Thông báo quan trọng về phạt nguội giao thông mà tất cả người dân nên biết rõ

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM, việc phớt lờ các thông báo phạt nguội không giúp người vi phạm thoát lỗi mà còn dẫn đến những hệ lụy pháp lý nghiêm trọng. Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, người không nộp phạt nguội theo quy định ngoài việc bị khước từ đăng kiểm, người chây ì đóng phạt có thể đối mặt với các biện pháp cưỡng chế cứng rắn như trừ thẳng vào tiền lương hoặc thậm chí kê biên tài sản.

Hình ảnh xe máy đi ngược chiều được camera giao thông ghi lại và sẽ có thông báo phạt nguội gửi về cho chủ phương tiện

Hiện nay, một bộ phận tài xế vẫn giữ tâm lý chủ quan, cho rằng có thể né tránh việc nộp phạt vi phạm hành chính qua hình ảnh. Tuy nhiên, khi quá thời hạn nộp phạt mà người vi phạm không tự giác chấp hành, cơ quan chức năng sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế triệt để theo Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Đáng chú ý nhất là biện pháp khấu trừ trực tiếp một phần tiền lương hoặc thu nhập của người vi phạm. Đối với những cá nhân có mức phạt lớn, cơ quan chức năng hoàn toàn có quyền kê biên tài sản có giá trị tương đương để bán đấu giá, đồng thời buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

Bên cạnh đó, thông tin về phương tiện vi phạm chưa đóng phạt sẽ lập tức được cập nhật lên hệ thống đăng kiểm. Hệ quả tất yếu là khi phương tiện đến hạn kiểm định sẽ bị từ chối đăng kiểm, khiến chiếc xe không đủ điều kiện lưu thông hợp pháp trên đường.

Không dừng lại ở đó, trong quá trình xử lý, nếu cơ quan chức năng phát hiện người vi phạm có thái độ không chấp hành, cảnh sát giao thông có quyền tạm giữ giấy phép lái xe cùng các loại giấy tờ liên quan để đảm bảo thi hành quyết định. Thông tin về việc trốn tránh nộp phạt cũng sẽ được gửi thẳng về công an xã, phường nơi cư trú để phối hợp đôn đốc và xử lý tận gốc.

Người dân có thể kiểm tra thông báo phạt nguội trên ứng dụng VNeTraffic

Phạt nguội là hình thức xử lý văn minh nhằm tăng cường tính răn đe và minh bạch trong giao thông. Do đó, ngay khi nhận được thông báo vi phạm, người dân cần đến cơ quan công an được ghi trên giấy báo để làm việc.

Nếu chủ xe không phải là người trực tiếp điều khiển phương tiện lúc vi phạm, người đứng tên xe có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác về tài xế cầm lái. Trong trường hợp người dân có lý do chính đáng hoặc không đồng ý với lỗi vi phạm được thông báo, pháp luật vẫn cho phép người dân quyền giải trình bằng văn bản hoặc làm việc trực tiếp tại cơ quan xử phạt để cơ quan chức năng xác minh lại và đưa ra kết luận cuối cùng.

Để tránh rơi vào tình thế bị động dẫn đến những hình phạt bổ sung nặng nề, người tham gia giao thông nên chủ động cài đặt và kiểm tra thông tin trên các ứng dụng chính thống như Vntraffic, các kênh chính thức của cảnh sát giao thông hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Khi đã có quyết định xử phạt, người vi phạm cần thực hiện nghĩa vụ đóng phạt đúng thời hạn tại Kho bạc Nhà nước hoặc các ngân hàng được ủy nhiệm, tránh để ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi về tài sản và giấy tờ cá nhân.