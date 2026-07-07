Bữa ăn quan trọng nhất của Ronaldo

41 tuổi, Cristiano Ronaldo vẫn là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất tại World Cup 2026. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã ghi 3 bàn thắng, đồng thời trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử lập công ở 6 kỳ World Cup khác nhau. Mới đây, anh cũng xác nhận đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, khiến hành trình của CR7 tại giải đấu năm nay càng nhận được nhiều sự quan tâm.

Điều đáng nói là ở tuổi mà không ít cầu thủ đã giải nghệ hoặc không còn thi đấu đỉnh cao, Ronaldo vẫn duy trì phong độ đáng nể với nền tảng thể lực khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Phong độ Ronaldo dạo này. Ảnh: FBNV.

Từ nhiều năm nay, bên cạnh giáo án tập luyện nổi tiếng khắc nghiệt, chế độ ăn uống của CR7 cũng luôn được xem là một trong những "bí mật" quan trọng giúp anh giữ vững phong độ suốt hơn hai thập kỷ.

Ronaldo gần như không thay đổi những nguyên tắc ăn uống của mình trong suốt hơn 20 năm thi đấu chuyên nghiệp (từ năm 2022 đến nay)

Thực đơn có thể thay đổi theo từng giai đoạn, từng CLB hay đầu bếp riêng, nhưng các nguyên tắc cốt lõi như ăn nhiều protein, chia nhỏ bữa ăn, hạn chế đường và thực phẩm chế biến sẵn vẫn luôn được duy trì.

Với chiều cao 1,87 m và cân nặng khoảng 84-85 kg, Ronaldo luôn duy trì tỷ lệ mỡ cơ thể ở mức rất thấp so với mặt bằng cầu thủ chuyên nghiệp. Đó cũng là lý do anh vẫn có thể bứt tốc, bật nhảy hay dứt điểm mạnh mẽ dù đã bước sang tuổi 41.

Theo Business Insider, Ronaldo không ăn theo kiểu ba bữa truyền thống mà chia thành 5-6 bữa nhỏ mỗi ngày, mỗi bữa cách nhau khoảng ba tiếng để cơ thể luôn được bổ sung năng lượng. Anh từng chia sẻ: "Việc tập luyện tốt nhất cũng sẽ không có ý nghĩa nếu không đi kèm chế độ ăn hợp lý. Tôi ăn nhiều protein, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau củ, đồng thời tránh tất cả thực phẩm nhiều đường."

Buổi sáng được xem là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày của Ronaldo.

Bữa sáng, Ronaldo thường ăn giăm bông, phô mai và sữa chua ít béo hoặc bánh mì nướng bơ để ăn nhẹ.

Theo HOLA!, anh gần như luôn bắt đầu ngày mới với bơ, trứng và một tách cà phê. Bơ cung cấp chất béo tốt, giúp tạo cảm giác no lâu và duy trì nguồn năng lượng ổn định. Trong khi đó, trứng bổ sung protein chất lượng cao để phục hồi và phát triển cơ bắp, còn cà phê mang đến lượng chất chống oxy hóa và caffeine vừa đủ cho buổi tập đầu tiên trong ngày.

Nếu lịch trình quá bận, Ronaldo sẽ thay bữa sáng bằng protein shake để vẫn đảm bảo lượng dinh dưỡng cần thiết.

Đến bữa trưa và bữa tối, thực đơn của CR7 cũng không có quá nhiều khác biệt.

Theo chia sẻ của đầu bếp Giorgio Barone - người từng phụ trách các bữa ăn cho Ronaldo trong thời gian anh khoác áo Juventus - với HOLA! và Falstaff, siêu sao người Bồ Đào Nha ưu tiên những thực phẩm tươi, ít qua chế biến như cá, thịt gà, thịt bò nạc, trứng, cơm, rau xanh và dầu dừa.

Chế độ ăn uống cân bằng, tập trung vào protein và rau củ của Ronaldo.

Cá là siêu thực phẩm yêu thích của Cristiano Ronaldo, chiếm phần lớn trong chế độ ăn 6 bữa mỗi ngày của anh. Anh đặc biệt chuộng các loại cá giàu protein và omega-3 như cá tuyết, cá kiếm, cá vược và cá tráp,...

Mỗi bữa ăn đều được tính toán để cung cấp đủ protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất, đồng thời thay đổi nguồn đạm giữa các bữa để thực đơn không bị nhàm chán. Trong đó, cá luôn xuất hiện với tần suất dày đặc. Những loại cá Ronaldo yêu thích gồm cá kiếm, cá vược và cá tráp biển.

Điều thú vị là món khoái khẩu của Ronaldo lại không phải một món ăn "healthy" hiện đại mà là Bacalhau à Brás - món truyền thống nổi tiếng của Bồ Đào Nha được chế biến từ cá tuyết muối, trứng và khoai tây sợi.

Món ăn yêu thích của Ronaldo. Ảnh: Just Cook.

Ở chiều ngược lại, danh sách những món Ronaldo hạn chế lại khá dài.

Theo đầu bếp Giorgio Barone, Ronaldo gần như nói không với đường tinh luyện, nước ngọt có gas, bánh mì, thực phẩm chế biến sẵn và chỉ uống rượu trong những dịp đặc biệt. Ngay cả dầu ăn sử dụng để chế biến món ăn cũng chủ yếu là dầu dừa.

Đó cũng là lý do câu chuyện Ronaldo đẩy hai chai nước ngọt khỏi bàn họp báo tại EURO 2020 rồi giơ chai nước lọc lên và nói: "Hãy uống nước!" từng trở thành hiện tượng toàn cầu.

Không chỉ nghiêm khắc với bản thân, Ronaldo còn khiến những người xung quanh... phải thay đổi theo.

Theo Goal, cựu hậu vệ Patrice Evra từng kể rằng sau một buổi tập ở Manchester United, anh được Ronaldo mời về nhà ăn trưa.

Ronaldo còn chăm chỉ tập luyện thể thao.

Tuy nhiên, trên bàn chỉ có salad, ức gà không sốt và nước lọc. Evra nghĩ rằng sau bữa ăn cả hai sẽ nghỉ ngơi, nhưng Ronaldo lập tức rủ anh ra sân vườn tập thêm rồi đi bơi. Cựu tuyển thủ Pháp sau đó hài hước khuyên mọi người: "Đừng bao giờ nhận lời mời ăn trưa của Cristiano."

Theo TalkSport, khi Ronaldo trở lại Manchester United năm 2021, anh cũng khiến nhiều đồng đội thay đổi thói quen ăn uống. Trong những bữa ăn sau buổi tập, các cầu thủ thường chọn bánh ngọt hay món tráng miệng.

Nhưng khi thấy Ronaldo luôn lấy phần ăn lành mạnh nhất với thịt nạc, rau và nước lọc, nhiều người cũng ngại... lấy thêm đồ ngọt.

Có lẽ, điều đáng học hỏi nhất ở Ronaldo không phải là anh ăn gì, mà là việc anh có thể duy trì những nguyên tắc ấy suốt hơn hai thập kỷ.

Trong khi nhiều chế độ ăn chỉ kéo dài vài tháng hoặc vài năm, CR7 gần như không phá vỡ "kỷ luật thép" của mình. Và cũng chính sự bền bỉ ấy được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp anh vẫn đủ thể lực để chinh chiến ở kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp, khi đã bước sang tuổi 41.