5 loại cây chớ nên đặt trong nhà

Trong phong thủy, một số loại cây hoặc tình trạng của cây có thể tượng trưng cho sự trì trệ, cản trở hoặc thiếu sức sống nếu đặt trong không gian sống. Dưới đây là 5 loại cây được khuyên nên cân nhắc khi bài trí trong nhà.

1. Cây đã chết hoặc đang héo úa

Cây chết.

Nhiều người vẫn giữ lại những chậu cây héo với hy vọng chúng sẽ hồi sinh. Tuy nhiên, theo Vastu Shastra - hệ thống phong thủy truyền thống của Ấn Độ, cây chết hoặc đang tàn úa được xem là biểu tượng của sự trì trệ và nguồn năng lượng kém tích cực.

Sidhharrth S Kumaar, chuyên gia Vastu Shastra, cho rằng những chậu cây mất sức sống có thể tượng trưng cho sự chững lại, mất mát hoặc cản trở sự phát triển. Vì vậy, gia chủ nên thường xuyên cắt bỏ lá úa và loại bỏ những cây không còn khả năng phục hồi.

2. Cây có nhựa màu trắng

Cây bông tai.

Theo quan niệm truyền thống, những loại cây tiết ra nhựa màu trắng khi cắt, chẳng hạn cây bông tai (milkweed) hoặc một số loài thuộc chi đại kích (Euphorbia), không phải là lựa chọn phù hợp để đặt trong nhà.

Theo Times of India, những loại cây này được cho là dễ tạo cảm giác bất ổn hoặc căng thẳng về mặt tinh thần. Ngoài ra, nhựa cây còn có thể gây hại nếu trẻ nhỏ hoặc vật nuôi vô tình tiếp xúc hay nuốt phải.

Nếu yêu thích các loài cây này, chuyên gia cho rằng chúng sẽ phù hợp hơn khi được trồng ngoài trời.

3. Cây dây leo bám trực tiếp lên tường nhà

Cây dây leo bám lên tường nhà.

Những giàn dây leo phủ kín tường mang vẻ đẹp lãng mạn nhưng theo quan niệm của Vastu Shastra, việc để cây leo bám trực tiếp vào tường nhà lại không được khuyến khích.

Theo quan niệm này, dây leo có thể tượng trưng cho những trở ngại, sự trì trệ hoặc cảm giác bị kìm hãm trong cuộc sống.

Ngoài yếu tố phong thủy, cây leo có thể giữ ẩm cho tường, tạo điều kiện thu hút côn trùng và ảnh hưởng đến kết cấu công trình. Nếu muốn trồng, nên để cây leo trên giàn hoặc khung đỡ riêng thay vì phủ trực tiếp lên tường.

4. Cây giả

Cây giả.

Các loại cây làm từ nhựa, vải lụa hoặc sợi bông có ưu điểm là đẹp và không cần chăm sóc.

Tuy nhiên, theo Vastu Shastra, cây giả không mang sức sống như cây thật nên cũng không được xem là biểu tượng của sự phát triển. Ngoài ra, bụi bẩn dễ tích tụ trên cây giả nếu không được vệ sinh thường xuyên, khiến không gian trở nên thiếu sức sống. Nếu muốn trang trí bằng cây xanh trong nhà, chuyên gia gợi ý nên ưu tiên những loại cây thật dễ chăm sóc.

5. Cây thủy sinh có rêu hoặc tảo phát triển

Rêu

Những chậu cây trồng trong nước hoặc tiểu cảnh trong nhà nếu không được vệ sinh định kỳ có thể xuất hiện rêu và tảo.

Theo Vastu Shastra, đây là dấu hiệu của sự trì trệ và xuống cấp trong không gian sống. Các chuyên gia phong thủy khuyến nghị nếu sử dụng cây thủy sinh hoặc tiểu cảnh nước trong nhà, gia chủ nên thường xuyên thay nước, vệ sinh chậu và duy trì sự lưu thông của nước để tránh tình trạng rêu, tảo phát triển.

Chuyên gia Sidhharrth S Kumaar cho biết những quan niệm trên xuất phát từ Vastu Shastra và phong thủy, với mục tiêu hướng tới một không gian sống gọn gàng, thông thoáng và tràn đầy sức sống. Việc lựa chọn cây trồng vẫn nên dựa trên điều kiện chăm sóc, sở thích cá nhân và mức độ an toàn đối với các thành viên trong gia đình.

Nguồn: Times of India



