoai chín khoảng 80%. Vớt ra, rửa lại nhẹ nhàng bằng nước lạnh rồi để nguội, sau đó phơi khô dưới ánh nắng mặt trời trong 2-3 ngày dưới nắng gắt. Khi khoai đã khô hoàn toàn, cho vào hộp kín để bảo quản.

Món ăn gợi ý từ khoai tây phơi khô: Sườn heo hầm khoai tây khô

Bước 1: Chần sườn heo để loại bỏ máu và tạp chất, sau đó vớt ra, rửa sạch bằng nước ấm rồi để ráo. Rửa sạch khoai tây với vài lần nước rồi vớt ra, để ráo. Rửa sạch hành lá và thái nhỏ (để riêng phần gốc hành).

Bước 2: Làm nóng dầu và phi thơm hành lá, sau đó cho sườn heo vào xào đến khi tiết ra mỡ. Thêm chút bột ngũ vị hương, nước tương và nước tương đậm vào, đảo đều cho có màu. Thêm nước, một ít đường và muối, rồi đun nhỏ lửa trong 30 phút. Cho khoai tây đã rửa sạch vào, tiếp tục ninh trong 15-20 phút để khoai tây ngấm nước dùng. Rắc hành lá thái nhỏ lên trên trước khi dùng. Khoai tây khô sau khi hầm cùng sườn trở nên mềm, dai và thơm ngon, thậm chí còn ngon hơn cả khoai tây hầm khi còn tươi.

Mùa hè là thời điểm nhiều loại rau theo mùa tươi tốt và hương vị tự nhiên của các nguyên liệu đạt đến đỉnh cao. Do đó mùa hè là thời gian tốt nhất trong năm, tận dụng nắng để phơi và tích trữ thực phẩm. Rau củ, sau khi được phơi khô tự nhiên, mất đi tính mát, khiến chúng phù hợp hơn với tỳ vị. Ăn quá nhiều rau tươi có tính mát vào mùa hè dễ gây hại cho tỳ vị, trong khi rau khô có vị dịu nhẹ, ẩm và dễ tiêu hóa. Khi ăn thịt vào mùa thu và mùa đông, chúng cũng giúp giảm độ ngấy và hỗ trợ tiêu hóa, phù hợp với mọi lứa tuổi.