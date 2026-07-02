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Người phụ nữ 50 tuổi bị loãng xương vì thường xuyên ăn bánh mì, bác sĩ tiết lộ 1 thủ phạm

| | Sống

Có nhiều nguyên nhân gây loãng xương, thậm chí liên quan đến việc ăn bánh mì!

Loãng xương là một bệnh hệ thống ảnh hưởng đến xương, khiến xương trở nên giòn và dễ gãy. Bệnh thường do các yếu tố như mãn kinh, thiếu canxi, thiếu vitamin D và thiếu vận động gây ra. Nếu không được điều trị, nó có thể dẫn đến các biến chứng (như gãy xương), tàn tật và thậm chí tử vong. Phụ nữ sau mãn kinh, đặc biệt, cần phải có biện pháp phòng ngừa.

Người phụ nữ 50 tuổi bị loãng xương vì thường xuyên ăn bánh mì, bác sĩ tiết lộ 1 thủ phạm- Ảnh 1.

Bác sĩ gia đình Đài Loan (Trung Quốc) Wei Shih-hang đã chia sẻ trường hợp một phụ nữ 50 tuổi có chỉ số T-Score (mật độ loãng xương) dưới -2,5, cho thấy xương rất dễ gãy và được chẩn đoán mắc bệnh loãng xương (giá trị bình thường phải ≥-1,0). Bác sĩ Wei chỉ ra rằng điều này chủ yếu là do thiếu sự bảo vệ của hormone trong thời kỳ mãn kinh, và cũng do cô ấy thích ăn bánh mì.

Bánh mì chứa chất làm nở và hàm lượng phốt pho cao, làm tăng sự mất canxi. Hơn nữa, thịt chế biến sẵn và mì ăn liền cũng giàu phốt pho, khiến họ dễ bị loãng xương.

Bác sĩ Wei cũng đã làm rõ quan niệm sai lầm rằng "cà phê gây loãng xương", cho rằng thực tế nó liên quan đến tuổi tác. Hầu hết những người bổ sung đủ canxi thường xuyên không cần quá lo lắng. Tuy nhiên, khi chúng ta già đi, khả năng hấp thụ canxi giảm đi, vì vậy không nên uống quá nhiều cà phê. Nếu bạn đã bị loãng xương, bạn nên tránh hoàn toàn cà phê.

Để tăng lượng vitamin D, hãy tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời để thúc đẩy quá trình hấp thụ canxi. Ngoài ra, hãy tập thể dục thường xuyên (như chạy bộ) để tăng cường xương. Bạn cũng có thể ăn nhiều hơn năm loại trái cây và rau quả sau đây.

- Rong biển chứa lượng canxi gấp bốn lần sữa: Cứ 100 gram rong biển chứa 342 miligam canxi, gấp bốn lần so với sữa, giúp xương chắc khỏe.

Người phụ nữ 50 tuổi bị loãng xương vì thường xuyên ăn bánh mì, bác sĩ tiết lộ 1 thủ phạm- Ảnh 2.

- Trứng giúp hấp thụ canxi: Thiếu vitamin D có thể làm suy giảm khả năng hấp thụ canxi hiệu quả của cơ thể. Trứng (đặc biệt là lòng đỏ) rất giàu vitamin D, giúp thúc đẩy quá trình hấp thụ canxi và cung cấp protein.

- Cá hồi có đặc tính chống viêm và bảo vệ xương: Viêm mãn tính có thể gây ra nhiều bệnh phổ biến, chẳng hạn như tiểu đường và viêm khớp. Cá hồi rất giàu Omega-3, có tác dụng chống viêm mạnh mẽ, do đó bảo vệ xương. Ngoài ra, dầu cá còn chứa vitamin D tự nhiên, có thể cải thiện sự hấp thụ canxi trong ruột.

Người phụ nữ 50 tuổi bị loãng xương vì thường xuyên ăn bánh mì, bác sĩ tiết lộ 1 thủ phạm- Ảnh 3.

- Quả kiwi giúp duy trì sụn khớp khỏe mạnh: Quả kiwi rất giàu vitamin C và K, những nguồn quan trọng cho quá trình tổng hợp collagen. Collagen giúp xương chắc khỏe và duy trì sụn khớp, do đó đặc biệt thích hợp cho người cao tuổi.

Người phụ nữ 50 tuổi bị loãng xương vì thường xuyên ăn bánh mì, bác sĩ tiết lộ 1 thủ phạm- Ảnh 4.

- Xoài giúp làm chậm quá trình loãng xương: Xoài rất giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, có thể bảo vệ tế bào xương khỏi tổn thương do oxy hóa và giúp làm chậm quá trình loãng xương. Tuy nhiên, chúng có hàm lượng đường cao, vì vậy không nên ăn quá nhiều để tránh gây thêm gánh nặng cho cơ thể.

Người phụ nữ 50 tuổi bị loãng xương vì thường xuyên ăn bánh mì, bác sĩ tiết lộ 1 thủ phạm- Ảnh 5.

Nguồn và ảnh: HK01



Họa Dã

Theo Hoạ Dã

Thanh niên việt

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