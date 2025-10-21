Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cất 3 vật này dưới gối: Tà khí tiêu tan, tiền bạc đổ về như nước

21-10-2025 - 23:29 PM | Sống

Đôi khi chỉ một vài vật nhỏ đặt đúng chỗ cũng đủ khiến vận khí thay đổi.

Phong thủy tin rằng chiếc gối không chỉ là nơi ta nghỉ ngơi sau một ngày dài mà còn là điểm giao hòa giữa năng lượng thân tâm và khí trong phòng ngủ. Khi chúng ta chìm vào giấc ngủ, cơ thể rơi vào trạng thái tĩnh, âm dương luân chuyển, vì vậy nếu biết tận dụng vị trí dưới gối, chỉ cần một vài vật nhỏ cũng có thể giúp ngủ ngon và xua đuổi những năng lượng tiêu cực.

Theo quan niệm phong thủy, có ba vật phẩm đặc biệt nếu đặt dưới gối sẽ mang lại tác dụng rất lớn trong việc thanh lọc tà khí, bảo vệ sức khỏe đồng thời thu hút tài lộc cho gia chủ. Chúng không cần to hay đắt tiền, chỉ cần đặt đúng vị trí và giữ tâm thiện lành.

Đầu tiên là củ tỏi

Cất 3 vật này dưới gối: Tà khí tiêu tan, tiền bạc đổ về như nước- Ảnh 1.

Tỏi vốn quen thuộc trong bếp nhưng trong phong thủy, nó là vật trấn tà cực hiệu nghiệm. Người xưa thường để một củ tỏi tươi dưới gối nhằm xua đuổi những khí xấu, giúp giấc ngủ sâu và tinh thần thư thái hơn. Mùi hăng tự nhiên của tỏi mang năng lượng dương mạnh, khiến âm khí hay tà khí tồn đọng trong phòng tan biến. Ngoài ra tỏi còn có tác dụng đuổi muỗi và côn trùng, vừa thực tế vừa phong thủy. Những người thường xuyên gặp xui rủi hoặc căng thẳng tinh thần chỉ cần thử đặt một củ tỏi tươi dưới gối trong vài đêm sẽ cảm nhận sự khác biệt về chất lượng giấc ngủ và tâm trạng.

Vật phẩm thứ hai là tiền xu cổ

Cất 3 vật này dưới gối: Tà khí tiêu tan, tiền bạc đổ về như nước- Ảnh 2.

 Trong phong thủy tiền xu tượng trưng cho sự cân bằng trời đất và là biểu tượng của tài lộc. Hình tròn của đồng xu tượng trưng cho trời còn lỗ vuông ở giữa tượng trưng cho đất tạo nên sự hài hòa hoàn hảo. Đặt vài đồng xu cổ dưới gối sẽ giúp kích hoạt năng lượng tài lộc, mời gọi vận may và giữ tiền bạc ở lại trong nhà. Những đồng xu cột bằng dây đỏ càng mạnh năng lượng bởi màu đỏ tượng trưng cho hỷ khí. Người làm ăn buôn bán chia sẻ rằng chỉ sau khi đặt tiền xu cổ bên mình hoặc dưới gối, công việc hanh thông, khách hàng tìm tới nhiều hơn và tài lộc tăng lên rõ rệt.

Vật phẩm thứ ba là thạch anh tím

Cất 3 vật này dưới gối: Tà khí tiêu tan, tiền bạc đổ về như nước- Ảnh 3.

Viên đá này được xem là vật an thần, giúp tụ khí và làm sạch năng lượng xung quanh. Màu tím tượng trưng cho trí tuệ và sự bình an. Đặt thạch anh tím dưới gối hoặc ở đầu giường giúp ngủ sâu, giảm căng thẳng, đồng thời thu hút năng lượng tích cực vào phòng. Theo các chuyên gia phong thủy, thạch anh tím còn giúp hóa giải cảm xúc tiêu cực, mang đến những giấc mơ tốt lành và tạo ra sự bình an trong tinh thần. Nhiều người đặt thạch anh tím dưới gối đều cảm nhận rõ rệt sự thư thái và tinh thần minh mẫn vào mỗi buổi sáng.

Theo Kim Trí Tú

