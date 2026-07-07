Lời khuyên cho những người bị rắn cắn

Mới đây, một phụ nữ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, gần đây đã cố gắng cứu chồng mình khỏi nọc độc của rắn hổ mang bằng cách hút trực tiếp nọc độc ra, và cuối cùng chính cô lại bị nhiễm độc. Vụ việc là lời cảnh báo nghiêm khắc tới những người có quan niệm sơ cứu sai lầm.

Sơ cứu cho chồng bị rắn hổ mang cắn, vợ cũng phải đi cấp cứu

Thông tin cho biết, người đàn ông bị rắn hổ mang cắn vào tay khi đang làm việc trên đồng, và ngay sau đó xuất hiện các triệu chứng như tay sưng lên, đồng thời nạn nhân cảm thấy chóng mặt và yếu ớt. Điều này khiến vợ anh hoảng sợ và cố gắng sơ cứu cho chồng, nhưng nỗ lực của cô đã phản tác dụng.

Được biết, người vợ đã bắt chước một kỹ thuật sơ cứu mà cô xem được trên TV. Người phụ nữ đã không thực hiện bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào khi đưa miệng vào vết thương của chồng và hút nọc độc.

Ngay sau khi người chồng được đưa đến bệnh viện, vợ anh cũng bắt đầu bị tê ở miệng, lưỡi, mặt và tay chân. Tình trạng của cô xấu đi trông thấy, và người phụ nữ đã cảm thấy mệt mỏi nghiêm trọng vào ngày hôm sau, khiến gia đình phải lập tức đưa cô đến bệnh viện điều trị.

Người phụ nữ nhiễm độc sau khi hút nọc độc rắn cho chồng

Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện độc tố từ nọc rắn hổ mang đã xâm nhập vào cơ thể cả hai vợ chồng. Họ được điều trị bằng huyết thanh kháng nọc rắn và các loại thuốc khác.

Vài ngày sau, khi tình trạng tê liệt giảm dần và sức khỏe ổn định, họ được xuất viện. Hai vợ chồng này đã rất may mắn vì rắn hổ mang là loài rất độc và chỉ cần chậm trễ một chút thì hậu quả cũng sẽ rất thảm khốc.

Theo các chuyên gia, nọc độc của rắn hổ mang chứa độc tố thần kinh cực mạnh, có khả năng làm tê liệt hệ cơ và gây suy hô hấp dẫn đến tử vong chỉ sau vài giờ nếu không được cứu chữa kịp thời. Một lượng độc nhỏ từ một vết cắn của chúng có thể đủ sức hạ gục một động vật lớn hoặc nhiều người trưởng thành trong thời gian ngắn.

Các bác sĩ cho biết, có một quan niệm sai lầm phổ biến rằng người cứu hộ nên hút nọc rắn ra, vì các mao mạch trong miệng người có thể cho phép nọc rắn nhanh chóng xâm nhập vào máu khi tiếp xúc, gây ngộ độc.

Ngoài ra, bác sĩ cũng khuyến cáo người dân nên tránh dùng lửa để hơ nóng vết thương cũng như việc chườm đá vào vết thương.

Theo Jimu News, các nhân viên y tế tham gia điều trị cũng nhắc nhở họ rằng khi bị rắn độc cắn, cần phải đưa ngay đến bệnh viện hạn chế di chuyển càng ít càng tốt để được đảm bảo an toàn và điều trị.

Lời khuyên dành cho người bị rắn cắn hoặc xử lý vết rắn cắn

Khi có người bị rắn cắn, mục tiêu quan trọng nhất là làm chậm sự lan rộng của nọc độc và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị bằng huyết thanh kháng nọc.

Do đó, khi bị rắn cắn hoặc sơ cứu người bị rắn cắn, bạn cần bình tĩnh, lập tức đưa bản thân hoặc nạn nhân ra khỏi vùng nguy hiểm để giữ nhịp tim ổn định và cố định vùng bị cắn ở vị trí thấp hơn tim nhằm hạn chế dòng nọc độc lan nhanh.

Ảnh minh họa

Đồng thời, bạn hãy khẩn trương nới lỏng quần áo, tháo bỏ nhẫn hay vòng tay của nạn nhân trước khi vết thương sưng nề, rửa nhẹ bằng nước sạch. Bên cạnh đó, hãy nhanh chóng chụp lại ảnh con rắn từ khoảng cách an toàn để giúp bác sĩ nhận diện loại huyết thanh phù hợp.

Bên cạnh đó, bạn tuyệt đối không được băng garo siết quá chặt vì dễ gây hoại tử chi, không rạch hay châm chích vết thương dẫn đến chảy máu không cầm, và đặc biệt là không dùng miệng hút nọc độc vì có thể gây nhiễm độc cho người cứu .

Cuối cùng, tránh bôi đắp các loại lá thuốc dân gian hay chườm đá lạnh vào chỗ bị rắn cắn vì có thể làm tổn thương mô thêm nghiêm trọng. Thay vào đó, bạn hãy dùng cáng hoặc phương tiện giao thông vận chuyển ngay nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để bảo đảm việc điều trị vết rắn cắn diễn ra được nhanh chóng và hiệu quả nhất.