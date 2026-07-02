7 thứ chớ nên đặt bên cạnh giường ngủ

Phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi sau một ngày làm việc, nhưng theo các quan niệm của Vastu Shastra - hệ thống phong thủy cổ xưa của người Ấn Độ, cách bài trí không gian cũng có thể ảnh hưởng đến cảm giác thư giãn và chất lượng giấc ngủ.

7 đồ vật không nên đặt cạnh giường ngủ

Các chuyên gia Vastu cho rằng một số đồ vật đặt cạnh giường có thể làm gián đoạn dòng năng lượng tích cực trong phòng ngủ.

1. Quần áo bẩn

Không nên đặt quần áo bẩn cạnh giường ngủ (Ảnh minh họa).

Để quần áo chưa giặt cạnh giường được cho là tạo ra nguồn năng lượng trì trệ trong phòng ngủ.

Theo quan niệm Vastu, điều này có thể khiến gia chủ cảm thấy nặng nề về tinh thần, ngủ không ngon hoặc thường xuyên gặp ác mộng. Vì vậy, phòng ngủ nên được giữ sạch sẽ và gọn gàng để tạo cảm giác thư thái khi nghỉ ngơi.

2. Thức ăn thừa

Thức ăn còn thừa sau khi ăn cũng là vật không nên đặt cạnh giường. Theo quan niệm Vastu, thực phẩm để lâu được xem là không còn tinh khiết, có thể làm ảnh hưởng đến nguồn năng lượng tích cực của căn phòng. Vì vậy, chuyên gia khuyến nghị nên dọn thức ăn ra khỏi phòng ngủ ngay sau bữa ăn thay vì để qua đêm.

3. Cốc nước không đậy nắp

Một số người có thói quen đặt cốc nước trên tủ đầu giường để tiện uống vào ban đêm. Tuy nhiên, theo quan niệm Vastu, nước thuộc yếu tố Thủy nên nếu đặt ngay cạnh giường có thể làm xáo trộn chu kỳ giấc ngủ và khiến người ngủ dễ mơ nhiều hoặc ngủ không sâu.

Nếu cần để nước trong phòng ngủ, các chuyên gia Vastu khuyên nên đựng trong bình kín, có nắp đậy.

4. Giày dép

Giày dép mang theo bụi bẩn và năng lượng từ bên ngoài nên không thích hợp đặt sát khu vực nghỉ ngơi.

Quan niệm Vastu cho rằng việc để giày dép cạnh giường có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đồng thời dễ tạo cảm giác bừa bộn, khiến không gian nghỉ ngơi mất đi sự thư thái.

5. Tượng thần hoặc tượng thờ

Các chuyên gia Vastu khuyến cáo không nên đặt tượng thần, tượng Phật hoặc các vật phẩm thờ cúng trong phòng ngủ.

Theo quan niệm này, phòng ngủ là không gian dành cho việc nghỉ ngơi và đời sống riêng tư, trong khi các biểu tượng tâm linh nên được đặt ở khu vực thờ cúng riêng để thể hiện sự tôn kính.

6. Điện thoại, máy tính bảng và các thiết bị điện tử

Không nên để điện thoại hoặc thiết bị điện tử cạnh giường ngủ (Ảnh minh họa).

Điện thoại, máy tính bảng hay máy tính xách tay là những vật dụng nhiều người để ngay đầu giường.

Theo quan niệm Vastu, các thiết bị điện tử có thể làm xáo trộn dòng năng lượng trong phòng ngủ và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Ngoài quan niệm phong thủy, nhiều nghiên cứu cũng khuyến cáo hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trước giờ đi ngủ vì có thể khiến một số người khó đi vào giấc ngủ hơn.

7. Gương đặt cạnh hoặc đối diện giường ngủ

Đặt gương cạnh giường hoặc đối diện giường ngủ được cho là có thể tạo cảm giác căng thẳng, ảnh hưởng đến sức khỏe và các mối quan hệ.

Quan niệm này cũng cho rằng các cặp vợ chồng có thể dễ xảy ra hiểu lầm hoặc mâu thuẫn nếu bố trí gương ở vị trí phản chiếu trực tiếp giường ngủ.

Dù những quan niệm trên chủ yếu xuất phát từ dân gian và chưa được khoa học chứng minh, nhưng việc giữ phòng ngủ sạch sẽ, gọn gàng, hạn chế đồ đạc không cần thiết và tạo không gian yên tĩnh vẫn là những nguyên tắc có thể giúp nhiều người cảm thấy dễ chịu và thư giãn hơn khi nghỉ ngơi.

Nguồn: Times of India