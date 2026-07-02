5 loại cây không nên trồng trong nhà

Nhiều người trồng cây trong nhà với mong muốn không gian sống thêm xanh mát, đồng thời mang đến may mắn và năng lượng tích cực. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy, một số loại cây lại được cho là tượng trưng cho sự trì trệ, xung đột hoặc những điều không thuận lợi.

Chia sẻ trên Livingetc , chuyên gia phong thủy Marie Diamond khuyên mọi người nên cân nhắc khi trồng 5 loại cây sau đây trong nhà.

1. Cây bonsai

Cây bonsai

Bonsai được nhiều người yêu thích bởi vẻ đẹp tinh tế, nhưng theo chuyên gia Diamond, việc cố ý tạo dáng để cây phát triển nhỏ lại mang ý nghĩa biểu tượng không tích cực.

"Bonsai tượng trưng cho sự giới hạn. Cành và rễ của cây được chủ ý kìm hãm, điều này có thể tượng trưng cho việc sự nghiệp, tài chính hoặc quá trình phát triển của bạn cũng bị thu hẹp" , nữ chuyên gia nói.

Theo chuyên gia Diamond, thay vì bonsai, gia chủ có thể lựa chọn cây kim tiền, loại cây được xem là biểu tượng của sự thịnh vượng, ổn định và phát triển.

2. Hoa hồng nhiều gai

Hoa hồng

Hoa hồng luôn được yêu thích bởi vẻ đẹp và hương thơm, nhưng những chiếc gai sắc nhọn lại mang ý nghĩa khác trong phong thủy.

Chuyên gia Diamond cho biết: "Trong nhà, những chiếc gai nhọn mang theo nguồn năng lượng tiêu cực và thường thể hiện qua sự căng thẳng trong các mối quan hệ. Đặt hoa hồng có gai ở phòng khách hoặc phòng ngủ có thể tượng trưng cho hiểu lầm hoặc khoảng cách giữa các thành viên".

Bà khuyên có thể thay thế bằng hoa lan, loài hoa được cho là đại diện cho sự hài hòa, cân bằng và thanh lịch.

3. Các loại cây có thân, lá rủ xuống

Cây thường xuân

Các loại cây như thường xuân hoặc những cây có thân rủ được nhiều người dùng để treo trang trí trong nhà.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Diamond, trong phong thủy, hướng phát triển đi xuống của cây có thể tượng trưng cho sự suy giảm năng lượng, nỗi buồn hoặc sự mất đi sức sống. Nếu treo trên cao, chúng còn có thể tạo cảm giác áp lực và làm tiêu hao năng lượng của gia chủ.

Theo bà, những loại cây có dáng vươn thẳng như cau vàng, đa búp đỏ sẽ phù hợp hơn vì được cho là giúp nâng dòng năng lượng tích cực.

4. Cây có độc hoặc dễ gây kích ứng

Cây trúc đào

Chuyên gia Diamond cũng khuyến cáo nên cân nhắc khi trồng trong nhà những loại cây có độc tính như vạn niên thanh, trúc đào, đặc biệt nếu gia đình có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi.

"Bất cứ thứ gì tiềm ẩn nguy hiểm, dù rất nhỏ, đều tạo nên cảm giác bất ổn trong không gian sống" , chuyên gia Diamond nói.

Thay vào đó, chuyên gia gợi ý trồng các loại cây gia vị như húng quế, bạc hà hoặc hương thảo vì vừa an toàn, vừa mang ý nghĩa sung túc và đủ đầy.

5. Xương rồng và các loại cây nhiều gai nhọn

Cây xương rồng

Theo chuyên gia Diamond, xương rồng và các loại cây nhiều gai được xem là phát ra "sát khí" trong phong thủy.

"Nguồn năng lượng này có thể tạo nên bầu không khí căng thẳng, khó chịu hoặc dẫn đến mâu thuẫn. Đặt xương rồng trong phòng khách hoặc gần cửa ra vào còn được cho là dễ thu hút tranh cãi hoặc khó khăn về tài chính" , bà nhận định.

Nếu vẫn yêu thích cây mọng nước, chuyên gia khuyên nên thay bằng cây ngọc bích. Những chiếc lá tròn, dày của loài cây này được xem là biểu tượng của tài lộc, sức khỏe và sự phát triển ổn định.

Chuyên gia Diamond lưu ý, những quan niệm trên xuất phát từ phong thủy và mang tính biểu tượng. Việc lựa chọn cây trồng trong nhà vẫn nên dựa trên sở thích, điều kiện chăm sóc và mức độ an toàn đối với các thành viên trong gia đình.

Nguồn: Livingetc