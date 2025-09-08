Vạch trần 2 ổ vi khuẩn rình rập ngay trên giường ngủ, bẩn đến mức không dám tin vào mắt mình!

Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần thay ga giường và giặt chăn gối thường xuyên thì chiếc giường của mình đã đủ sạch sẽ. Thế nhưng sự thật là ngay trên chiếc giường bạn nằm mỗi ngày, có hai "ổ chứa vi khuẩn" ít ai để ý tới, đó là ruột gối và nệm. Đây là hai vật dụng tiếp xúc trực tiếp với cơ thể hàng đêm nhưng lại rất hiếm khi được làm sạch đúng cách.

Vì sao ruột gối dễ tích tụ vi khuẩn?

Thông thường, chúng ta chỉ giặt vỏ gối. Nhưng mồ hôi, dầu thừa trên da đầu, da chết hay thậm chí nước bọt khi ngủ đã thấm sâu vào ruột gối. Sau một thời gian, bên trong ruột gối sẽ xuất hiện các vệt ố vàng, chính là hỗn hợp của mồ hôi, dầu và bụi bẩn tích tụ. Đây là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn và mạt bụi sinh sôi, gây kích ứng da, nổi mụn hoặc dị ứng hô hấp. Đặc biệt, gối làm từ sợi bông tổng hợp hay gối bông hóa học rất dễ hút ẩm, tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển nhanh chóng. Nhưng ngay cả gối làm từ vỏ trấu, vỏ kiều mạch hay gối cao su thiên nhiên cũng không thể bỏ qua việc vệ sinh định kỳ.

Cách vệ sinh ruột gối đúng cách

- Gối vỏ trấu, vỏ kiều mạch, thảo dược: Không được giặt bằng nước. Thay vào đó, cần đổ ruột ra, loại bỏ bụi bẩn, rồi đem phơi nắng vài giờ để khử mùi và chống ẩm mốc.

- Gối bông tổng hợp: Có thể giặt bằng máy. Sau khi giặt, phơi ngoài nắng cho khô hoàn toàn, đồng thời vỗ nhẹ để gối giữ được độ phồng.

- Gối cao su, gối mút hoạt tính: Không nên ngâm hay vắt mạnh. Cách tốt nhất là dùng nước sạch pha xà phòng loãng, nhúng nhanh, bóp nhẹ cho bụi bẩn thoát ra rồi để ráo và phơi nơi thoáng mát. Tránh phơi trực tiếp dưới ánh nắng gay gắt vì có thể làm gối bị chai cứng.

Vì sao nệm là ổ chứa vi khuẩn trong nhà?

Nếu ruột gối là nơi vi khuẩn tiếp xúc trực tiếp với da mặt, thì nệm chính là nơi tiếp xúc toàn thân. Một chiếc nệm được sử dụng liên tục 3 - 5 năm mà không được vệ sinh có thể tích tụ hàng tỷ vi khuẩn, nấm mốc và mạt bụi. Nguyên nhân không chỉ do mồ hôi thấm xuống mà còn vì những sự cố thường gặp trong sinh hoạt: trẻ nhỏ tè dầm, thức ăn đồ uống rơi vãi, phụ nữ bị tràn kinh nguyệt hoặc thú cưng nhảy lên giường. Những vết bẩn này dễ dàng thấm sâu vào nệm, khó làm sạch triệt để, lâu ngày trở thành ổ chứa mùi hôi và vi khuẩn.

Cách vệ sinh nệm đúng cách

- Nệm có vỏ bọc tháo rời: Chỉ cần tháo vỏ và giặt như ga giường, sau đó phơi khô.

- Nệm lò xo hoặc nệm mút không tháo rời: Dùng máy hút bụi để loại bỏ bụi mịn và da chết. Với vết bẩn cục bộ, nên dùng dung dịch tẩy rửa loãng thấm vào khăn ẩm rồi chà nhẹ. Sau đó để khô tự nhiên.

- Nệm cao su thiên nhiên: Không nên dùng hóa chất mạnh hay phơi trực tiếp dưới nắng. Cách tốt nhất là hút bụi định kỳ và vệ sinh nhẹ nhàng bằng khăn ẩm. Nếu nệm đã cũ, ngả vàng và có mùi hôi, đây là dấu hiệu nên thay mới.

