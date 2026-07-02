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Để 5 thứ này dưới gối, may mắn và tài lộc sẽ ùn ùn "kéo tới"

| | Sống

Một số vật nhỏ được cho là có khả năng thu hút may mắn, bình an và tài lộc nếu đặt dưới gối khi ngủ.

Nhiều nền văn hóa phương Đông tin rằng những vật dụng đặt gần nơi nghỉ ngơi có thể ảnh hưởng đến nguồn năng lượng của mỗi người. Trong Vastu Shastra, hệ thống phong thủy truyền thống của Ấn Độ, một số vật nhỏ được cho là có khả năng thu hút may mắn, bình an và tài lộc nếu đặt dưới gối khi ngủ. Dưới đây là 5 vật được nhắc đến.

1. Đinh hương

Để 5 thứ này dưới gối, may mắn và tài lộc sẽ ùn ùn "kéo tới" - Ảnh 1.

Đặt đinh hương dưới gối giúp ngủ ngon hơn và mang lại cảm giác tích cực hơn (Ảnh minh họa).

Theo Vastu Shastra, những người thường xuyên mất ngủ hoặc ngủ không sâu có thể đặt dưới gối 5, 7 hoặc 9 nụ đinh hương trước khi đi ngủ.

Quan niệm này cho rằng đinh hương có khả năng hấp thụ nguồn năng lượng tiêu cực trong đêm, từ đó giúp mang lại cảm giác tích cực hơn. Sáng hôm sau, số đinh hương này nên được bỏ đi thay vì tiếp tục sử dụng.

Đinh hương là dược liệu có vị cay, tính ấm, chứa nhiều hoạt chất sinh học nổi bật như eugenol. Loại hoa này có tác dụng giảm đau, hỗ trợ tiêu hóa, kháng khuẩn, kháng viêm, chống oxy hóa, hỗ trợ ổn định đường huyết…

2. Lá nguyệt quế

Để 5 thứ này dưới gối, may mắn và tài lộc sẽ ùn ùn "kéo tới" - Ảnh 2.

Lá nguyệt quế tươi (Ảnh minh họa).

Lá nguyệt quế được xem là biểu tượng của sự bảo vệ và thịnh vượng. Theo Vastu Shastra, đặt một chiếc lá nguyệt quế dưới gối được cho là giúp xua tan nguồn năng lượng tiêu cực, thu hút năng lượng tích cực.

Lá nguyệt quế là loại gia vị quen thuộc giúp món ăn thêm thơm ngon, đồng thời từ lâu cũng được dùng làm dược liệu trong y học cổ truyền. Cây có hương thơm dễ chịu, giúp thư giãn tinh thần, nên thường được trồng làm cảnh trong nhà. Theo quan niệm truyền thống, nguyệt quế còn tượng trưng cho chiến thắng, quyền lực và tài lộc.

3. Lông công

Để 5 thứ này dưới gối, may mắn và tài lộc sẽ ùn ùn "kéo tới" - Ảnh 3.

Lông công (Ảnh minh họa).

Công từ lâu được xem là vật linh thiêng trong văn hóa Hindu, Times of India thông tin.

Theo quan niệm Vastu Shastra, đặt một chiếc lông công dưới gối có thể giúp bảo vệ chủ nhân khỏi những nguồn năng lượng xấu, đồng thời thu hút niềm vui, tình yêu và tài lộc.

Đây cũng là một trong những vật phẩm phong thủy được nhiều người lựa chọn với mong muốn mang lại bình an, thịnh vượng và tài lộc tới nhà.

4. Quế

Để 5 thứ này dưới gối, may mắn và tài lộc sẽ ùn ùn "kéo tới" - Ảnh 4.

Quế (Ảnh minh họa).

Không chỉ là loại gia vị quen thuộc, quế còn được xem là biểu tượng của sự sung túc, may mắn trong nhiều quan niệm dân gian.

Theo Vastu Shastra, đặt một ít quế dưới gối được cho là có thể thu hút vận may, sự thịnh vượng và cuộc sống đủ đầy.

5. Phèn chua

Để 5 thứ này dưới gối, may mắn và tài lộc sẽ ùn ùn "kéo tới" - Ảnh 5.

Phèn chua (Ảnh minh họa).

Theo quan niệm truyền thống, những người thường xuyên gặp ác mộng hoặc có cảm giác ngủ không yên giấc có thể đặt một cục phèn chua dưới gối trong khoảng 7 ngày, sau đó mang bỏ ra khỏi nhà. Việc này được cho là giúp loại bỏ nguồn năng lượng tiêu cực và những điều không may.

Những quan niệm trên chủ yếu bắt nguồn từ Vastu Shastra và các thực hành tâm linh của Ấn Độ. Để có giấc ngủ ngon, các chuyên gia sức khỏe vẫn khuyến khích duy trì lối sống lành mạnh, giữ phòng ngủ sạch sẽ, yên tĩnh và xây dựng thói quen ngủ nghỉ điều độ.

Nguồn: Times of India

Cất 3 vật này dưới gối: Tà khí tiêu tan, tiền bạc đổ về như nước

Theo Lam Chi

Thanh niên Việt

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