Phát hiện ngăn bẩn nhất trong tủ lạnh, nhiều người chưa từng vệ sinh

Khi vệ sinh tủ lạnh, đa số mọi người sẽ lau các khay đựng thực phẩm, cánh tủ hoặc ngăn đông mà quên mất một bộ phận gần như không bao giờ được để ý. Đây cũng chính là nơi dễ tích tụ bụi bẩn, nước đọng và nấm mốc theo thời gian, thậm chí có thể trở thành nguyên nhân khiến tủ lạnh xuất hiện mùi hôi dù bên trong vẫn sạch sẽ. Vị trí đó là khay hứng nước xả nằm phía sau tủ lạnh. Do được đặt khuất gần máy nén nên nhiều gia đình sử dụng tủ nhiều năm mà chưa từng kiểm tra hay vệ sinh bộ phận này.

Vì sao khay hứng nước xả lại là nơi bẩn nhất của tủ lạnh?

Trong quá trình hoạt động, đặc biệt với các dòng tủ lạnh có chức năng tự động xả tuyết, lượng nước ngưng tụ sẽ được dẫn xuống khay hứng nước phía sau. Nhiệt tỏa ra từ máy nén sẽ giúp lượng nước này bay hơi dần. Tuy nhiên, bụi bẩn trong không khí, cặn bám và hơi ẩm cũng theo đó tích tụ lại theo thời gian. Nếu không được làm sạch định kỳ, khay hứng nước sẽ trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Đó cũng là lý do nhiều người thắc mắc vì sao tủ lạnh đã được dọn sạch thực phẩm, lau kỹ các ngăn bên trong nhưng vẫn xuất hiện mùi khó chịu. Ngoài mùi hôi, khu vực phía sau tủ còn có thể xuất hiện mùi ẩm mốc, cặn bẩn hoặc thu hút các loại côn trùng nhỏ nếu khay hứng nước bị bỏ quên quá lâu.

Cách vệ sinh khay hứng nước đúng cách

Để vệ sinh bộ phận này, trước tiên hãy rút nguồn điện nhằm đảm bảo an toàn, sau đó kéo tủ lạnh ra khỏi vị trí đặt để quan sát mặt sau. Nếu khay hứng nước có thể tháo rời, hãy đổ bỏ phần nước còn lại, rửa bằng nước ấm pha với một ít nước rửa chén rồi lau khô trước khi lắp lại. Với những mẫu tủ không thể tháo khay, bạn có thể dùng khăn mềm hoặc miếng bọt biển thấm nước ấm để lau sạch cặn bẩn.

Các chuyên gia khuyến nghị nên kiểm tra và vệ sinh khay hứng nước khoảng 3-6 tháng một lần, đồng thời kết hợp làm sạch bụi bám quanh dàn nóng và mặt sau tủ lạnh để thiết bị tản nhiệt hiệu quả hơn. Chỉ mất vài phút mỗi lần vệ sinh nhưng sẽ giúp hạn chế mùi hôi, ngăn nấm mốc phát triển và góp phần duy trì tuổi thọ của tủ lạnh.