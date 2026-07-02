Tháng 7 là mùa hoàn hảo để ăn 4 món này: Ngon miệng lại giúp thúc đẩy nhu động ruột, chống táo bón và giải nhiệt

Tháng 7 nóng ẩm, với độ ẩm cao và nhiệt độ cơ thể tăng cao, khiến nhiều người bị khô miệng, táo bón, đầy hơi, khó tiêu và mệt mỏi toàn thân. Trái cây và rau củ theo mùa tự nhiên là nguồn tuyệt vời cung cấp các chất dinh dưỡng làm mát, dưỡng ẩm và điều hòa nhu động ruột. Dưới đây là 4 món ăn đơn giản, bạn có thể dễ dàng chế biến thường ngày trong tháng 7, kết hợp các lợi ích giải nhiệt, điều hòa nhu động ruột và nhuận tràng, phù hợp với mọi lứa tuổi. Người trung niên và người cao tuổi thường có thể ăn những món này để giảm bớt khó chịu trong những ngày hè nóng bức nhất.

1. Mướp xào đậu nành - Giải nhiệt mùa hè và kích thích nhu động ruột

Chuẩn bị nguyên liệu

2 quả mướp hương, 200g đậu nành tươi, 3 tép tỏi, một nhúm muối, nửa thìa canh nước tương, một ít nước và một chút dầu ăn.

Cách làm món mướp xào đậu nành

Bước 1: Gọt vỏ mướp, cắt thành từng miếng nhỏ và ngâm trong nước muối loãng để tránh bị oxy hóa và bị đen. Bóc vỏ đậu nành tươi và rửa sạch rồi để ráo. Đun sôi một ít nước trong nồi, cho đậu nành tươi vào chần trong 2 phút. Vớt ra và để ráo. Bước này giúp loại bỏ vị chát của đậu tươi, giúp đậu mềm hơn và ngon hơn khi xào. Cắt tỏi thành lát và để riêng.

Bước 2: Cho một ít dầu ăn vào chảo, làm nóng, thêm tỏi thái lát vào xào thơm. Sau đó cho đậu nành đã chần vào đảo đều trong 1 phút. Cho mướp cùng 2-3 thìa canh nước vào, đun nhỏ lửa ở nhiệt độ trung bình trong 2 phút cho đến khi mướp mềm và trong suốt. Nêm muối và nước tương, sau đó đun sôi phần nước dùng còn lại trên lửa lớn cho đến khi sánh lại rồi dọn ra ăn.

Phân tích tác dụng thực phẩm

Mướp là một loại rau mùa hè, đặc biệt tốt vào tháng Bảy. Nó có tính mát nhẹ và có thể giúp giải nhiệt mùa hè, làm giảm các triệu chứng như cáu gắt, khô miệng, vị đắng, mụn trứng cá và nóng trong người vào những ngày hè nóng nực nhất.

Giàu chất nhầy thực vật và chất xơ, sản phẩm nhẹ nhàng dưỡng ẩm đường ruột, làm mềm phân cứng và cải thiện chứng táo bón do ngồi lâu và tiếp xúc với nhiệt độ cao.

Đậu nành tươi giàu chất xơ, giúp thúc đẩy nhu động ruột và đẩy nhanh quá trình đào thải chất thải chuyển hóa tích tụ. Sự kết hợp giữa đậu nành tươi và các chất xơ khác giúp thanh nhiệt mà không gây hại cho tỳ vị, có tác dụng kép là dưỡng ẩm đường ruột và giảm táo bón. Ăn vào mùa hè không gây lạnh và không gây hại cho dạ dày.

2. Salad đậu bắp - Dưỡng ẩm cho da khô và thúc đẩy nhu động ruột

Chuẩn bị nguyên liệu: 300g đậu bắp tươi, 2 quả ớt đỏ nhỏ (tùy chọn), tỏi băm, 1 muỗng canh nước tương, 1/2 muỗng canh giấm balsamic, vài giọt dầu mè, một nhúm đường, một ít vừng trắng rang.

Cách làm món salad đậu bắp

Bước 1: Rửa sạch đậu bắp và cắt bỏ cuống cứng. Đun sôi nước trong nồi, thêm một chút muối và dầu, sau đó chần đậu bắp trong 3 phút. Khi đậu bắp chín tới, vớt ra ngay lập tức và cho vào nước đá để làm nguội. Điều này sẽ giúp đậu bắp giòn, mềm và không bị nhớt.

Bước 2: Sau khi làm lạnh, vớt đậu bắp ra, thái theo đường chéo thành từng khúc hoặc để nguyên quả tuỳ vào sở thích và cho vào một bát lớn. Bạn cũng có thể cho thêm một ít ớt chuông xanh, đỏ vào để tăng hương vị và tính thẩm mỹ cho món ăn. Thêm tỏi băm, ớt băm nhỏ, nước tương, giấm balsamic, một chút đường và dầu mè vào một chiếc bát, rồi trộn đều để làm nước sốt. Rưới nước sốt lên đậu bắp, trộn đều và để yên trong 5 phút cho các hương vị hòa quyện, rắc chút vừng trắng rang vào là hoàn thành.

Phân tích tác dụng

Đậu bắp chứa pectin hòa tan độc đáo, giúp dưỡng ẩm niêm mạc ruột, giữ ẩm cho đường ruột và giải quyết táo bón tận gốc. Nó dịu nhẹ và không gây kích ứng, người già và trẻ em đều có thể ăn được. Món ăn này có tính chất làm mát và dưỡng ẩm, giúp làm dịu cảm giác khô rát và nóng bức do thời tiết nóng nực của tháng 7, thanh nhiệt, thúc đẩy sản sinh dịch cơ thể và cải thiện tình trạng đổ mồ hôi quá nhiều và thiếu dịch cơ thể.

Đậu bắp là loại rau ít chất béo và giàu chất xơ, giúp giảm gánh nặng tiêu hóa cho dạ dày và ruột, thúc đẩy loại bỏ nhiệt ẩm khỏi cơ thể, giảm đầy hơi và táo bón vào mùa hè, giữ cho đường ruột sạch sẽ và giảm nhiệt độ cơ thể khi sử dụng lâu dài.

3. Canh bí đao, sườn heo và hạt ý dĩ - Thanh nhiệt và bổ đường ruột

Chuẩn bị nguyên liệu: 400g bí đao, 80g hạt ý dĩ, 10g nấm phục linh, 5 lát gừng, một ít muối.

Cách nấu món canh bí đao, sườn heo và hạt ý dĩ

Bước 1: Ngâm hạt ý dĩ trong nước khoảng 2 tiếng trước khi nấu, sau đó rửa sạch. Rửa sạch bí đao (để giữ nguyên vỏ khi nấu canh, bạn nên chọn quả bánh tẻ không quá già cũng không quá non) và cắt thành miếng dày. Vì vỏ bí đao có tác dụng giải nhiệt mùa hè và trừ ẩm tốt hơn. Rửa sạch nấm phục linh và để riêng.

Bước 2: Cho lượng nước vừa đủ vào nồi, thêm hạt ý dĩ, nấm phục linh và gừng thái lát. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 30 phút, cho đến khi hạt ý dĩ nở ra. Cho các miếng bí đao vào và đun nhỏ lửa trong 15 phút, đến khi bí đao mềm, trong suốt. Sau đó thêm một chút muối cho vừa ăn, khuấy đều là có thể thưởng thức. Món ăn nhẹ nhàng và không ngấy.

Phân tích tác dụng

Bí đao là nguyên liệu hàng đầu giúp lợi tiểu và giải nhiệt mùa hè. Bí đao có thể thanh nhiệt, trừ ẩm, cải thiện các triệu chứng sưng tấy, khó chịu và cáu gắt trong mùa hè.

Hạt ý dĩ giúp tăng cường chức năng tỳ vị và loại bỏ thấp khí. Chỉ khi tỳ vị hoạt động trơn tru thì nhu động ruột mới bình thường, giúp giảm tình trạng táo bón và đi ngoài không hết do thấp khí dư thừa.

Món canh này giàu nước và chứa chất xơ giúp bôi trơn đường ruột, mang lại hiệu quả 3 tác dụng: Giải nhiệt mùa hè, trừ ẩm và thúc đẩy nhu động ruột. Món canh không gây lạnh, ăn 2 lần một tuần vào những ngày hè nóng bức sẽ giúp bạn cảm thấy sảng khoái.

4. Chè dưa lưới và nấm tuyết - Thanh mát và nhuận tràng

Chuẩn bị nguyên liệu: Nửa cây nấm tuyết khô, 200g dưa lưới, một ít đường phèn (tuỳ khẩu vị) và 1200ml nước.

Cách làm món chè dưa lưới và nấm tuyết

Bước 1: Ngâm nấm tuyết trong nước lạnh khoảng 1 tiếng trước khi nấu. Sau khi nấm tuyết đã nở mềm thì cắt bỏ phần gốc vàng, rửa sạch rồi xé thành miếng nhỏ. Gọt vỏ và bỏ hạt dưa lưới, cắt thành miếng nhỏ, để riêng dùng sau.

Bước 2: Cho nấm tuyết vào nồi, thêm nước vừa đủ, đun sôi trên lửa lớn. Sau đó giảm lửa xuống mức nhỏ nhất và ninh trong 40 phút, đến khi thấy nước đặc lại và sánh như thạch. Thêm các miếng dưa lưới vào và đun nhỏ lửa thêm 5 phút nữa. Không nên nấu dưa lưới quá lâu để tránh làm mất đi vị ngọt. Thêm một ít đường phèn cho vừa khẩu vị và để đường tan chảy. Để nguội một chút trước khi ăn để có hiệu quả làm mát tốt hơn.

Phân tích tác dụng

Tháng 7 là thời điểm dưa lưới vào mùa cực ngon và ngọt. Thịt dưa mọng nước và có tính mát, giúp nhanh chóng giải khát trong những ngày hè nóng bức, làm tỉnh táo đầu óc, giảm cáu gắt và xua tan cảm giác khô hanh của mùa hè.

Nấm tuyết có hàm lượng chất keo thực vật cực cao, giúp dưỡng ẩm ruột từng lớp, giảm táo bón dai dẳng do khô và nóng kéo dài, đồng thời dưỡng ẩm ruột nhẹ nhàng.

Món chè dưa lưới và nấm tuyết có vị ngọt và ít chất béo, là một lựa chọn giải khát thay thế cho đồ uống lạnh, ngon miệng lại không gây kích ứng dạ dày. Món ăn này có thể bổ sung lượng nước đã mất trong mùa hè, làm mềm phân và hỗ trợ nhu động ruột, rất phù hợp cho người trung niên và người cao tuổi không thích ăn rau và thường xuyên bị táo bón.

Vào những ngày nóng, hãy ưu tiên các món salad, canh mát, ít gia vị, dầu mỡ và đá. Mướp và đậu bắp thích hợp cho bữa ăn hàng ngày, trong khi canh bí đao và hạt ý dĩ tốt cho bữa tối để giải trừ ẩm thấp và giải nhiệt mùa hè. Chè dưa lưới và nấm tuyết có thể dùng làm món tráng miệng. Thường xuyên ăn 4 món này theo tiết khí tháng 7 có thể dễ dàng giải quyết các vấn đề như khô da, táo bón và ẩm thấp trong cơ thể, giúp bạn thoải mái vượt qua những ngày hè nóng bức.