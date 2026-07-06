Bốc thăm Asiad: Một đội Đông Nam Á được trao "tấm vé cuối", không phải Malaysia và Indonesia

Ban tổ chức Asiad 2026 đã ấn định thời điểm diễn ra lễ bốc thăm môn bóng đá nam là ngày 23/7. Danh sách 16 đội tham dự cũng đã được chốt lại sau những xáo trộn.

Theo quy định, 16 đội bóng lọt vào VCK U23 châu Á 2026 sẽ đồng thời giành quyền góp mặt tại môn bóng đá nam Asiad 2026. Tuy nhiên, do đoàn thể thao Australia không tham gia Asiad nên U23 Australia rút lui. Vị trí của đội bóng xứ chuột túi được thay thế bởi U23 Hong Kong (Trung Quốc).

Mới đây, tới lượt LĐBĐ Ấn Độ quyết định rút đội tuyển U23 khỏi danh sách đăng ký thi đấu Asiad. Nguyên chính bởi đội tuyển Ấn Độ không đáp ứng yêu cầu nằm trong top 8 châu Á trên BXH FIFA do Bộ Thanh niên và Thể thao Ấn Độ đặt ra. Và tấm vé cuối cùng đã được trao cho U23 Philippines - đội có thành tích xếp sau U23 Ấn Độ ở vòng loại U23 châu Á 2026.

U23 Philippines chạm trán U23 Việt Nam tại SEA Games 33

Như vậy, khu vực Đông Nam Á có 3 đại diện tham dự môn bóng đá nam Asiad 2026 là U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Philippines. Trong số này, U23 Việt Nam có thể sẽ nằm ở nhóm hạt giống tốt hơn so với 2 đội còn lại nhờ thành tích giành HCĐ U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam dự kiến cử đội hình với độ tuổi U21 đến với Asiad. Nhưng HLV Kim Sang-sik cũng bỏ ngỏ khả năng bổ sung một vài nhân tố hơn tuổi để đóng vai trò điểm tựa cho các đàn em. Asiad 2026 diễn ra từ ngày 19/9 đến ngày 4/10 tại Nhật Bản.