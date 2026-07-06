Ở con lợn có 3 phần giàu cholesterol hơn cả thịt mỡ, ăn nhiều “phá” tim mạch: Nhiều người Việt mê, tưởng ăn “sành”

Chế độ ăn uống ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số mỡ máu và sức khỏe của hệ tuần hoàn. Khi chúng ta dung nạp quá nhiều thực phẩm giàu cholesterol, lượng chất béo dư thừa này không thể chuyển hóa hết sẽ tích tụ lại trong máu. Chúng dần hình thành nên các mảng xơ vữa bám chặt vào thành động mạch, làm lòng mạch bị thu hẹp và xơ cứng, cản trở dòng máu lưu thông.

Hệ lụy của việc thừa chất béo này là vô cùng khủng khiếp. Khi mạch máu tắc nghẽn, áp lực máu tăng vọt dẫn đến tăng huyết áp mãn tính. Tồi tệ hơn, nếu các mảng xơ vữa này bong ra gây bít tắc hoàn toàn mạch máu não, người bệnh sẽ bị đột quỵ, tai biến mạch máu não hoặc nhồi máu cơ tim cấp tính dẫn đến tử vong chỉ trong vài phút.

Nhiều người thường nghĩ khi ăn lợn, thịt mỡ là thủ phạm duy nhất chứa nhiều chất béo xấu. Thế nhưng thực tế, ở con lợn có 3 bộ phận chứa lượng chất béo cao đột biến, vượt xa cả thịt mỡ khoảng 109mg trên 100g mà nhiều người Việt vẫn vô tư ăn hàng ngày, còn tưởng rằng mình "sành ăn", đang bồi bổ. Đó là:

1. Óc lợn và cái bẫy "ăn gì bổ nấy"

Đứng đầu danh sách những món ăn từ lợn bị gắn mác bổ dưỡng nhưng lại cực kỳ nguy hiểm chính là óc lợn. Từ xưa, quan niệm dân gian đã khiến nhiều người săn lùng món này để bồi bổ cho người già và trẻ nhỏ. Về mặt dinh dưỡng, óc lợn quả thực chứa một số chất béo phân cực có lợi cho tế bào não và hệ thần kinh. Thế nhưng, lợi ích này hoàn toàn bị lu mờ trước tác hại kinh hoàng từ hàm lượng chất béo của nó.

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Nếu biết các số liệu phân tích dinh dưỡng sẽ khiến nhiều người giật mình. Cứ 100g óc lợn chứa tới hơn 2500mg cholesterol, cao gấp hơn 20 lần thịt mỡ và vượt gấp 8 lần nhu cầu khuyến nghị hàng ngày. Chưa kể, bộ phận này rất dễ bị nhiễm vi khuẩn hoặc ký sinh trùng nếu con lợn bị bệnh.

Sai lầm lớn nhất của người Việt là thường hầm món này với quá nhiều chất béo khác như tủy heo, hoặc hầm quá lâu làm biến tính các chất dinh dưỡng tốt và giữ lại toàn bộ lượng chất béo bão hòa đậm đặc. Để an toàn, người khỏe mạnh chỉ nên ăn tối đa một bộ óc lợn mỗi tháng, còn người có bệnh nền huyết áp tuyệt đối phải tránh xa. Người già và trẻ em càng nên hạn chế ăn.

2. Gan lợn: Không chỉ giàu sắt mà còn giàu cholesterol

Gan lợn là món ăn vô cùng quen thuộc trong bữa cơm của người Việt. Nhiều người rất chuộng gan lợn vì món này vừa rẻ, vừa giàu sắt, vitamin A, rất tốt cho những người bị thiếu máu thiếu sắt hoặc người cần phục hồi thị lực. Được xem là món bồi bổ giá rẻ còn ngon miệng. Dù vậy, đây lại là một trong những bộ phận chứa lượng chất béo đáng sợ nhất của con lợn mà không phải ai cũng hay.

Vì gan là cơ quan chuyển hóa tổng hợp chất béo nên nó tích tụ lượng chất béo nội sinh cực lớn. Trong 100g gan lợn chứa khoảng 300 đến 400mg cholesterol, cao gấp 3 đến 4 lần so với thịt mỡ. Ngoài ra, nếu lợn bị nuôi bằng chất tăng trọng, gan sẽ là nơi tồn dư nhiều độc tố và các loại sán gây hại.

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Chưa kể, lối chế biến tai hại của người Việt là thích xào gan lợn với rất nhiều mỡ động vật hoặc dầu ăn ở nhiệt độ cao, vô tình làm tăng gấp đôi lượng chất béo bão hòa nạp vào cơ thể. Một số người lại luộc gan quá tái vì muốn ăn mềm bùi, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Các chuyên gia khuyến cáo mỗi tuần chỉ nên ăn gan lợn từ 1 đến 2 lần, mỗi lần không quá 50g và bắt buộc phải ngâm rửa kỹ bằng nước muối trước khi nấu.

3. Tim lợn và kiểu bồi bổ nhiều quá hóa hại

Trong các bộ phận của con lợn, tim lợn luôn có giá đắt đỏ, khó mua và được coi là món ăn sang để bồi bổ cho người ốm dậy hay phụ nữ mang thai. Rất nhiều người nghĩ tim là phần thịt nạc tinh túy không có mỡ nên có thể ăn vô tội vạ. Thực tế, tim lợn rất giàu protein, các vitamin nhóm B nhưng cấu trúc mô cơ của nó lại chứa đến 140mg cholesterol trong mỗi 100g, chỉ số này cao hơn cả thịt mỡ lợn.

Sai lầm khi chế biến món ăn này nằm ở việc người Việt thường đem tim lợn đi hầm thuốc bắc, hầm hạt sen rồi nêm nếm rất nhiều muối cho đậm đà. Việc nạp cùng lúc lượng chất béo cao và lượng muối lớn sẽ làm tăng áp lực lên thành mạch, gây co mạch và đẩy huyết áp tăng vọt đột ngột sau khi ăn.

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Để bảo vệ tim mạch, một người trưởng thành khỏe mạnh chỉ nên ăn khoảng 100g tim lợn mỗi lần và không quá 1 lần mỗi tuần. Khi chế biến, hãy ưu tiên các món luộc hoặc hấp, đồng thời hạn chế tối đa muối và dầu mỡ. Những người đã bước sang tuổi trung niên hoặc có sẵn bệnh nền mỡ máu cao tốt nhất nên loại bỏ hoàn toàn các món ăn này ra khỏi thực đơn hàng ngày.