1 trường ĐH công lập ở Hà Nội mới mở phân hiệu tại TP.HCM: Học phí trung bình 20,9 triệu đồng/năm, có quỹ học bổng hơn 27 tỷ

Ngày 8/6/2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định thành lập Phân hiệu Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tại TP.HCM trên cơ sở Trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM. Đây được xem là cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng quy mô đào tạo của trường.

Việc thành lập phân hiệu mới cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng năm nhà trường kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển. Theo đánh giá, của nhà trường, cơ sở mới sẽ đưa thương hiệu và chất lượng đào tạo của nhà trường đến gần hơn với người học tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam và các tỉnh lân cận.

Cũng theo PGS.TS Hoàng Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, việc mở phân hiệu là bước đi chiến lược để nhà trường trực tiếp tham gia giải quyết bài toán thiếu hụt nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao trong bối cảnh khu vực phía Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các dự án hạ tầng, đô thị hóa và giao thông thông minh.

“Lò luyện chiến binh” của ngành kỹ thuật

Được thành lập từ năm 1966, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội từ lâu được nhiều thế hệ sinh viên gọi là "lò luyện chiến binh của ngành kỹ thuật", đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng.

Hiện nay, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đào tạo đa dạng các nhóm ngành thế mạnh, từ xây dựng, kiến trúc, quy hoạch, giao thông, hạ tầng kỹ thuật và môi trường đến kinh tế - quản lý xây dựng, logistics, công nghệ thông tin và khoa học máy tính.

Bên cạnh các chương trình đào tạo chuẩn, trường còn phát triển nhiều chương trình chất lượng cao và hợp tác quốc tế, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường học tập hiện đại cũng như mở rộng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Ngay trong năm tuyển sinh đầu tiên, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh tuyển 450 chỉ tiêu cho 7 ngành đào tạo, gồm Kiến trúc, Kiến trúc nội thất, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật cấp thoát nước, Kinh tế xây dựng và Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng.

Trong đó, 2 ngành có quy mô tuyển sinh lớn nhất là Kỹ thuật xây dựng và Kinh tế xây dựng, với 100 chỉ tiêu mỗi ngành. Các ngành còn lại tuyển 50 chỉ tiêu.

Nhà trường áp dụng 5 phương thức tuyển sinh trong năm 2026, bao gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ THPT, cùng các phương thức sử dụng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy như TSA, SPT và V-SAT. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7/2026.

Học phí vừa tầm, điểm chuẩn ở mức dễ tiếp cận

Theo thông báo của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, học phí dự kiến đối với chương trình đại học chính quy năm học 2026-2027 là trung bình 20,9 triệu đồng/năm học. Trường thu học phí theo tín chỉ và điều chỉnh theo lộ trình quy định của Chính phủ.

Bên cạnh đó, sinh viên còn có cơ hội tiếp cận nguồn học bổng lớn. Trong năm học 2025-2026, quỹ học bổng của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đạt hơn 27 tỷ đồng, trong đó gần 17,27 tỷ đồng là học bổng khuyến khích học tập và khoảng 9,74 tỷ đồng là học bổng do doanh nghiệp, tổ chức tài trợ.

So với mặt bằng chung của nhiều trường đại học, điểm chuẩn của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội ở mức khá dễ tiếp cận. Năm 2025, điểm trúng tuyển dao động từ 21 đến 27 điểm, phản ánh mức cạnh tranh vừa phải nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đầu vào.

Cụ thể, ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có điểm chuẩn cao nhất với 27 điểm. Theo sau là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (26 điểm), Kỹ thuật điện (25,75 điểm), Kỹ thuật cơ khí và Công nghệ thông tin (cùng 25,6 điểm). Trong khi đó, Kiến trúc cảnh quan là ngành có điểm chuẩn thấp nhất, ở mức 20,4 điểm.

Có thể thấy, việc mở phân hiệu tại TP.HCM không chỉ giúp Trường Đại học Xây dựng Hà Nội mở rộng mạng lưới đào tạo sau 60 năm phát triển, mà còn mang đến thêm một lựa chọn cho thí sinh khu vực phía Nam muốn theo học tại một trường đại học công lập có thế mạnh về kỹ thuật, với mức học phí “khá mềm” cùng nhiều cơ hội nhận học bổng.

(Tổng hợp)