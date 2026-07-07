Lời khuyên cho những ai hay uống nước chanh mật ong buổi sáng

Nước chanh mật ong từ lâu được nhiều người lựa chọn để bắt đầu ngày mới với hy vọng giúp thanh lọc cơ thể, giảm cân hay tăng cường sức đề kháng. Trên mạng xã hội, thức uống này thường được ca ngợi như một "bí quyết vàng" cho sức khỏe. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, phần lớn những công dụng được truyền tai vẫn chưa có đủ bằng chứng khoa học chứng minh.

Nước chanh mật ong không phải "thần dược" thải độc hay giảm cân

Theo chuyên trang y tế Healthline, chanh là nguồn cung cấp vitamin C và các chất chống oxy hóa, trong khi mật ong chứa một số hợp chất có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm. Tuy nhiên, hiện chưa có nghiên cứu đáng tin cậy nào chứng minh nước chanh mật ong có khả năng "thải độc" cơ thể, đốt mỡ hay giúp giảm cân nhanh như nhiều lời quảng cáo.

Các chuyên gia giải thích, gan và thận vốn đã là hai cơ quan đảm nhiệm chức năng đào thải chất cặn bã của cơ thể. Không có bằng chứng cho thấy nước chanh mật ong có thể thay thế hoặc tăng cường đáng kể quá trình này.

Trong khi đó, Cleveland Clinic cho biết lợi ích rõ ràng nhất của việc uống nước chanh vào buổi sáng là giúp cơ thể bổ sung nước sau một đêm dài. Với nhiều người, việc thêm một ít chanh hoặc mật ong giúp nước dễ uống hơn, từ đó hình thành thói quen uống đủ nước mỗi ngày.

Hiện chưa có nghiên cứu đáng tin cậy nào chứng minh nước chanh mật ong có khả năng "thải độc" cơ thể, đốt mỡ hay giúp giảm cân nhanh như nhiều lời quảng cáo.

Không nên lạm dụng mật ong

Một sai lầm phổ biến là cho rằng mật ong là đường tự nhiên nên có thể sử dụng tùy ý.

Theo Mayo Clinic, mật ong vẫn chứa lượng đường và calo tương đối cao. Nếu sử dụng quá nhiều, đặc biệt là nhiều lần trong ngày, tổng lượng đường nạp vào cơ thể vẫn có thể vượt mức khuyến nghị, làm tăng nguy cơ tăng cân hoặc ảnh hưởng đến việc kiểm soát đường huyết.

Các chuyên gia khuyến cáo nếu muốn sử dụng nước chanh mật ong hằng ngày, chỉ nên cho một lượng nhỏ mật ong để tạo vị ngọt, thay vì pha quá đậm.

Người có bệnh dạ dày cần thận trọng

Theo Healthline, axit citric trong chanh có thể làm tăng triệu chứng ở những người mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản hoặc thường xuyên bị ợ nóng. Nếu sau khi uống xuất hiện cảm giác nóng rát vùng ngực, đau dạ dày hoặc khó chịu, nên giảm lượng chanh hoặc ngừng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Ngoài ra, uống nước chanh quá chua khi bụng đói cũng có thể khiến một số người cảm thấy cồn cào hoặc khó chịu ở dạ dày.

Đừng quên bảo vệ men răng

Một lưu ý khác thường bị bỏ qua là tác động của nước chanh đối với răng.

Theo American Dental Association (ADA), các loại đồ uống có tính axit, bao gồm nước chanh, có thể góp phần làm mòn men răng nếu sử dụng thường xuyên trong thời gian dài. Để giảm nguy cơ này, nên uống nhanh thay vì ngậm lâu trong miệng, có thể sử dụng ống hút và súc miệng lại bằng nước lọc sau khi uống.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên đánh răng ngay sau khi uống nước chanh vì môi trường axit lúc này có thể khiến men răng dễ bị tổn thương hơn.

Điều quan trọng nhất vẫn là lối sống lành mạnh

Các chuyên gia đều thống nhất rằng nước chanh mật ong có thể là một thức uống phù hợp với nhiều người nếu sử dụng điều độ và đúng cách. Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp thay thế hoàn toàn cho chế độ ăn uống khoa học hay lối sống lành mạnh.

Theo Cleveland Clinic, để duy trì sức khỏe, mỗi người vẫn cần chú trọng chế độ dinh dưỡng cân bằng, vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc và uống đủ nước mỗi ngày. Một cốc nước chanh mật ong chỉ nên được xem là một phần nhỏ trong thói quen chăm sóc sức khỏe, thay vì kỳ vọng mang lại những tác dụng "kỳ diệu" như nhiều thông tin lan truyền trên mạng.