Chính thức: FIFA bác đơn kháng cáo, Balogun vẫn được ra sân trận Mỹ đấu Bỉ

Ủy ban Khiếu nại của FIFA đã chính thức bác bỏ đơn kháng cáo khẩn cấp từ phía Bỉ, đồng thời đưa ra phán quyết cuối cùng cho phép tiền đạo Folarin Balogun ra sân trong trận quyết đấu tại vòng 16 đội World Cup 2026 gặp đội tuyển Mỹ lúc 7h00 hôm nay.

Trước đó, các quan chức bóng đá Bỉ đã đệ đơn kiện lên cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới nhằm lật ngược quyết định gây tranh cãi lịch sử: hoãn án cấm thi đấu của tiền đạo người Mỹ, bất chấp việc anh phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận gặp Bosnia và Herzegovina. Mặc dù Ủy ban Khiếu nại của FIFA ban đầu đồng ý mở cuộc họp khẩn để xem xét đơn thư của Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Bỉ (RBFA) chỉ vài giờ trước khi bóng lăn, nhưng phán quyết cuối cùng đưa ra đã tuyên bố vụ việc "không đủ cơ sở pháp lý để thụ lý".

Balogun vẫn được FIFA cho phép ra sân (Ảnh: Getty)

Quyết định xóa án cho Balogun đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội chưa từng có từ châu Âu. Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) ngay lập tức đưa ra một tuyên bố đanh thép, cáo buộc FIFA đã "vượt qua lằn ranh đỏ" bằng một "quyết định không thể hiểu nổi và không thể biện minh", làm tổn hại nghiêm trọng đến tính liêm chính và công bằng của toàn bộ giải đấu. Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bỉ, ông Rudi Garcia, cũng bày tỏ sự phẫn nộ đỉnh điểm khi mỉa mai phán quyết của FIFA không khác gì một "trò đùa ngày Cá tháng Tư".

Bất chấp sức ép khủng khiếp từ dư luận quốc tế, FIFA vẫn giữ nguyên lập trường của mình. Phán quyết này đồng nghĩa với việc chân sút chủ lực đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của tuyển Mỹ tại giải đấu năm nay sẽ chính thức được đá chính trong trận cầu sinh tử tại Arlington, Texas.

Trong nội bộ đội tuyển Mỹ, phán quyết của FIFA mang lại sự nhẹ nhõm và một cú hích tinh thần cực lớn, dù chính các cầu thủ cũng không khỏi ngỡ ngàng. Thủ quân Christian Pulisic thừa nhận: "Thành thật mà nói, chúng tôi đều bị sốc khi nghe tin. Nhưng rõ ràng đây là một tin tuyệt vời cho toàn đội. Folarin là một cầu thủ vô cùng quan trọng đối với chúng tôi và việc có anh ấy trên sân sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu".

Về phía ngược lại, người Bỉ hoàn toàn giận dữ. RBFA lập luận rằng quyết định của FIFA đã vi phạm trực tiếp Điều 66.4 của bộ luật kỷ luật và Điều 10.5 của quy chế giải đấu, vốn quy định các án phạt treo giò sau thẻ đỏ trực tiếp là tự động và không thể thay đổi. Tuy nhiên, với việc đơn kháng cáo bị bác bỏ vào phút chót, mọi nỗ lực pháp lý của Bỉ đã không có hiệu quả.