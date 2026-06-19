Một trường ĐH vừa tung học bổng gần 1 tỷ đồng/năm để “chiêu mộ nhân tài” AI, kỹ thuật: Trợ cấp thêm tới 30 triệu đồng/tháng

VinUni chính thức triển khai Chương trình Đào tạo Tài năng năm 2026 theo Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025–2030 và định hướng đến năm 2045” của Chính phủ.

Đồng thời, nhiều chương trình sau đại học của trường cũng thuộc nhóm ngành được áp dụng chính sách học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Các chương trình hiện được áp dụng gồm Thạc sĩ Khoa học Máy tính (Chương trình Đào tạo Tài năng), Thạc sĩ Kỹ thuật Điện, Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí và Tiến sĩ Khoa học Máy tính. Trong thời gian tới, VinUni dự kiến mở thêm các chương trình Thạc sĩ Trí tuệ nhân tạo, Thạc sĩ Khoa học Vật liệu, Tiến sĩ Kỹ thuật Điện và Tiến sĩ Kỹ thuật Cơ khí.

Theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP, học viên Thạc sĩ Khoa học Máy tính được hỗ trợ 7,4 triệu đồng mỗi tháng từ nguồn ngân sách nhà nước. Học viên các chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Điện, Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí và các chương trình dự kiến mở mới như Thạc sĩ Trí tuệ nhân tạo, Thạc sĩ Khoa học Vật liệu được hỗ trợ 5,5 triệu đồng mỗi tháng.

Đối với bậc tiến sĩ, các chương trình Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Điện và Kỹ thuật Cơ khí được hỗ trợ 7,4 triệu đồng mỗi tháng. Thời gian hưởng hỗ trợ tối đa là 24 tháng đối với bậc thạc sĩ và từ 36 đến 48 tháng đối với bậc tiến sĩ.

(Ảnh: VinUni Graduate Programs)

Bên cạnh đó, VinUni tiếp tục triển khai học bổng toàn phần 100% học phí cho các học viên và nghiên cứu sinh đủ điều kiện. Theo công bố của trường, giá trị học bổng tương đương khoảng 932,4 triệu đồng/năm trong 2 năm với chương trình thạc sĩ, 3-4 năm với chương trình tiến sĩ.

Ngoài học bổng học phí, học viên thạc sĩ còn được nhận trợ cấp nghiên cứu 20 triệu đồng mỗi tháng từ VinUni. Đối với nghiên cứu sinh tiến sĩ, mức trợ cấp nghiên cứu dao động từ 25–30 triệu đồng mỗi tháng.

Trong quá trình học tập, học viên và nghiên cứu sinh sẽ có cơ hội tham gia trực tiếp các dự án nghiên cứu và giải quyết những bài toán thực tiễn trong các lĩnh vực đang được ưu tiên phát triển như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, hệ thống thông minh, robot và tự động hóa, năng lượng bền vững cùng nhiều công nghệ thế hệ mới.

Theo VinUni, chương trình không chỉ giúp người học tiếp cận môi trường đào tạo và nghiên cứu theo chuẩn quốc tế mà còn góp phần phát triển năng lực nghiên cứu chuyên sâu, đóng góp vào sự phát triển của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Theo VinUni Graduate Programs