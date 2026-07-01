Nhận định Mỹ vs Bỉ, 07h00 ngày 7/7: Pháo đài cuối cùng

Nhận định trước trận đấu Mỹ vs Bỉ

Đội tuyển Mỹ bước vào giải đấu năm nay với tư cách là một trong 3 nước chủ nhà, sở hữu lợi thế cực lớn từ sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Dưới sự chèo lái của chiến lược gia tài ba Mauricio Pochettino, Mỹ đang trình diễn một lối chơi hiện đại, pressing tầm cao mạnh mẽ và đầy tính gắn kết. Mục tiêu tối thượng của HLV Pochettino và các học trò không gì khác ngoài việc tái lập, thậm chí vượt qua thành tích lọt vào vòng tứ kết lịch sử từ năm 2002.

Kể từ cột mốc đó, tuyển Mỹ luôn bị dính "lời nguyền" vòng 1/8 khi liên tiếp gục ngã ở giai đoạn này vào các năm 2010, 2014 và gần nhất là 2022 tại Qatar. Việc đứng đầu bảng D với 6 điểm thuyết phục, sau đó đè bẹp Bosnia & Herzegovina 2-0 ở vòng 32 đội cho thấy tuyển Mỹ đã sẵn sàng phá vỡ giới hạn.

Ngược lại, đội tuyển Bỉ bước vào vòng đấu này với tư cách của một ông lớn đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ nhưng vẫn đầy rẫy sự già rơ. Được dẫn dắt bởi chiến lược gia Rudi Garcia, Bỉ đứng đầu bảng G nhờ lối chơi kiểm soát và sự tỏa sáng của các ngôi sao đẳng cấp thế giới.

Dù không còn sở hữu một "Thế hệ vàng" ở đỉnh cao phong độ như thời điểm giành vị trí thứ ba tại World Cup 2018, Quỷ đỏ vẫn là một tập thể vô cùng lỳ lợm. Trận thắng nghẹt thở 3-2 trước Senegal ở vòng 32 đội vừa qua là minh chứng rõ nét nhất cho bản lĩnh của họ. Bị dẫn trước tới 0-2 cho đến tận phút 85, các học trò của Rudi Garcia đã lội ngược dòng một cách điên rồ trong hiệp phụ để giành vé đi tiếp. Tinh thần vượt khó đó biến Bỉ thành một đối thủ cực kỳ nguy hiểm trong các loạt trận knock-out sinh tử.

Sức hút của trận đấu này còn nằm ở chỗ, đội giành chiến thắng sẽ giành tấm vé quý giá vào chơi trận tứ kết để đối đầu với một trong hai gã khổng lồ của bóng đá châu Âu là Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha.

Phong độ, lịch sử đối đầu Mỹ vs Bỉ

Nếu chỉ nhìn vào những con số thống kê trong quá khứ, đội tuyển Bỉ rõ ràng là "hung thần" đối với bóng đá Mỹ. Trong tổng số 7 lần chạm trán chính thức giữa hai quốc gia, đại diện châu Âu giành chiến thắng áp đảo tới 6 trận. Chiến thắng duy nhất của tuyển Mỹ trước Bỉ đã diễn ra từ... kỳ World Cup đầu tiên vào năm 1930.

Đáng chú ý hơn, ngay trước thềm giải đấu không lâu, vào tháng 3/2026, hai đội đã có trận giao hữu quốc tế và khi đó, tuyển Bỉ đã dễ dàng dội một cơn mưa bàn thắng vào lưới tuyển Mỹ với tỷ số đậm đà 5-2. Chuỗi 6 trận thắng liên tiếp trước Mỹ mang lại cho các cầu thủ Bỉ một sự tự tin rất lớn về mặt tâm lý.

Tuy nhiên, bối cảnh ở một vòng knock-out World Cup hoàn toàn khác biệt so với các trận giao hữu. Xét về mặt phong độ tại giải đấu năm nay, hai đội đang cho thấy sự ổn định khá tương đồng. Tuyển Mỹ thắng 3 và chỉ để thua 1 trận tính từ vòng bảng, ghi dấu ấn bằng hàng phòng ngự chắc chắn khi giữ sạch lưới trước Bosnia & Herzegovina. Trong khi đó, Bỉ sở hữu thành tích bất bại (thắng 2, hòa 2), ghi nhiều bàn thắng nhưng cũng để lộ không ít khoảng trống nơi hậu phương.

Nhận định về cuộc đối đầu này, CBS Sports đưa ra cảnh báo: "Bỉ không thể chơi lỏng lẻo trước Mỹ như cách họ đã làm trước Senegal. Nếu họ để đối phương dẫn trước trên sân Lumen Field, sức ép từ hàng vạn khán giả Seattle sẽ nhấn chìm họ". Đúng là như vậy, Bỉ đã được cứu sống ở trận trước, phần lớn vì đối thủ mắc quá nhiều sai lầm. Nhưng gần như chắc chắn kịch bản ấy sẽ không tái hiện trước Mỹ.

Thông tin lực lượng Mỹ vs Bỉ

Tâm điểm của truyền thông quốc tế đổ dồn vào tình hình nhân sự của đội tuyển Mỹ, đặc biệt là trường hợp của Folarin Balogun. Chân sút đã ghi 3 bàn thắng từ đầu giải ban đầu phải nhận án treo giò sau tấm thẻ đỏ trực tiếp trong trận gặp Bosnia & Herzegovina.

Tưởng chừng như áp lực ghi bàn sẽ đè nặng lên vai Ricardo Pepi, người được chọn thay Balogun thì một bước ngoặt hy hữu đã xảy ra: FIFA quyết định hoãn thi hành án phạt của Balogun. Đây là một cú hích cực lớn cho hàng công của HLV Pochettino.

Bên cạnh đó, dù bộ đôi Mark McKenzie (chấn thương chân) và Cristian Roldan (vấn đề cơ bắp) vẫn cần các bác sĩ theo dõi đến phút chót, tuyển Mỹ vẫn bảo toàn được bộ khung mạnh nhất. Những ngôi sao đang chơi bóng tại châu Âu như Christian Pulisic, Weston McKennie và tiền vệ đánh chặn Tyler Adams đều đạt trạng thái thể lực lý tưởng để sẵn sàng cày ải khu trung tuyến.

Ở phần sân đối diện, Bỉ cũng đón nhận những tín hiệu vui buồn lẫn lộn. Trung vệ Zeno Debast gần như chắc chắn tiếp tục vắng mặt do chấn thương chân chưa hồi phục. Tổn thất này được bù đắp khi ngôi sao chạy cánh Leandro Trossard được xác nhận hoàn toàn khỏe mạnh sau những lo ngại về một vết đau nhẹ.

Sức mạnh tấn công của Bỉ vẫn sẽ vận hành xoay quanh "nhạc trưởng" tài hoa Kevin De Bruyne và “máy chạy” Jeremy Doku. Một điểm đáng lưu ý trong tính toán chiến thuật của Bỉ là vị trí trung phong. Dù tiền đạo kỳ cựu Romelu Lukaku (người đã có 2 pha lập công tại giải) vừa sắm vai người hùng trước Senegal , HLV Rudi Garcia nhiều khả năng sẽ tiếp tục cất anh trên băng ghế dự bị để làm "quân bài chiến lược" cho hiệp hai. Suất đá chính trên hàng công dự kiến sẽ thuộc về sức trẻ của Charles De Ketelaere nhằm mục đích tiêu hao thể lực hàng thủ đối phương trước khi tung Lukaku vào sân kết liễu trận đấu.